Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin’de 60-70 Bin Dolar Seviyelerinde Yoğun İşlem Hacmi Dikkat Çekiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin’in son dönemde dalgalanmasına rağmen 60-70 bin dolar aralığında yüksek hacimli alımlar gerçekleşti.
  • Yatırımcıların bu fiyat seviyesine güçlü ilgi göstermesi, piyasa davranışlarında belirleyici olabilir.
Bitcoin fiyatı son dönemde 70 bin doların altında dalgalı bir grafik sergilese de bu süreçte büyük miktarda işlem gerçekleştirildi. Zincir üzerindeki veriler, özellikle 60-70 bin dolar bandında yoğun alımlar yapıldığını ortaya koyuyor.

İçindekiler
Analizler 1,84 Milyon Bitcoin’in Bu Aralıkta El Değiştirdiğini Gösteriyor

Blockchain analiz şirketi Glassnode tarafından derlenen veriler, 60 ile 70 bin dolar aralığında toplam 1 milyon 845 bin 766 Bitcoin’in en son bu seviyelerde hareket ettiğini gösterdi. Bu miktar, yılın başında aynı aralıkta el değiştiren 1 milyonun biraz üzerindeki Bitcoin’e kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor.

Yılbaşından bu yana gerçekleşen 844 bin Bitcoin’in bu fiyat aralığında alıcı bulması, pek çok yatırımcının 70 bin dolar altındaki fiyatlardan alım yaptığını işaret etti. 1,84 milyon Bitcoin, Bitcoin’in toplam dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 9,23’ünü oluşturuyor. Bu seviyelerde elde edilen yüksek hacmin, ilerleyen dönemde bu fiyat bandının taban oluşturmasına neden olabileceği ifade edildi. Nitekim, birçok yatırımcı elindeki Bitcoin’i bu seviyenin altından satmaya gönüllü olmayabilir.

Üst Fiyat Diliminde Hacim Nispeten Zayıf Kaldı

Glassnode’un Gerçekleşen Fiyat Dağılımı (URPD) verileri, Bitcoin cüzdanlarındaki mevcut bakiyelerin hangi fiyat seviyelerinde taşındığını gösteriyor. Şirketin açıkladığına göre, 60-70 bin dolar arasındaki işlem hacmi yüksek seyretse de 70-80 bin dolar aralığında bu oran ciddi şekilde düşüş gösterdi.

Glassnode, 70-80 bin dolar bandında toplam 400 bin Bitcoin’in tutulduğunu ortaya koydu. Bu gösterge, üst fiyat dilimindeki hacmin, alt dilime göre neredeyse yarı yarıya düşük kaldığını gösterdi. Fiyatın yeniden 70 bin dolar üzerine çıkması halinde bu bölgedeki satıcı ve alıcı davranışlarının piyasada belirleyici olması bekleniyor.

URPD metriği sahibi aynı kişi tarafından tutulan coinlerin ortalama alım fiyatına göre gruplanmasını da kapsıyor. Böylece, bireysel yatırımcıların belirli fiyat seviyelerinde nasıl konumlandığı daha net görülebiliyor.

Son haftalarda Bitcoin, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes sonrasında yeniden 70 bin doların üzerine yükseldi. Kripto para biriminin son beş haftalık süreçte çoğunlukla 70 bin doların altında gidip geldiği gözlemlendi. Buna karşın, Bitcoin’in risk iştahı yüksek piyasalar arasında diğer varlıklara kıyasla tutunduğu belirtildi. Özellikle petrol fiyatlarının yaşanan jeopolitik gerilimle 100 doların üzerine çıkmasına rağmen, hisse senedi piyasalarının aksine Bitcoin’in belli bir direnç gösterdiği kaydedildi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Savaşın bitmesi Altın grafiğini hareketlendirdi, Altın ETF’lerinde büyük dalgalanma var
ALTIN
Bitcoin’in yaratıcısı kimliği tartışmasında Adam Back iddiaları yeniden gündemde
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Sıcak Gelişme: Ateşkesle ilgili haberler Bitcoin’i düşürdü
BITCOIN (BTC)
JPMorgan dijital varlıklara sermaye girişlerinin hızında yavaşlama tespit etti
BITCOIN (BTC) Kripto Para
BlackRock’un Bitcoin ETF’sine Morgan Stanley’den düşük maliyetli rakip
Kripto Para
Lost your password?