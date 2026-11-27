Bitcoin ile altın arasındaki 90 günlük korelasyon, Galaxy Research verilerine göre şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Gösterge 22 Ekim’de 0,56 ile zirve yaptı ve 6 Kasım 2020’de görülen 0,50 seviyesini aştı. Bitcoin, piyasa değeri bakımından en büyük kripto varlık olurken, Galaxy Digital ise dijital varlıklar alanında faaliyet gösteren bir yatırım ve araştırma şirketi olarak biliniyor.

Korelasyonda hızlı yükseliş

Galaxy Digital araştırma biriminin başındaki Alex Thorn, cuma günü X hesabından yaptığı paylaşımda Bitcoin’in altınla tarihindeki en yüksek korelasyona ulaştığını söyledi. Thorn’un paylaştığı iki grafiğe göre 23 Kasım itibarıyla 90 günlük korelasyon 0,54, 30 günlük korelasyon ise 0,59 seviyesinde bulunuyordu.

Alex Thorn, Bitcoin’in altınla ilişkisinin rekor düzeye çıktığını vurgulayarak, dijital altın tartışmasının verilerle yeniden gündeme geldiğini kaydetti.

Galaxy verileri, 2026’nın ilk yarısında 90 günlük korelasyonun 0,1 civarında seyrettiğini gösteriyor. Temmuz ayında yükselişe geçen ölçüm, ekim başında 0,50 eşiğinin üzerine çıktı. 2020 ile 2025 arasındaki ortalama değer ise 0,11 olarak hesaplandı.

Galaxy’nin piyasa değerlendirmesi

Galaxy CEO’su Mike Novogratz, 20 Ocak’ta yaptığı değerlendirmede altın fiyatındaki hareketin rezerv para statüsüne ilişkin kaygılara işaret ettiğini savundu. Aynı paylaşımda Bitcoin’in ise satış baskısıyla karşılaştığını belirtti.

Thorn, şubat ayında yaptığı ayrı bir değerlendirmede, Bitcoin’in Eylül 2025’ten bu yana altın benzeri bir fiyatlama sergilememesinin yeni yatırımcılar nezdindeki anlatısını zayıflattığını ifade etti. Thorn’a göre “dijital altın” benzetmesi, Bitcoin’in kısa vadede altına yüksek duyarlılıkla hareket etmesinden çok, temel niteliklerine dayanıyor.

Mike Novogratz, altın fiyatının rezerv para statüsüne ilişkin endişeleri yansıttığını, Bitcoin’in ise buna karşın satışla karşılandığını söyledi.

Ayı piyasası uyarısı geri çekildi

Galaxy çarşamba günü yayımladığı raporda, 26 Ekim tarihli Bitcoin ayı piyasası çağrısını geri çekti. Şirket, haziranda sona erdiği düşünülen ayı piyasasının aslında bitmediği görüşüne döndü. Thorn da bu raporu paylaşırken Bitcoin’deki ayı döneminin kesin olarak sona ermediğini dile getirdi.

Rapora göre Bitcoin, 22 Kasım’da sona eren haftayı yedi haftalık aralıksız düşüşün ardından 61.104 dolardan kapattı. Thorn, izlenmesi gereken kritik seviyenin 30 Haziran kapanış dibi olan 58.525 dolar olduğunu yazdı. Günlük kapanışın bu seviyenin altına inmesi halinde daha düşük bir dip arayışının başlayabileceği değerlendirildi.

Galaxy verilerine göre 22 Kasım itibarıyla ayı piyasası 412 gündür sürüyordu. Önceki döngülerde zirveden dibe iniş süresi 163 ila 406 gün arasında değişmişti. Aynı dönemde Bitcoin, Ekim 2025’teki zirvesine göre yüzde 53 gerilemiş durumdaydı. Geçmiş ayı piyasalarında kayıp oranı yüzde 77 ile yüzde 93 aralığında gerçekleşmişti.

Şirket, haziran dibinin kırılması halinde yaklaşık 48.500 dolar ve 28.200 dolar seviyelerinin yeni dip adayları olabileceğini öngördü. Galaxy’nin takip ettiği 13 dip sinyalinden yalnızca ikisinin şu ana kadar gerçekleştiği belirtildi. Raporda ayrıca ABD spot Bitcoin ETP’lerinin yaklaşık 1,24 milyon BTC tuttuğu, bu miktarın 4 Ekim’den bu yana 71.339 BTC azaldığı kaydedildi.

SkyBridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci, 17 Kasım’da New York’taki Digital Assets Forum etkinliğinde Novogratz’a Bitcoin’in 2026 sonuna kadar yeniden 90.000 dolara dönüp dönemeyeceğini sordu. Novogratz, bunun artık daha düşük bir olasılık taşıdığını ve böyle bir hareket için yeni bir tetikleyici gerektiğini söyledi.