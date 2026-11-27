Tether’in çıkardığı stabilcoin USDT’de dondurulan varlıkların çözülme oranı sınırlı kalırken, mağdurların fonlarına yeniden ulaşması yıllar sürebiliyor. Blokzincir analiz şirketi BitOK’un Ethereum ve Tron ağlarını kapsayan iki yıllık incelemesi, toplam yaklaşık 1,89 milyar dolarlık dondurulmuş USDT tespit etti.

Dondurulan varlıklarda çözülme oranı düşük kaldı

BitOK, Mayıs 2024 ile Mayıs 2026 arasındaki verileri inceledi. Ethereum ağında ilk yılda dondurma işlemine konu olan USDT tutarı 481,6 milyon dolar oldu. Bunun yüzde 19’u daha sonra serbest bırakıldı. İkinci yılda ise 403,2 milyon dolarlık USDT dondurma kapsamına girdi ve bunun yalnızca yüzde 1,2’sinin kilidi açıldı. Tron tarafında da Mayıs 2024 öncesinde dondurulan USDT’nin yüzde 94’ü, Mayıs 2026 itibarıyla halen kilitli kaldı.

BitOK, blokzincir üzerindeki işlemleri ve cüzdan hareketlerini inceleyen bir analiz şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin verileri, dondurulan tokenların ne kadarının serbest bırakıldığını ölçüyor; buna karşılık mağdurların fiilen ne kadar varlık geri alabildiğini göstermiyor.

BitOK Üst Yöneticisi Dmitry Machikhin, hem bireyler hem de şirketler için bir USDT dondurma işleminin geçici bir aksaklık olarak görülmemesi gerektiğini, bunun uzun süren mali ve hukuki bir soruna dönüşebileceğini belirtiyor.

Geri ödeme süreci uzun ve masraflı olabiliyor

Tether, dondurulan tokenların kilidini açmadan da çözüm üretebiliyor. Şirket, dondurulan varlıkları yakıp hak sahiplerine yeni token ihraç edebiliyor. Ancak bunun için mülkiyetin kanıtlanması gerekiyor ve bu süreç çoğu durumda polis soruşturmaları, mahkeme kararları ve birden fazla ülkeyi ilgilendiren hukuki işlemler nedeniyle aylar ya da yıllar alabiliyor.

Tether, perşembe günü gönderdiği açıklamada, dünya genelinde yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 7 milyar dolardan fazla USDT dondurduğunu ve 1,28 milyar doları kolluk kuvvetleri ile mağdurlara yeniden ihraç ettiğini bildirdi. Şirket, 73 ülkede 360’tan fazla kolluk kurumu ile çalıştığını da kaydetti.

Tether, yeniden ihraç ücretlerinin bu hizmete ilişkin hukuki giderleri ve sürecin finansmanını karşılamaya yardımcı olduğunu açıkladı.

Buna karşın ücret politikası tartışma yaratıyor. Bloomberg’in aktardığına göre Tether’in avukatları, bazı dosyalarda yüzde 20’ye varan yeniden ihraç ücreti üzerinde durdu. Şirketin yayımladığı kurtarma prosedürlerinde de bazı hatalı transferler için yüzde 10’a kadar ücret alınabileceği yer alıyor.

Uzmanlar şeffaflık çağrısı yapıyor

CertiK’te açık kaynak istihbaratı ve blokzincir analizi alanında çalışan Jonathan Riss, mağdurların çalınan varlıklar üzerindeki hak sahipliğini kanıtlamak zorunda kaldığını, bu nedenle dosyaların özellikle uluslararası boyut taşıdığında uzun sürdüğünü söylüyor. Riss, masrafları karşılamaya yönelik ücretlerin anlaşılabilir olabileceğini, ancak oran bazlı kesintilerin gerçek maliyetlerle her zaman doğrudan bağlantılı olmadığını vurguluyor.

Edwin Coe hukuk bürosunda dijital varlıklar ve teknoloji bölümünü yöneten Laura Clatworthy de bu tür kesintilere karşı çıkıyor. Clatworthy, geleneksel finansta tüketicinin zararın ardından tam olarak korunmasının beklendiğini, hukuki ve teknik yükün daha çok hizmet sağlayıcılar tarafından üstlenilmesi gerektiğini ifade ediyor.

BitOK ayrıca kara listeye alınmış 463 cüzdana sonradan gönderilen 65,7 milyon dolarlık USDT tespit etti. Bu tokenlar daha sonra imha edildi. Şirket, dondurma gerekçeleri, geri alma prosedürleri, işlem süreleri ve ücretler konusunda daha açık bir çerçeve oluşturulmasının sistemde denge kurulması açısından önemli olacağını belirtiyor.