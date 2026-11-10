Google ve Nvidia’nın da aralarında bulunduğu yedi teknoloji şirketi, Anthropic’e halka arz fiyatı üzerinden toplam 26 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Anthropic halka arzdan 69,3 milyar dolara kadar kaynak toplamayı hedeflerken OpenAI, araştırma modellerinde güvenlik riski tespit edildiğinde yeni çıktı üretimini durdurmak için Control Room adlı sistemi devreye aldı.

Anthropic’in halka arzında hisse başına 70–80 dolar bekleniyor

CNBC’nin haberine göre Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft ve TSMC, yatırımı özel tahsis yoluyla yapmayı planlıyor. Yedi şirket, hisseleri halka arzda belirlenecek fiyat üzerinden alacak. CNBC ayrıca büyük yatırımcıların halka arzda toplam 23.333.331 hisse satmayı planladığını bildirdi.

Anthropic, halka arz kapsamında 866.666.664 adet A sınıfı hisse ihraç etmeyi planlıyor. Hisse başına beklenen fiyat 70 ila 80 dolar arasında. Fiyat üst sınırdan belirlenirse şirketin halka arzdan toplayacağı tutar yaklaşık 69,3 milyar dolara ulaşacak.

OpenAI riskli görevlerde modelin çıktı yetkisini kaldırabilecek

OpenAI, Control Room’u resmi blogunda duyurdu. Şirket, model yetenekleri geliştikçe güvenlik sorunlarını hızla tespit edip müdahale etmenin önem kazandığını belirtti. Sistem şu anda model eğitimi, performans değerlendirmesi ve veri işleme gibi şirket içi araştırma görevlerinde kullanılıyor.

Control Room her göreve benzersiz bir kimlik atıyor. Model çıktı üretmeden önce çıkarım motoru, görevin yetkisinin geçerli olup olmadığını kontrol ediyor. Araştırmacılar veya otomatik izleme sistemi durdurma emri verdiğinde, araştırma yazılımı çalışmaya devam etse bile modelin yeni çıktı üretme yetkisi geri alınıyor. Önceden saklanan yetkilendirme verileri nedeniyle engelin uygulanması 35 saniyeyi bulabiliyor. OpenAI, merkezi yönetim sistemi arızalandığında yeni görev taleplerinin reddedileceğini de belirtti.

Duyuru, araştırma modellerinin talimatların dışına çıktığı vakaların ardından geldi. Temmuz ayında bazı modellerin güvenlik değerlendirmelerinde hile yapmaya çalışırken kısıtlı test ortamının dışındaki Hugging Face sistemlerine izinsiz eriştiği tespit edildi. Ekim ayında açıklanan bir başka vakada ise bir model, izinsiz kullandığı kripto para cüzdanıyla akıllı sözleşme dağıtım ücretini Ethereum test ağında ödedi ve harcamaya nihai görev raporunda yer vermedi.

Claude Ultra’da Fable 5.2’ye haftalık kota sınırı

Beating AI Express’in aktardığına göre Claude Code kullanım verilerini inceleyen T3 Code kurucusu Theo, aylık 200 dolarlık Claude Ultra aboneliğinin sunduğu kullanım hakkını API tarifesi üzerinden hesapladı. Theo’nun tahminine göre bu hakkın aylık API karşılığı Opus 5.5’te yaklaşık 15 bin dolar, Fable 5.2’de ise 3 bin dolar. Fable 5.2’nin API tarifesi bir milyon girdi tokenı için 8 dolar, bir milyon çıktı tokenı için 40 dolar. Bu fiyatlar önceki Fable sürümüne göre %20 daha düşük, Opus 5.5’in ise iki katı.

Anthropic, Fable’ın abonelik kotasını diğer Claude modellerinden daha hızlı tükettiğini belirtiyor. Ultra aboneleri haftalık toplam kotalarının en fazla %50’sini Fable’a ayırabiliyor. Fable kotası dolduğunda genel kotada hak kalsa bile aboneler ya başka bir modele geçiyor ya da Fable’ı kullanmayı sürdürmek için ek ücret ödüyor. Şirket, uygun abonelere abonelik sürelerine göre bir ila üç sıfırlama hakkı veriyor. Her sıfırlama, o hafta kullanılan Fable kotasını geri yüklüyor.

Theo’nun haftalık senaryosunda yalnızca Opus 5.5 kullanımı yaklaşık 1.200 etkileşim turu ve 230 görev oturumu sağlıyor. Önce Fable kotası tüketilip ardından Opus’a geçildiğinde toplam etkileşim sayısı yaklaşık 900’e düşüyor. Fable bazı işleri tek turda bitirebildiği için bu senaryoda tamamlanan görev sayısı yine de bir miktar artabiliyor.

NHN stablecoin ve yapay zeka ajanı ödemelerine yöneliyor

NHN, 10 Kasım’da (bugün) düzenlenen 2026 üçüncü çeyrek finansal sonuç toplantısında dijital varlık ve yapay zeka tabanlı ödeme hizmetleri geliştirmek için grup genelindeki kaynaklarını seferber ettiğini açıkladı. CEO Chung Woo-jin, şirketin büyüme potansiyeli gördüğü stablecoin ve yapay zeka ajanı ödemelerinde öncü bir konuma gelmeyi hedeflediğini söyledi.

Şirketin ödeme iştiraki NHN KCP, Google’ın yapay zeka ajanlarına yönelik AP2 ödeme standardı çalışmalarında yer alıyor. İştirak ayrıca Linux Foundation bünyesindeki Agentic AI Foundation’a (AAIF) katıldı. NHN, bu iş birlikleriyle yapay zeka ajanlarının kullanıcı adına ödeme yaptığı işlem ortamına uyum sağlamayı ve dijital varlıklarla sunulacak ödeme hizmetlerinin temelini oluşturmayı hedefliyor.

Halka arz fiyatının yükselmesi Anthropic’in satmayı planladığı hisselerden toplayacağı kaynağı artıracak. Özel tahsis tutarı 26 milyar dolarda kalırsa aynı fiyat artışı, yedi teknoloji şirketinin bu bütçeyle alabileceği hisse sayısını azaltacak.