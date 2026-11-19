Bitcoin piyasasında oynaklığın artması, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine yol açtı. Son günlerde derinleşen fiyat baskısı sürerken, zincir üstü veriler yatırımcı talebinde belirgin bir zayıflamaya işaret ediyor.

Talepte sert gerileme öne çıktı

CryptoQuant verilerine göre Bitcoin’in görünür talebi 2026’nın en zayıf düzeyine indi. Ölçüm bir ara eksi 290.000 BTC’nin altına geriledi, 18 Kasım itibarıyla ise sınırlı bir toparlanmayla yaklaşık eksi 255.000 BTC seviyesine çıktı. CryptoQuant, dijital varlıklara ilişkin zincir üstü veri ve piyasa analizi sunan bir araştırma platformu olarak biliniyor.

CryptoQuant verileri, Bitcoin’in görünür talebinin eksi 290.000 BTC’nin altına indikten sonra 18 Kasım itibarıyla yaklaşık eksi 255.000 BTC seviyesine toparlandığını ortaya koyuyor.

Buna karşın mevcut seviye, yaklaşık eksi 172.000 BTC olan aylık ortalamanın belirgin biçimde altında kalıyor. Bu tablo, yatırımcıların Bitcoin biriktirme iştahının zayıf seyrettiğini ve olası zarar endişesinin piyasadaki davranışları baskıladığını gösteriyor.

Fiyat baskısı temkinli görünümü güçlendirdi

Veriler, piyasa katılımcılarının Bitcoin pozisyonları konusunda daha ihtiyatlı davrandığını ortaya koyuyor. Fiyat hareketlerine ilişkin belirsizlik sürerken, son birkaç günde aşağı yönlü baskının artması yatırımcıların yeni girişler konusunda daha seçici olmasına neden oldu.

Bitcoin 18 Kasım’da 62.000 dolar seviyesini yeniden test etti. Bu seviye en son temmuz ayındaki sert fiyat düşüşü sırasında görülmüştü. Daha sonra fiyat kısa süreli toparlanmayla 63.817,43 dolara yükseldi. Buna rağmen son 24 saatteki kayıp yüzde 1,12 olarak kaydedildi.

Analistler toparlanma ihtimalini koruyor

Talep göstergelerindeki sert bozulma ve zayıf fiyat görünümüne rağmen bazı piyasa analistleri olası bir yön değişiminin hala masada olduğunu değerlendiriyor. Bu görüşe göre sert geri çekilmeler, daha düşük seviyelerden alım yapmak isteyen yatırımcılar için fırsat olarak görülebilir.

Analistler, talep göstergelerindeki zayıflığa rağmen piyasanın olası bir dönüş evresine yaklaşabileceğini ve düşük fiyat seviyelerinin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini aktarıyor.

Piyasada yaygın korku dönemlerinin zaman zaman zayıf ellerin tasfiye olmasına yol açtığı ve bunun da yön değişimini tetikleyebildiği daha önce de görülmüştü. Ancak mevcut veriler, kısa vadede yatırımcı güveninin henüz tam anlamıyla toparlanmadığına işaret ediyor.