Bitcoin, perşembe sabahı gece saatlerinde 62.000 dolara yaklaşan gerilemenin ardından yeniden 64.000 dolar seviyesine yöneldi. ABD endeks vadeli işlemlerindeki yükseliş de kripto varlıklardaki toparlanmaya eşlik etti.

Anthropic halka arzı piyasalara hareket getirdi

Yapay zeka sohbet robotu Claude’un geliştiricisi Anthropic, 107 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan halka arz ve özel yerleştirme işleminin fiyatlamasını yaptı. Resmi listeleme öncesinde hisselerin el değiştirdiği gri piyasadaki işlemler, açılışın yüzde 24’e kadar primli olabileceğine işaret etti. Bu gelişme, teknoloji hisselerine yönelik risk iştahını yeniden canlandırdı.

Anthropic, yapay zeka alanında OpenAI ve Google gibi şirketlerle rekabet eden ABD merkezli bir girişim olarak biliniyor. Şirketin büyüklüğü ve halka arzın ölçeği, teknoloji odaklı sermaye akışları açısından piyasa tarafından yakından izleniyor.

FxPro baş piyasa analisti Alex Kuptsikevich, bu halka arzın en yüksek risk iştahına sahip sermaye için çekim merkezi olabileceğini, bu tespitin doğru çıkması halinde paranın yeniden kripto varlıklara dönebileceğini belirtiyor.

Nasdaq 100 vadeli endeksi yaklaşık yüzde 2 yükseldi. S&P 500 ise altı işlem gününün ardından ilk günlük artışına hazırlanıyordu. Hisse senetlerindeki bu eğilim, özellikle yüksek oynaklığa açık varlık sınıflarında kısa vadeli toparlanma beklentisini güçlendirdi.

Fed endişesi fiyatlar üzerinde baskı kuruyor

Buna karşın ABD Merkez Bankası’nın para politikası piyasaların üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Kuptsikevich, son toplantıya ait tutanakların bazı yetkililerin faizleri olağan çeyrek puanın üzerinde artırmaya hazır olduğunu gösterdiğini söyledi. Bu tablo, sıkılaşmanın beklenenden daha sert sürebileceği kaygısını canlı tuttu.

Kuptsikevich, piyasanın şu aşamada çift faiz artışı ihtimali ve daha agresif sıkılaşma riskleri nedeniyle tedirgin olduğunu vurguluyor.

Analiste göre Bitcoin, şu anda 200 haftalık hareketli ortalamasının yüzde 7’den fazla altında bulunuyor. Yaklaşık dört yıllık eğilimi gösteren bu seviye, son üç yıldaki en derin aşağı sapmalardan birine işaret ediyor.

Büyük kripto paralarda sınırlı hareket görüldü

Piyasanın diğer büyük varlıklarında ise daha sınırlı değişimler yaşandı. Ether 1.800 dolar civarında tutunurken XRP yüzde 1 gerileyerek 1 doların altında kaldı. TRX ise yüzde 1 yükseldi.

Kripto piyasasındaki bu görünüm, teknoloji hisselerinde güçlenen hava ile Fed kaynaklı baskının aynı anda fiyatlandığını gösterdi. Bu nedenle riskli varlıklarda yön arayışı kısa vadede sürüyor.