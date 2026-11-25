Yapay zeka hisselerinde satışlar Güney Kore ve Hong Kong’da derinleşirken Goldman Sachs, sektörün uzun vadeli yönünü yönetim değişikliklerinden çok yatırımların getirilerinin belirleyeceğini vurguladı. Google, Antigravity’de görev tüketimini ve gereksiz onay taleplerini azaltan güncellemeler duyururken kart şirketleri de yapay zeka ajanları ve stablecoin ödemelerine yönelik stratejilerini açıkladı.

Yapay zeka hisselerinde kayıplar derinleşti

Güney Kore’de SK Hynix yüzde 10,41, Samsung Electronics yüzde 9,66 geriledi. Bu hisseleri iki kat kaldıraçla takip eden Nan Fung East Asia ETF’leri sırasıyla yüzde 19,71 ve yüzde 19,38 değer kaybetti.

Hong Kong’da büyük dil modeli geliştiricilerindeki satışlar da hızlandı. Zhipu AI yüzde 12,66, MiniMax yüzde 9,81 düştü.

Goldman Sachs Avrupa hisse stratejisti Sharon Bell, yapay zeka yatırım döngüsünün geleceğinin şirketlerin yüksek sermaye harcamalarından yeterli getiri elde edip edemeyeceğine bağlı olduğunu belirtti. Bell’e göre yatırımlar karşılığını verirse teknoloji hisseleri uzun vadede güçlü performans gösterebilir. Jensen Huang’ın Nvidia’daki dönüşü gibi yönetim gelişmeleri ise yatırım görünümünü temelden değiştirmiyor.

Google Antigravity’de tüketim ve onay yükü azalıyor

Google Antigravity lideri Varun Mohan, yeni sürümde ajanların görev yürütme altyapısı Agent Harness’ın optimize edildiğini açıkladı. Gemini 4 Neon ile yürütülen işlerde görev başına tüketim yüzde 12 azalırken tamamlanma hızı yüzde 17 arttı.

Yeni Auto modu, gereksiz izin onaylarını yüzde 50 azaltıyor. Varsayılan mod ile tam yetki veren Turbo modu arasında konumlanan seçenek, güvenli işlemleri otomatik onaylıyor; yüksek riskli eylemlerde kullanıcı onayı istemeye devam ediyor.

Kart şirketleri ajan ve stablecoin ödemelerine hazırlanıyor

Shinhan Card yöneticisi Ahn Sung-hee, 25 Kasım’da Korea Fintech Week 2026 kapsamında yaptığı açıklamada, yapay zeka ajanlarının kart şirketlerinin müşterilerle doğrudan temasını azaltmaya başladığını söyledi.

Ahn’a göre kullanıcı, ajandan en avantajlı kartla ödeme yapmasını istediğinde daha az tanınan bir kuruluşun ürünü seçilebilir. Bu da geleneksel kart şirketlerinin marka avantajını zayıflatabilir. Ödemelerden elde edilen verileri işlerini geliştirmek için kullanan şirketler açısından müşteriyle temasın kaybı ayrıca önem taşıyor.

Ahn, bu ortamda güvenli ödeme süreçlerinin belirleyici olacağını vurguladı. Ajanların alışveriş tercihlerini anlaması kadar, dolandırıcılık riskine karşı müşterinin güvenebileceği işlem prosedürlerinin kurulması gerekiyor.

Samsung Card yöneticisi Lee Young-hee ise yapay zeka ajanlarının ödemeyi başlatan tarafı, stablecoin’lerin de paranın aktarılma ve işlemlerin sonuçlandırılma biçimini değiştirdiğini belirtti.

Lee, farklı blokzincir ağlarından geçen işlemlerde iptal ve iadelerin tutarlı biçimde yönetilmesinin zorlaşabildiğine dikkat çekti. Sorun yaşandığında hangi işlem kaydının esas alınacağı ve sorumluluğun kime ait olacağı da çözülmesi gereken konular arasında bulunuyor.

Samsung Card bu nedenle sağlayıcılar arasında birlikte çalışabilirlik, ödeme yetkisinin devri, işlemlerin sonuçlandırılması ve sorumluluk paylaşımı için ortak standartlar öneriyor. Lee, Güney Kore’de geliştirilen standartların tek çerçevede birleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gelişmeler, yapay zeka sektöründe teknik ilerleme ile ticari başarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Daha verimli ajanlar kullanım maliyetini azaltabilirken ödeme alanında yaygınlaşmaları güven ve ortak kurallara bağlı. Hisse piyasasında ise belirleyici soru, şirketlerin bu gelişmeleri yaptıkları yatırımı karşılayacak getiriye dönüştürüp dönüştüremeyeceği olmaya devam ediyor.