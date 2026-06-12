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RIPPLE (XRP)

XRP Ledger’da 4,18 milyar dolarlık sıçrama dikkat çekti! Kurumsal tarafta neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger üzerinde tokenize varlık değeri bir yılda 147 milyon dolardan 4,18 milyar dolara çıktı.
  • 📌 Büyümede enerji destekli emtia tokenları, kredi araçları ve likidite fonları etkili oldu.
  • ⚡ 6 Mayıs’ta $XRP altyapısıyla bağlantılı süreçte tokenize ABD Hazine fonu geri alımı beş saniyeden kısa sürede tamamlandı.
  • 🌍 Evernorth Research, küresel finansta hangi ağın standart takas katmanı olacağı sorusunun öne çıktığını belirtti.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Evernorth Research verilerine göre XRP Ledger üzerindeki tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının toplam değeri geçen ay 4,18 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, yaklaşık bir yıl önce görülen 147 milyon dolar seviyesine kıyasla 28 katlık artışa işaret etti. Veriler, blokzincir tabanlı varlık tokenizasyonunun özellikle kurumsal kullanım alanlarında hızlandığını gösterdi.

İçindekiler
1 Kurumsal ürünler öne çıktı
2 Sınır ötesi işlem örneği dikkat çekti
3 Küresel finansın altyapı yarışı hızlanıyor

Kurumsal ürünler öne çıktı

Gerçek dünya varlıkları; tahvil, kredi ürünleri, emtia ve fonlar gibi geleneksel finans araçlarının blokzincir üzerinde temsil edilmesini kapsıyor. Bu yapı sayesinde ihraç, transfer ve takas süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca dağınık ve yavaş çalışan geleneksel altyapılara olan bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Araştırmaya göre son büyümenin dikkat çeken yönü, kompozisyonunda kurumsal ölçekli ürünlerin ağırlık kazanması oldu. Enerji destekli emtia tokenları, tokenize elmas envanterleri, kıdemli kredi araçları ve ABD doları likidite fonları bu genişlemenin başlıca bileşenleri arasında yer aldı.

Son artışın yalnızca hacim büyümesiyle sınırlı kalmadığı, bilanço faaliyetleri ve yapılandırılmış finans kullanım alanlarının daha görünür hale geldiği aktarıldı.

Ripple, XRP Ledger ekosistemiyle yakından ilişkili teknoloji şirketi olarak sınır ötesi ödeme ve dijital varlık altyapısına odaklanıyor. Haberde öne çıkan tablo, ağ üzerindeki faaliyetin bireysel ilgiden çok kurumsal finansal uygulamalara dayanmaya başladığına işaret etti.

Sınır ötesi işlem örneği dikkat çekti

Bu alandaki önemli örneklerden biri 6 Mayıs tarihinde kayda geçti. JPMorgan Chase, Mastercard, Ondo Finance ve Ripple, tokenize edilmiş bir ABD Hazine fonunun canlı sınır ötesi geri alım işlemini gerçekleştirdi. İşlemin beş saniyeden kısa sürede tamamlandığı bildirildi.

Bu gelişme, geleneksel piyasalarda günler sürebilen takas sürelerinin blokzincir tabanlı sistemlerle ciddi ölçüde kısalabileceğini ortaya koydu. Özellikle sınır ötesi işlemlerde hız, operasyonel uyum ve likidite yönetimi açısından bu tür denemelerin yakından izlendiği belirtiliyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, finansal bir varlığın dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulması anlamına gelir. Geri alım işlemi ise yatırımcının fondaki payını nakde veya eşdeğer değere dönüştürmesi sürecini ifade eder.

Küresel finansın altyapı yarışı hızlanıyor

Evernorth Research değerlendirmesine göre asıl tartışma artık tokenizasyonun çalışıp çalışmadığından çok, küresel finans için varsayılan takas katmanının hangi ağ olacağı etrafında şekilleniyor. Bu çerçevede 4,18 milyar dolarlık seviyenin yalnızca büyümeyi değil, belirli ağlar etrafında erken bir yoğunlaşmayı da yansıtabileceği ifade edildi.

Araştırma, XRP Ledger tabanlı gerçek dünya varlığı faaliyetinin benzer dönemlerde Ethereum’daki karşılaştırılabilir büyüme hızlarını geride bıraktığını belirtti. Geleneksel finans kuruluşlarının blokzincir tabanlı takas katmanlarını giderek daha fazla test ettiği, tokenize gerçek dünya varlıklarının da eski piyasa yapıları ile zincir üstü altyapı arasında en somut köprülerden biri haline geldiği vurgulandı.

Mevcut ivmenin sürmesi halinde, bugün ulaşılan milyarlarca dolarlık eşiğin küresel sermaye piyasalarının dönüşümünde erken bir dönüm noktası olarak değerlendirilebileceği kaydedildi. Sektör genelinde yarışın, yeni nesil finansın temel altyapısını belirlemeye doğru evrildiği ve XRP Ledger’ın bu süreçte öne çıkan ağlardan biri olabileceği görüşü paylaşıldı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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