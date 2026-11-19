XRP, Coinbase verilerine göre büyük kripto paralar arasında en yüksek oynaklık uyarısının öne çıktığı varlık oldu. Opsiyon piyasasındaki fiyatlamalar, önümüzdeki yedi günlük dönemde XRP’de görülebilecek fiyat hareketinin, varlığın tarihsel haftalık dalgalanmasının belirgin biçimde üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.

Opsiyon piyasasında XRP ayrıştı

Coinbase’in paylaştığı karşılaştırmada XRP’nin yedi günlük opsiyon kaynaklı beklenen fiyat hareketi, tarihsel medyan yedi günlük değişiminin 1,94 katına ulaştı. Bu oran, Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi büyük kripto paraların üzerinde yer aldı.

Glassnode ve Coinbase verilerine göre 17 Kasım itibarıyla XRP için opsiyon piyasasının işaret ettiği yedi günlük fiyat hareketi yaklaşık %9,6 seviyesinde bulunuyor. Aynı dönemde XRP’nin tarihsel medyan mutlak yedi günlük fiyat değişimi ise yaklaşık %4,9 olarak hesaplandı. Bu tablo, piyasanın XRP için olağan haftalık banttan çok daha geniş bir hareket alanı fiyatladığını gösteriyor.

XRP için yaklaşık %9,6 düzeyindeki ima edilen hareket, geçmişte görülen tipik yedi günlük değişimin neredeyse iki katına işaret ediyor.

Varlık İma edilen 7 günlük hareket Tarihsel medyan 7 günlük hareket XRP %9,6 %4,9 Bitcoin %6 %3,5 Ethereum %8 %5,1 Solana %9,5 %6,5

Benzer hareket, farklı risk algısı

Solana için ima edilen yedi günlük hareketin de yaklaşık %9,5 ile XRP’ye yakın olduğu görüldü. Buna karşın Solana’nın tarihsel medyan haftalık hareketi yaklaşık %6,5 düzeyinde kaldığı için, piyasanın beklediği sürpriz oynaklık XRP kadar yüksek görünmüyor. Bu fark, XRP’nin kendi normal işlem aralığına göre daha sert bir dalgalanma beklentisi taşıdığını ortaya koyuyor.

Bitcoin tarafında opsiyonların işaret ettiği yedi günlük hareket yaklaşık %6 olurken, tarihsel medyan değişim %3,5 seviyesinde bulunuyor. Ethereum’da ise bu değerler sırasıyla yaklaşık %8 ve %5,1 olarak öne çıkıyor. Böylece dört büyük kripto para arasında tarihsel ortalamanın en fazla üzerine çıkan prim XRP’de görülüyor.

Veri ne söylüyor, ne söylemiyor

Bu görünüm, XRP’de mutlaka sert bir düşüş yaşanacağı anlamına gelmiyor. Opsiyon piyasası yalnızca fiyatın yönünden bağımsız olarak güçlü bir hareket bekliyor. Yukarı ya da aşağı yönlü olabilecek bu oynaklık, özellikle kısa vadeli pozisyon alan yatırımcılar için daha zor bir işlem ortamı oluşturabilir.

İma edilen oynaklık, opsiyon fiyatlarından türetilen ve ileriye dönük beklentiyi yansıtan bir ölçüm olarak biliniyor. Coinbase’in kullandığı hesaplama, yıllıklandırılmış ve kullanım fiyatına yakın opsiyon oynaklığının yedi günlük döneme uyarlanmasına dayanıyor.

Mini sözlük: İma edilen oynaklık, opsiyon fiyatlarından hesaplanan ve piyasanın gelecekte beklediği dalgalanmayı gösteren ölçüdür. Bir standart sapma aralığı ise yaygın model varsayımlarında fiyatın belirlenen bant içinde kalma olasılığını yaklaşık %68 olarak ifade eder.

XRP için hesaplanan yaklaşık %9,6’lık ima edilen hareket, istatistiksel bir aralığı temsil ediyor ve kesin bir fiyat hedefi anlamına gelmiyor. Bir standart sapmaya dayanan bu hesaplama, normal model varsayımları altında fiyatın söz konusu bant içinde kalma olasılığının yaklaşık %68 olduğunu gösteriyor.

Yüksek ima edilen oynaklık, yatırımcıların olası fiyat hareketlerine karşı korunmak ya da bu hareketlerden yararlanmak için daha fazla prim ödemeye razı olduğunu gösteriyor.

Coinbase verileri, XRP’deki oynaklık priminin önceki ölçüme göre hafif gerilemesine rağmen yüksek kalmayı sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Özellikle kaldıraç kullanan yatırımcılar açısından bu tablo, ani fiyat hareketleri nedeniyle tasfiye riskinin artabileceği bir döneme işaret ediyor.