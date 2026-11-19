Anthropic’in rekor büyüklükteki halka arzı sonrası ABD endeks vadeli işlemleri yükselirken Asya borsalarında satışlar sürdü. Teknoloji hisselerindeki sert düşüşün ardından yatırımcılar, şirketin borsa performansının yapay zeka yatırımlarına yönelik güveni yeniden güçlendirip güçlendiremeyeceğini izliyor.

Rekor halka arz ABD vadelilerini destekledi

Anthropic, halka arz fiyatını hisse başına 83 dolar olarak belirleyerek tarihin en büyük halka arzına imza attı. Fiyatlamanın ardından Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 1,1, S&P 500 vadelileri yüzde 0,6 yükseldi. Gri piyasadaki göstergeler, Anthropic hisselerinin arz fiyatının yüzde 22-26 üzerinde açılabileceğine işaret etti.

Asya’da ise MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1,2 geriledi. Yapay zeka yatırımlarına duyarlı piyasalardan Tayvan, yüzde 4,4’lük düşüşle kayıplara öncülük etti. Avustralya doları da değer kaybetti.

Küresel hisseleri izleyen MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi, altı günlük düşüşün ardından nisandan bu yana en düşük kapanışına yöneldi. Nvidia hisseleri ise Jensen Huang’ın görevden alınmasına ilişkin haberler ve teknoloji harcamalarının yavaşlayacağı endişeleriyle bu ay yüzde 26 değer kaybetti.

Anthropic’in borsaya girişi, sektörün bu kayıpları yaşadığı dönemde yatırımcıların yeni yapay zeka yatırımlarına ne ölçüde kaynak ayırmaya hazır olduğunu gösterecek.

Altın sert kaybın ardından toparlandı, petrol yatay seyretti

Altının ons fiyatı, çarşamba günü yüzde 3’ü aşan düşüşle bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerilemesinin ardından hafif yükselerek yaklaşık 3.735 dolara çıktı. FED yetkililerinin yeni faiz artışlarını savunan açıklamaları, önceki seanstaki satış baskısında etkili oldu.

Petrol fiyatları, ABD-İran savaşının seyrine ilişkin beklentilerle dengelendi. Tahran’a yönelik yeni saldırı olasılığı da piyasada izleniyor. Çarşamba günü gerileyen Brent petrol yaklaşık 92 dolardan, Batı Teksas türü ham petrol ise 84 dolar civarında işlem gördü.

ABD vadelilerindeki yükseliş, Anthropic’e yönelik talebin teknoloji satışlarının ardından bir miktar rahatlama sağladığını gösteriyor. Tayvan’daki sert kayıp ise yapay zeka yatırımlarına duyarlı Asya piyasalarında satış baskısının sürdüğünü ortaya koyuyor. Anthropic’in açılışı, gri piyasada görülen yüksek fiyat beklentisinin borsadaki alımlarla ne ölçüde karşılanacağını sınayacak.