BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de cüzdan sayısı ekim zirvesinden sonra 108 bin azaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin ağında boş olmayan cüzdan sayısı 16 Ekim'deki zirveden sonra 108 bin 700 azaldı.
  • 📉 Fiyat 87 bin dolarlık ekim tepesinden yüzde 14 gerilerken $BTC 75 bin doların altına indi.
  • 🧭 Piyasa 74 bin ile 75 bin dolar aralığında alıcıların savunmasını izlerken küçük yatırımcı çekilmeyi sürdürüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Bitcoin ağındaki boş olmayan cüzdan sayısı 16 Ekim’den bu yana geriledi. O gün 59,99 milyonla zirve yapan sayı, fiyatın 75 bin doların altına inmesiyle yaklaşık 108 bin 700 düşerek 59,88 milyon seviyesine indi. Veriler, özellikle küçük yatırımcı tarafında sabrın zayıfladığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Fiyat düşüşü ağ verilerine yansıdı
2 Küçük yatırımcı çekilirken borsa arzı düşük kaldı
3 74 bin ile 75 bin dolar aralığı kritik sınav oldu

Fiyat düşüşü ağ verilerine yansıdı

Bitcoin kasım ayının ilk günlerinde 80 bin ile 81 bin dolar aralığına doğru kısa süreli bir toparlanma denemesi yaptı. Ancak bu hareket kalıcı olmadı ve fiyat yeniden 76 bin dolar bölgesine çekildi. Ekim ayında görülen yaklaşık 87 bin dolarlık tepeye kıyasla kayıp yüzde 14’e ulaştı. Böylece ağustos sonundan beri oluşan birikimin büyük bölümü silinmiş oldu.

Piyasa göstergeleri de zayıf görünümü destekliyor. Bitcoin fiyatı başlıca hareketli ortalamaların altında seyrediyor ve bu ortalamaların çoğu aşağı yönlü bir eğilim gösteriyor. Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI da 40 civarında bulunuyor. Bu seviye, satış baskısının sürdüğüne ya da en azından yönsüz ve zayıf bir seyre işaret edebiliyor.

Küçük yatırımcıların bir bölümü cüzdanlarını birleştiriyor ya da tamamen boşaltıyor; fiyatın baskı altında kalması bu eğilimi hızlandırıyor.

Küçük yatırımcı çekilirken borsa arzı düşük kaldı

Ağda boş olmayan cüzdan sayısı azalırken, borsalardaki Bitcoin arzı da yaklaşık 1,28 milyon BTC seviyesine yakın kaldı. Bu tablo, ağ kullanımının doğrudan düştüğü anlamına gelmiyor. Buna rağmen cüzdan sayısındaki gerileme, perakende yatırımcının risk iştahında belirgin bir bozulma yaşandığını gösteriyor.

Özellikle küçük ölçekli yatırımcıların korku dönemlerinde pozisyon kapatma eğilimi daha belirgin oluyor. Bu nedenle cüzdan sayısındaki düşüş, bazı durumlarda satış yapan tarafın yorulmaya başladığına da işaret edebilir. Yine de mevcut veriler, tek başına güçlü bir toparlanma sinyali üretmiyor.

74 bin ile 75 bin dolar aralığı kritik sınav oldu

Kısa vadede en yakın güçlü talep bölgesi 74 bin ile 75 bin dolar aralığı olarak görülüyor. Alıcılar bu hafta bu bölgede devreye girdi. Ancak Bitcoin bu alanın üzerinde tutunsa bile yükseliş tarafının hızla güç kazanacağına dair net bir işaret henüz oluşmadı.

Yukarı yönlü olası bir tepki hareketinde 78 bin ile 80 bin dolar bandı öne çıkıyor. Çünkü birkaç önemli hareketli ortalama bu bölgede toplanmış durumda. Buna karşın fiyatın bu seviyelere ulaşması, mevcut görünümü tek başına değiştirmeyebilir.

Bitcoin için asıl sınav 74 bin dolar seviyesinde yaşanıyor; cüzdan sayısı düşerken fiyatın hareketli ortalamaların altında kalması baskının sürdüğünü gösteriyor.

Piyasanın genel havası da şimdilik alıcıları desteklemiyor. Küçük yatırımcının geri dönüşüne dair belirgin bir işaret bulunmazken, kısa süreli sıçramaların daha geniş eğilimi tersine çevirmesi zor görünüyor. Bu nedenle alıcıların 74 bin dolar bölgesini savunup savunamayacağı, kısa vadeli görünüm açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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