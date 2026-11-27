Bitcoin’de yılın son çeyreğinde görülen sert geri çekilmeye karşın büyük cüzdanların alımlarını sürdürdüğü görüldü. CryptoQuant verilerine göre 1.000 ile 10.000 BTC arasında varlık tutan adresler, 2026’nın dördüncü çeyreğinde 121.117 BTC daha topladı.

Tarihi eğilimin tersine hareket ettiler

Bu tablo, son yıllardaki dördüncü çeyrek performansından ayrışıyor. Veriler, Bitcoin balinalarının önceki dokuz yılın yıl sonu dönemlerinde genellikle varlık azalttığını gösteriyor. 2017 sonrasındaki kayıtlar incelendiğinde, son dokuz dördüncü çeyreğin yedisinde bakiyeler geriledi; artış yalnızca 2019 ve 2020’de kaydedildi.

2026’nın son çeyreğinde görülen birikim, bu nedenle tarihi eğilime ters bir hareket olarak öne çıkıyor. Aynı 52 günlük dönemde Bitcoin fiyatı yaklaşık %29,5 gerilerken büyük yatırımcıların satış yerine alıma yönelmesi, zincir üstü verilerde belirgin biçimde izlendi.

CryptoQuant verileri, 1.000 ile 10.000 BTC tutan cüzdanların 2026’nın dördüncü çeyreğinde 121.117 BTC eklediğini ve bunun son yıllardaki yıl sonu eğiliminden ayrıştığını gösteriyor.

Toplam varlık 2,947 milyon BTC’ye çıktı

Son alımların ardından bu adres grubunun elindeki toplam Bitcoin miktarı 21 Kasım 2026 itibarıyla yaklaşık 2,947 milyon BTC’ye yükseldi. Kripto piyasasında “balina” olarak anılan bu büyük yatırımcılar, yüksek miktarda varlık taşıyan cüzdanlar nedeniyle piyasa davranışı açısından yakından izleniyor.

Büyük cüzdanların alım yönlü hareketi sürse de aynı dönemde karlılık tarafında belirgin bir zayıflama yaşandı. En az 1.000 BTC tutan adreslerin gerçekleşmemiş karı 23,8 milyar dolara geriledi.

Gerçekleşmemiş karlar sert biçimde düştü

Bu rakam, 30 Eylül 2026’daki 124,7 milyar dolarlık seviyenin oldukça altında kaldı. Daha önce 14 Ağustos 2025 tarihinde ulaşılan 294,4 milyar dolarlık zirveyle karşılaştırıldığında ise düşüş çok daha belirgin hale geldi.

Gerçekleşmemiş kar, yatırımcının elindeki varlığı satmadan önce kağıt üzerinde taşıdığı karı ifade ediyor. Fiyatlardaki geri çekilme derinleştikçe, balinaların toplam bakiyesi artmış olsa bile bu cüzdanların dolar bazlı kazançları önemli ölçüde eriyebiliyor.

Büyük yatırımcıların Bitcoin toplamaya devam etmesine rağmen, en az 1.000 BTC tutan adreslerin gerçekleşmemiş karı 23,8 milyar dolara kadar indi.

Veriler, yılın son bölümünde fiyat baskısının arttığı bir dönemde büyük yatırımcı davranışının önceki yıllardan farklılaştığını ortaya koyuyor. Zincir üstü tarafta birikimin güçlenmesi ile dolar bazlı karların daralması aynı anda yaşanırken, piyasadaki yön arayışı da sürüyor.