ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden çıkışlar altıncı haftada sürdü

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde çıkışlar haftanın ilk işlem gününde de devam etti. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonu IBIT, pazartesi günü 213 milyon dolarlık çıkış gördü. Böylece fonun 30 Ekim’den bu yana süren çıkış serisi yedi güne ulaştı ve toplam çıkış 1,66 milyar dolar oldu.

BlackRock fonundaki çıkış serisi uzadı

Varlık büyüklüğü bakımından ABD’nin en büyük spot Bitcoin ETF’si konumundaki IBIT’teki çözülme, daha geniş ETF piyasasındaki baskının da ana unsurunu oluşturdu. Farside Investors verilerine göre, spot Bitcoin ETF’lerinin geneli pazartesi günü net 201 milyon dolar kayıp verdi. Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF’ye giren 22 milyon dolar, toplam çıkışı ancak sınırlı ölçüde dengeledi.

Son altı işlem gününde spot Bitcoin ETF’lerinden yaklaşık 1,5 milyar dolarlık net çıkış kaydedildi. Yıl başından bu yana toplam net çıkış ise 1,1 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık 2024 ve 2025 yıllarında kasım ayının başına gelindiğinde net girişler yaklaşık 25 milyar dolar seviyesindeydi.

BlackRock’ın IBIT fonu pazartesi günü 213 milyon dolar çıkış gördü ve 30 Ekim’den bu yana toplam kayıp 1,66 milyar dolara ulaştı.

Piyasadaki zayıflık Coinbase gelişmesine rağmen korundu

Piyasadaki bu zayıf görünüm, Coinbase’in ABD ulusal trust bankası lisansının yürürlüğe girmesine rağmen sürdü. Coinbase, müşteriler adına dijital varlık saklama hizmetini federal denetim altında sunabilecek. Şirket, ABD’nin en büyük kripto para borsalarından biri olarak kurumsal saklama ve alım satım hizmetleriyle öne çıkıyor.

Palladium Network iş geliştirme yöneticisi ve deneyimli piyasa işlemcisi Kevin Boeve, hisse senetleri ile kripto varlıklar arasındaki ayrışmaya işaret etti. Boeve, büyük Coinbase gelişmesine rağmen kripto fiyatlarının aşağı yönlü kalmasının piyasada zayıf tepkiye işaret ettiğini söyledi.

Kevin Boeve, hisse senetleri yükselirken kripto varlıkların gerilemesinin bir uyarı işareti olduğunu, önceki dönemlerde benzer bir Coinbase gelişmesinin piyasaya çok daha güçlü yansıyacağını kaydetti.

Ether ETF’lerinde de çıkış hızlandı

Satış baskısı yalnızca Bitcoin odaklı fonlarla sınırlı kalmadı. ABD’deki spot Ether ETF’lerinden pazartesi günü yaklaşık 185 milyon dolar çıktı. Bu rakam, 6 Ekim’den bu yana görülen en büyük günlük çıkış olarak kayda geçti.

Buna karşın daha geniş kripto piyasasındaki duyarlılıkta sınırlı bir toparlanma izlendi. Alternative.me verilerine göre Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 26’dan 29’a, ardından 32’ye yükseldi. Yine de gösterge halen korku bölgesinde bulunuyor.

Bitcoin haberin hazırlandığı sırada 74.594 dolar civarında işlem gördü. Varlık son yedi günde yüzde 2,8 gerilerken, son 24 saatte hafif artış kaydetti.