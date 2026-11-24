Anthropic, yazılım geliştirme süreçlerini otomatikleştiren Claude Ship ile hassas kurumsal verilerin saklanmasına yönelik EFS çözümünü herkese açık beta olarak duyurdu. Claude Ship, kodun incelemeye gönderilmesinden sorunların giderilmesine ve onaylanmasına kadar uzanan işleri üstlenirken EFS, görüşme kayıtlarının şirketlerin kendi bulut ortamlarında tutulmasını sağlıyor.

Claude Ship kodu düzeltiyor, ekip kurallarına göre onaylıyor

Geliştiriciler, Claude Code içinde /ship komutunu kullanarak kod değişikliklerini gönderebiliyor, birleştirme isteği (PR) açabiliyor ve inceleme sürecini başlatabiliyor. Claude, sorunları giderdikten sonra ekip kurallarına göre değişikliklerin birleştirilmesine onay verilip verilmeyeceğini değerlendirebiliyor.

Daha önce yalnızca sorunları belirleyen Claude Code Review’un kapsamı, iki yeni yapay zeka ajanıyla genişliyor. PR Steward; başarısız testleri, kod çakışmalarını ve insan ya da diğer yapay zeka inceleyicilerinin bildirdiği sorunları otomatik düzeltiyor. Her müdahalenin ardından neyi değiştirdiğini ve işlemin nasıl geri alınabileceğini açıklıyor.

Claude Approvals ise onay sürecini yönetiyor. Ekipler, GitHub depolarına doğal dille kurallar yazarak hangi değişikliklerin yapay zeka tarafından onaylanabileceğini, hangilerinin insan incelemesi gerektirdiğini belirleyebiliyor.

Yöneticiler Claude Ship’i deponun tamamında etkinleştirebiliyor. Böylece Claude Code kullanmayan geliştiricilerin gönderdiği kodlar da aynı süreçten geçiyor. Team ve Enterprise kullanıcılarına sunulan hizmet, token kullanımına göre ücretlendiriliyor. İnceleme derinliği, sürecin hangi koşullarda başlayacağı ve harcama sınırları yönetici tarafından ayarlanabiliyor.

EFS kayıtları müşterinin bulutunda saklıyor

Anthropic’in kurumsal güvenlik çözümü EFS’de “sıfır veri saklama”, kayıtların tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelmiyor. Saklama işlemi, Anthropic sunucularından müşterinin kendi bulut ortamına taşınıyor.

Şirketlerin AWS veya Google Cloud üzerinde depolama alanı oluşturması ve Anthropic’in güvenlik izleme sistemlerine erişim izni vermesi gerekiyor. Her Claude API çağrısının ardından kullanıcı girdileri, model yanıtları ve modelin çalışmasına ilişkin kayıtlar şifrelenerek burada en fazla 28 gün tutuluyor.

Anthropic’in sistemleri bu kayıtları okuyup analiz edebilirken çalışanları görüşmelerin orijinal içeriğini göremiyor. Şüpheli faaliyet tespit edildiğinde müşteriye bildirim gönderiliyor ve incelemeyi şirketin kendisi yürütüyor. Şirketin yedi gün içinde yanıt vermemesi halinde hizmet askıya alınabiliyor. Erişim izinlerinin kaldırılması da Claude API’nin devre dışı kalmasına yol açabiliyor.

Yüzden fazla kurumsal müşteriyle geliştirilen EFS, banka ve hukuk büroları gibi hassas verilerle çalışan kuruluşların, Fable serisi gibi daha sıkı güvenlik incelemesi gerektiren modelleri kullanabilmesini amaçlıyor.

İki duyuruda da şirketlerin belirleyeceği kurallar öne çıkıyor. Claude Ship’te otomasyonun sınırını kod onay politikaları belirlerken EFS’de veriyi kendi ortamında tutan müşteriye güvenlik bildirimlerini inceleme sorumluluğu yükleniyor. Bu nedenle kurulum, teknik erişimin yanında açık onay kuralları ve zamanında müdahale edecek ekipler gerektiriyor.