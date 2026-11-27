Nvidia’nın 130 milyar dolarlık gelir beklentisi ve ek 150 milyar dolarlık hisse geri alım kararı, yapay zeka sektöründeki finansal büyüklüğü ortaya koyuyor. Anthropic’in halka arzı da yüzlerce çalışanın servetini 100 milyon doların üzerine taşırken Bitcoin’de kısa vadeli yatırımcılar ortalama yüzde 15 gerçekleşmemiş zararla karşı karşıya bulunuyor.

CryptoQuant analisti Darkfost, Bitcoin’deki mevcut değerleme seviyelerinin geçmişte dip oluşumlarına eşlik ettiğini belirtiyor. Ancak bu değerlendirme, fiyatın toparlanmaya başladığını doğrulayan bir veri niteliği taşımıyor.

Nvidia’dan güçlü gelir beklentisi ve geri alım kararı

Nvidia, gelecek çeyrekte 130 milyar dolar gelir beklediğini açıklarken ek 150 milyar dolarlık hisse geri alımı duyurdu. Şirket yönetimi, özellikle Çin faaliyetlerini etkileyen ihracat kısıtlamalarına rağmen talebin güçlü kaldığını belirtti.

Yatırımcılar, gelecek finansal açıklamalarda büyümenin ve karlılığın korunup korunamayacağını izleyecek. İhracat kurallarındaki değişiklikler de şirketin Çin pazarındaki faaliyetleri açısından önemini koruyor.

Anthropic’in halka arzı çalışanların servetini büyüttü

Claude modellerinin geliştiricisi Anthropic, hisselerini 18 Kasım’da 83 dolardan fiyatlandırdı ve 19 Kasım’da ANT koduyla Nasdaq’ta işlem görmeye başladı.

Halka arzda yaklaşık 81 milyar dolar toplandı. Ek satış opsiyonuyla genişleyen tutar yaklaşık 93,5 milyar dolara ulaştı. Google, Nvidia ve Microsoft’un da katıldığı eş zamanlı özel satıştan gelen 26 milyar dolarla toplam kaynak 119 milyar doları aştı.

İlk işlem gününe 111,50 dolardan başlayan hisse, kazanımlarının bir bölümünü geri vererek 97,17 dolardan kapandı. Bu, halka arz fiyatına göre yüzde 17 yükseliş anlamına geldi. Kapanışta şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,3 trilyon dolar oldu.

Yaklaşık 600 erken dönem çalışanın hisse değerine bağlı serveti en az 100 milyon dolara ulaştı. New York Times’ta yayımlanan değerlendirmede, yaklaşık 5 bin çalışanın toplam servetinin ABD’nin en yoksul 100 milyon kişisinin toplam servetini aştığı öne sürüldü.

Kurucuların bir bölümü ise hisse satarak kazancını nakde çevirdi. Dario Amodei ve kurucu ortak Daniela Amodei, ayrı ayrı 3,38 milyon hisse satarak kişi başına yaklaşık 280 milyon dolar elde etti. Yedi kurucu ortağın toplam satış geliri yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı.

Dario Amodei, halka arzın yapay zeka güvenliğine öncelik vermekle finansal başarının birlikte mümkün olduğunu gösterdiğini savundu. New York Times’taki değerlendirme ise teknolojinin risklerini vurgulayan kişilerin aynı teknolojiden büyük servet elde etmesinin yarattığı teşvik çatışmasını sorguladı.

Bitcoin’de kısa vadeli yatırımcıların ortalama zararı yüzde 15

Darkfost’un 27 Kasım tarihli analizine göre kısa vadeli Bitcoin sahiplerinin piyasa değerini gerçekleşmiş değerleriyle karşılaştıran STH MVRV göstergesi 0,85’e geriledi. Gösterge, 22 Eylül’deki 1,18 zirvesinin altında ve 1 Temmuz’da görülen 0,81 seviyesine yakın bulunuyor.

STH MVRV’nin 1’in üzerinde olması, bu yatırımcıların ortalamada gerçekleşmemiş karda; 1’in altında olması ise gerçekleşmemiş zararda olduğunu gösteriyor. Mevcut 0,85 seviyesi, ortalama yüzde 15’lik kağıt üzerindeki zarara işaret ediyor.

Darkfost, kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyetini yaklaşık 71.600 dolar olarak hesapladı. Analist, geçmişte benzer seviyelerde Bitcoin’in dip oluşturduğunu ve mevcut bölgenin uzun vadeli yatırımcıların alım açısından değerlendirebileceği bir alan olabileceğini belirtti.

Nvidia’nın tahminleri ve Anthropic’in finansmanı, yapay zeka sektörüne ilişkin büyüme beklentilerini yansıtırken Bitcoin verileri yakın dönemde alım yapanların maliyetlerinin altında kaldığını gösteriyor. Anthropic çalışanlarının serveti ile Bitcoin yatırımcılarının zararı piyasa değerlerine bağlı; kurucuların hisse satışlarından elde ettiği yaklaşık 2 milyar dolar ise nakde dönüşmüş kazanç niteliğinde.