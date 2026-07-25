Ondo Finance, SBI ortaklığıyla Asya’da tokenizasyon adımını büyüttü

Ondo Finance’in tokeni ONDO, teknik görünümde düşüş kanalının üzerine çıkmasının ardından yeniden güç toplama işaretleri verdi. ONDO, haber yazıldığı sırada 0.3853 dolardan işlem görürken, son 24 saatteki işlem hacmi 86.75 milyon dolar, piyasa değeri ise 1.87 milyar dolar seviyesinde bulundu. Fiyat son 24 saatte %1.47 gerilese de, teknik yapı ve ağ tarafındaki genişleme yakından izleniyor.

Teknik görünümde kritik destek öne çıktı

Kripto para analisti Crypto Patel, ONDO’nun alçalan kanalın üzerine çıkarak haftalardır süren aşağı yönlü baskının ardından olası bir trend dönüşünü doğruladığını belirtiyor. Piyasa katılımcıları şimdi kırılım bölgesine yapılan geri çekilmeyi izliyor.

0.378 dolar ile 0.35 dolar aralığının destek olarak korunması, yükseliş yapısının sürmesi açısından kritik görülüyor. Bu bölgeden güçlü bir tepki gelmesi halinde fiyatın 0.665 dolara yönelme ihtimali öne çıkıyor. Analizde zarar kes seviyesi 0.339 dolar olarak gösterilirken, bu seviyenin altına inilmesi halinde kısa vadeli baskının artabileceği değerlendiriliyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 0.3853 dolar Destek aralığı 0.378 ile 0.35 dolar Hedef seviye 0.665 dolar Zarar kes 0.339 dolar

Crypto Patel, ONDO’nun düşüş kanalının üzerine yerleşmesinin olası bir yön değişimine işaret ettiğini, kırılım bölgesinin korunmasının ise teknik görünüm açısından belirleyici olacağını vurguluyor.

SBI ortaklığı kurumsal kullanım alanını genişletiyor

Şirket tarafında ise Ondo Finance ile Japon finans grubu SBI arasındaki iş birliği dikkat çekiyor. Bu ortaklık, Japonya’daki finansal varlıkların blokzincir altyapısına taşınmasını hedefliyor. Böylece gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu alanında Asya pazarında yeni bir adım atılmış oldu.

Ondo Finance, geleneksel finans ürünlerini blokzincir üzerinde temsil etmeye odaklanan bir yapı olarak biliniyor. SBI Holdings ise Japonya’nın önde gelen finans grupları arasında yer alıyor ve bankacılıktan yatırım hizmetlerine kadar geniş bir ağ işletiyor.

SBI Holdings Üst Yöneticisi Yoshitaka Kitao, Ondo Finance’in geleneksel finans ile blokzincir arasında köprü kurma konusundaki katkısıyla tokenizasyon alanında öne çıktığını söyledi.

İki tarafın iş birliğinde, Ondo’nun blokzincir altyapısı ile SBI’ın finansal dağıtım ağı bir araya getirilecek. Bu çerçevede SBI’ın yen destekli stabilcoin entegrasyonunun da mümkün hale gelmesi hedefleniyor. Bu adım, Japonya’nın dijital varlık altyapısına yönelik ilgisinin güçlendiğine işaret ediyor.

Piyasa yönü destek testine bağlı kalacak

Buna karşın ONDO fiyatı henüz net biçimde yukarı yönlü bir eğilime geçmiş değil. Genel kripto para piyasasında görünüm toparlanırken, ONDO’nun kısa vadeli yönü büyük ölçüde 0.378 ile 0.35 dolar aralığındaki desteğin korunmasına bağlı olacak.

Bu bölgenin başarılı şekilde test edilmesi halinde yükseliş ivmesi güç kazanabilir. Destek kaybı ise kısa vadeli satış baskısını artırabilir. Piyasa oyuncuları aynı zamanda SBI ile yürütülen ortaklığın tokenizasyon tarafında yaratabileceği etkileri de yakından takip ediyor.