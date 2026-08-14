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ONDO

Ondo Finance, tokenize hisse piyasasında liderliğini korudu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ondo Finance, tokenize hisse pazarında yaklaşık 927 milyon dolarla liderliğini korudu.
  • 📈 ONDO, son 24 saatte 0,3381 dolara yükselirken yatırımcılar $ONDO için kırılımı izliyor.
  • 📊 Toplam tokenize hisse pazarı bir yılda 80 milyon dolardan 2,7 milyar dolara çıktı.
  • 🔍 Yukarı yönlü hareketin kalıcı sayılması için işlem hacmi ve alım gücünün güçlenmesi gerekiyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ondo Finance’ın tokeni ONDO, sıkışan fiyat yapısı ve alıcıların kritik seviyeleri savunmayı sürdürmesiyle yeniden toparlanma sinyalleri veriyor. Piyasada yukarı yönlü kırılım beklentisi öne çıkarken, şirketin tokenize hisseler alanındaki güçlü konumu da blokzincir tabanlı finansal ürünlere ilginin arttığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Fiyatta sıkışma dikkat çekiyor
2 Tokenize hisselerde pazar büyüyor
3 Piyasa temkinli görünümünü koruyor

Fiyatta sıkışma dikkat çekiyor

ONDO, son 24 saatte %1,34 yükselerek 0,3381 dolara çıktı. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 60,47 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,64 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyat hareketi, uzun süredir devam eden yatay seyrin sonuna yaklaşıldığına dair işaretler üretiyor.

Kripto analisti Don, ONDO fiyatında satış baskısının kademeli biçimde zayıfladığını ve yapının giderek daraldığını belirtiyor. Alıcıların önemli destek bölgelerinde daha görünür hale gelmesi, kısa vadede yönün yukarı dönebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Kripto analisti Don, ONDO’da uzun süren konsolidasyon sürecinin sonuna yaklaşıldığını ve yukarı yönlü bir kırılımın daha geniş çaplı toparlanmanın önünü açabileceğini vurguluyor.

Buna karşın piyasada kalıcı bir kırılım için yalnızca fiyat hareketi yeterli görülmüyor. İşlem hacminin artması ve alım iştahının belirginleşmesi gerekiyor. Aksi halde ONDO’nun mevcut bant içinde hareket etmeyi sürdürmesi ve yönün daha sonra netleşmesi olası duruyor.

Teknik görünümde direnç bölgesinin aşılması halinde 0,667 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Ancak direnç korunursa fiyatın yeniden konsolidasyon alanına dönmesi ihtimali masada kalacak.

Tokenize hisselerde pazar büyüyor

MSB Intel verilerine göre Ondo, yaklaşık 927 milyon dolarlık varlık büyüklüğüyle tokenize hisse ihraççıları arasında ilk sırada yer alıyor. Şirket, bu alanda Binance’in bStocks ürünü ve xStocks yapısının önünde konumlanıyor. Ondo Finance, gerçek dünya varlıklarını blokzincire taşıyan finans odaklı bir platform olarak biliniyor.

GöstergeVeri
Ondo’nun tokenize hisse varlık tabanı927 milyon dolar
Toplam tokenize hisse pazarı, bir yıl önce80 milyon dolar
Toplam tokenize hisse pazarı, güncel2,7 milyar dolar

MSB Intel verileri, Ondo’nun yaklaşık 927 milyon dolarlık büyüklükle tokenize hisse ihraççıları arasında liderliğini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Token Terminal verilerine göre toplam tokenize hisse pazarı son bir yılda yaklaşık 80 milyon dolardan 2,7 milyar dolara yükseldi. Bu genişleme, zincir üstü hisse ürünlerine yönelik talebin belirgin biçimde güçlendiğini gösteriyor.

Yatırımcı ilgisinin artması, geleneksel finans piyasaları ile dijital varlık ekosistemi arasındaki bağın daha da kuvvetlenebileceğine işaret ediyor. Bu eğilim sürerse tokenize hisseler, iki alan arasında daha görünür bir köprü haline gelebilir.

Piyasa temkinli görünümünü koruyor

ONDO’daki toparlanma beklentisine rağmen kripto para piyasasının genelinde temkinli hava devam ediyor. Bu nedenle olası bir yukarı kırılımın yanıltıcı çıkma riski de izleniyor. Kısa vadede belirleyici unsur, fiyatın sıkışma alanından hangi yönde ve ne kadar güçlü çıkacağı olacak.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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