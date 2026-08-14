Ondo Finance, tokenize hisse piyasasında liderliğini korudu

Ondo Finance’ın tokeni ONDO, sıkışan fiyat yapısı ve alıcıların kritik seviyeleri savunmayı sürdürmesiyle yeniden toparlanma sinyalleri veriyor. Piyasada yukarı yönlü kırılım beklentisi öne çıkarken, şirketin tokenize hisseler alanındaki güçlü konumu da blokzincir tabanlı finansal ürünlere ilginin arttığına işaret ediyor.

Fiyatta sıkışma dikkat çekiyor

ONDO, son 24 saatte %1,34 yükselerek 0,3381 dolara çıktı. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 60,47 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,64 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyat hareketi, uzun süredir devam eden yatay seyrin sonuna yaklaşıldığına dair işaretler üretiyor.

Kripto analisti Don, ONDO fiyatında satış baskısının kademeli biçimde zayıfladığını ve yapının giderek daraldığını belirtiyor. Alıcıların önemli destek bölgelerinde daha görünür hale gelmesi, kısa vadede yönün yukarı dönebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Kripto analisti Don, ONDO’da uzun süren konsolidasyon sürecinin sonuna yaklaşıldığını ve yukarı yönlü bir kırılımın daha geniş çaplı toparlanmanın önünü açabileceğini vurguluyor.

Buna karşın piyasada kalıcı bir kırılım için yalnızca fiyat hareketi yeterli görülmüyor. İşlem hacminin artması ve alım iştahının belirginleşmesi gerekiyor. Aksi halde ONDO’nun mevcut bant içinde hareket etmeyi sürdürmesi ve yönün daha sonra netleşmesi olası duruyor.

Teknik görünümde direnç bölgesinin aşılması halinde 0,667 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Ancak direnç korunursa fiyatın yeniden konsolidasyon alanına dönmesi ihtimali masada kalacak.

Tokenize hisselerde pazar büyüyor

MSB Intel verilerine göre Ondo, yaklaşık 927 milyon dolarlık varlık büyüklüğüyle tokenize hisse ihraççıları arasında ilk sırada yer alıyor. Şirket, bu alanda Binance’in bStocks ürünü ve xStocks yapısının önünde konumlanıyor. Ondo Finance, gerçek dünya varlıklarını blokzincire taşıyan finans odaklı bir platform olarak biliniyor.

Gösterge Veri Ondo’nun tokenize hisse varlık tabanı 927 milyon dolar Toplam tokenize hisse pazarı, bir yıl önce 80 milyon dolar Toplam tokenize hisse pazarı, güncel 2,7 milyar dolar

MSB Intel verileri, Ondo’nun yaklaşık 927 milyon dolarlık büyüklükle tokenize hisse ihraççıları arasında liderliğini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Token Terminal verilerine göre toplam tokenize hisse pazarı son bir yılda yaklaşık 80 milyon dolardan 2,7 milyar dolara yükseldi. Bu genişleme, zincir üstü hisse ürünlerine yönelik talebin belirgin biçimde güçlendiğini gösteriyor.

Yatırımcı ilgisinin artması, geleneksel finans piyasaları ile dijital varlık ekosistemi arasındaki bağın daha da kuvvetlenebileceğine işaret ediyor. Bu eğilim sürerse tokenize hisseler, iki alan arasında daha görünür bir köprü haline gelebilir.

Piyasa temkinli görünümünü koruyor

ONDO’daki toparlanma beklentisine rağmen kripto para piyasasının genelinde temkinli hava devam ediyor. Bu nedenle olası bir yukarı kırılımın yanıltıcı çıkma riski de izleniyor. Kısa vadede belirleyici unsur, fiyatın sıkışma alanından hangi yönde ve ne kadar güçlü çıkacağı olacak.