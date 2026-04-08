Bitcoin’de 60-70 Bin Dolar Seviyelerinde Yoğun İşlem Hacmi Dikkat Çekiyor

Bitcoin fiyatı son dönemde 70 bin doların altında dalgalı bir grafik sergilese de bu süreçte büyük miktarda işlem gerçekleştirildi. Zincir üzerindeki veriler, özellikle 60-70 bin dolar bandında yoğun alımlar yapıldığını ortaya koyuyor.

Analizler 1,84 Milyon Bitcoin’in Bu Aralıkta El Değiştirdiğini Gösteriyor

Blockchain analiz şirketi Glassnode tarafından derlenen veriler, 60 ile 70 bin dolar aralığında toplam 1 milyon 845 bin 766 Bitcoin’in en son bu seviyelerde hareket ettiğini gösterdi. Bu miktar, yılın başında aynı aralıkta el değiştiren 1 milyonun biraz üzerindeki Bitcoin’e kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor.

Yılbaşından bu yana gerçekleşen 844 bin Bitcoin’in bu fiyat aralığında alıcı bulması, pek çok yatırımcının 70 bin dolar altındaki fiyatlardan alım yaptığını işaret etti. 1,84 milyon Bitcoin, Bitcoin’in toplam dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 9,23’ünü oluşturuyor. Bu seviyelerde elde edilen yüksek hacmin, ilerleyen dönemde bu fiyat bandının taban oluşturmasına neden olabileceği ifade edildi. Nitekim, birçok yatırımcı elindeki Bitcoin’i bu seviyenin altından satmaya gönüllü olmayabilir.

Üst Fiyat Diliminde Hacim Nispeten Zayıf Kaldı

Glassnode’un Gerçekleşen Fiyat Dağılımı (URPD) verileri, Bitcoin cüzdanlarındaki mevcut bakiyelerin hangi fiyat seviyelerinde taşındığını gösteriyor. Şirketin açıkladığına göre, 60-70 bin dolar arasındaki işlem hacmi yüksek seyretse de 70-80 bin dolar aralığında bu oran ciddi şekilde düşüş gösterdi.

Glassnode, 70-80 bin dolar bandında toplam 400 bin Bitcoin’in tutulduğunu ortaya koydu. Bu gösterge, üst fiyat dilimindeki hacmin, alt dilime göre neredeyse yarı yarıya düşük kaldığını gösterdi. Fiyatın yeniden 70 bin dolar üzerine çıkması halinde bu bölgedeki satıcı ve alıcı davranışlarının piyasada belirleyici olması bekleniyor.

URPD metriği sahibi aynı kişi tarafından tutulan coinlerin ortalama alım fiyatına göre gruplanmasını da kapsıyor. Böylece, bireysel yatırımcıların belirli fiyat seviyelerinde nasıl konumlandığı daha net görülebiliyor.

Son haftalarda Bitcoin, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes sonrasında yeniden 70 bin doların üzerine yükseldi. Kripto para biriminin son beş haftalık süreçte çoğunlukla 70 bin doların altında gidip geldiği gözlemlendi. Buna karşın, Bitcoin’in risk iştahı yüksek piyasalar arasında diğer varlıklara kıyasla tutunduğu belirtildi. Özellikle petrol fiyatlarının yaşanan jeopolitik gerilimle 100 doların üzerine çıkmasına rağmen, hisse senedi piyasalarının aksine Bitcoin’in belli bir direnç gösterdiği kaydedildi.