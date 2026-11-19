ABD’deki spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden son işlem gününde dün toplam 346,3 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Morgan Stanley, Bitcoin rezerv stratejisi izleyen Strive’daki payını artırırken İsviçre bankası Sygnum, Bitcoin arbitrajının 2027’de kısa vadeli ABD tahvillerinden daha yüksek ortalama getiri sağlayabileceğini öngörüyor.

Bitcoin ETF’lerinde en büyük çıkış IBIT’te

Farside verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 306,5 milyon dolar çıktı. IBIT’te 148,7 milyon dolar, FBTC’de 69,3 milyon dolar, BITB’de 36,6 milyon dolar ve GBTC’de 20,3 milyon dolar net çıkış kaydedildi. ARKB’den 19,3 milyon dolar, Grayscale Bitcoin Mini Trust’tan 10,5 milyon dolar ve HODL’dan 1,8 milyon dolar çekildi. Diğer fonlarda net akış olmadı.

Spot Ethereum ETF’lerinde de toplam 39,8 milyon dolar net çıkış yaşandı. ETHA’dan 17,4 milyon dolar, ETH’den 15 milyon dolar, ETHB’den 5,4 milyon dolar ve ETHE’den 2 milyon dolar çıktı. Kalan ürünlerde net giriş veya çıkış kaydedilmedi.

Morgan Stanley’nin 13F bildiriminde ise Strive pozisyonunu büyüttüğü görüldü. Banka, 326.600 ek hisseyle toplam payını 1.749.500 hisseye çıkardı. Bu artış, yaklaşık 32 milyon dolarlık ek Bitcoin bağlantılı pozisyona karşılık geliyor.

Sygnum’un 2027 tahmini fonlama koşullarına bağlı

Sygnum, spot Bitcoin alırken vadeli işlemlerde kısa pozisyon açmaya dayanan arbitraj stratejisinin, finansman koşulları toparlandıkça 2027’de kısa vadeli ABD tahvillerini aşan ortalama getiri sunmasını bekliyor. Bankaya göre dijital varlık kullanım alanlarının genişlemesi ve kaldıraç talebinin artması, fonlama oranları ile vadeli işlem primlerini yılın büyük bölümünde pozitif tutabilir.

2026’da Bitcoin’in 30 günlük ortalama fonlama oranı, mayısta sona eren 67 günlük dönem boyunca negatif kaldı. Ağustosta CME Bitcoin vadeli işlemlerinin spot fiyata göre yıllıklandırılmış primi yaklaşık yüzde 3’e gerileyerek ABD iki yıllık tahvillerinin yüzde 3,8’lik getirisinin altında kaldı. Ekim sonu itibarıyla Bitcoin fonlama oranı ise yıllıklandırılmış yaklaşık yüzde 8 seviyesine toparlandı.

Sygnum, tahminini değerlendirmek için iki gösterge belirledi. CME Bitcoin vadeli işlemlerinin üç aylık yıllıklandırılmış primi ile açık pozisyon büyüklüğüne göre ağırlıklandırılmış ortalama fonlama oranının, 2027 genelinde ABD üç aylık tahvil getirisini ortalama en az 2 yüzde puanı aşması gerekiyor.

Bu göstergelerden herhangi biri iki çeyrek üst üste tahvil getirisinin altında kalırsa banka öngörüsünü geçersiz sayacak.

ETF verileri günlük fon çıkışlarını gösterirken Morgan Stanley’nin bildirimi, Strive hisseleri üzerinden alınan ayrı bir Bitcoin bağlantılı pozisyonu ortaya koyuyor. Sygnum’un beklentisi ise fonlama oranları ve vadeli işlem primlerinin tahvillere karşı sürdürülebilir bir getiri farkı oluşturmasına dayanıyor. Dolayısıyla bankanın 2027 senaryosunda belirleyici ölçüt, bu farkın yıl boyunca korunabilmesi olacak.