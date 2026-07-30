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ONDO

ONDO’da RWA talebi güçlenirken 0,95 dolar direnci izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ONDO için piyasada 0,95 dolar direnci öne çıktı.
  • 📈 $ONDO, 0.4071 dolar fiyatla işlem görürken hacim 111.99 milyon dolara ulaştı.
  • 🏦 Ondo Perps toplam işlem hacminde 5 milyar dolar eşiğini aştı.
  • 🔗 RWA alanındaki kurumsal ilgi, ONDO'nun uzun vadeli görünümünü destekliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ondo Finance ekosisteminin tokeni ONDO, son dönemde güçlenen birikim eğilimi ve gerçek dünya varlıklarına dayalı ürünlere artan ilgiyle yeniden dikkat çekiyor. Piyasada RWA odaklı platformlara yönelik talebin büyümesi, varlığın orta ve uzun vadeli görünümünü destekleyen başlıca unsur olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde kritik eşik
2 Ondo Perps hacmi 5 milyar doları aştı
3 Kurumsal ilgi uzun vadeli temayı destekliyor

Fiyat görünümünde kritik eşik

ONDO, 0.4071 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatteki işlem hacmi 111.99 milyon dolar, piyasa değeri ise 1.97 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Fiyattaki toparlanma işaretleri, önceki düşüş döneminin ardından yeni bir yön arayışına işaret ediyor.

Kripto analisti Crypto Patel, ONDO’nun önceki döngü zirvesinden gelen sert geri çekilmenin ardından yeniden makro ölçekte birikim evresine girmiş göründüğünü belirtiyor. Analiste göre fiyat, bulunduğu zaman diliminde güçlü talep bölgesinde tutunuyor ve bu alan yukarı yönlü emir akışına ilişkin bazı sinyaller veriyor.

Crypto Patel, ONDO’nun önemli bir talep bölgesinde işlem gördüğünü ve güçlü bir direnç seviyesinin aşılması halinde eğilimde değişim ihtimalinin artabileceğini vurguluyor.

Analistler özellikle 0.95 dolar seviyesini yakından izliyor. Alıcıların bu eşiğin üzerine kalıcı biçimde yerleşmesi halinde 1 doların test edilmesi, ardından daha yüksek hedeflerin yeniden gündeme gelmesi mümkün görülüyor. Bununla birlikte bu senaryo, alım ilgisinin korunmasına ve genel piyasa koşullarının destekleyici kalmasına bağlı.

GöstergeDeğer
Güncel fiyat0.4071 dolar
24 saatlik hacim111.99 milyon dolar
Piyasa değeri1.97 milyar dolar
İzlenen direnç0.95 dolar

Ondo Perps hacmi 5 milyar doları aştı

Ekosistemdeki büyümenin önemli işaretlerinden biri de Ondo Perps tarafında görüldü. Platformun toplam işlem hacmi 5 milyar doları geçti. Bu veri, gerçek dünya varlıklarına bağlı türev ürünlere yönelik ilginin arttığını ortaya koyuyor.

Ondo Perps, kullanıcıların belirli varlıklara dayalı sürekli vadeli sözleşmeleri alıp satabildiği bir platform olarak biliniyor. Ondo Finance ise blokzincir üzerinde tokenize finansal ürünler geliştiren bir yapı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesini ifade eder. Perpetual ise vade sonu bulunmayan türev sözleşme türüdür.

Ondo Perps verileri, platformdaki toplam işlem hacminin 5 milyar doları aşmasıyla birlikte RWA tabanlı türev araçlara yönelik talebin belirgin biçimde arttığını gösteriyor.

Kurumsal ilgi uzun vadeli temayı destekliyor

Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna yönelik kurumsal ilginin büyümesi, ONDO etrafındaki uzun vadeli anlatıyı güçlendiriyor. Finans kuruluşlarının blokzincir tabanlı ürünlere daha fazla yönelmesi, bu tür platformların geleneksel finans ile dijital varlık piyasaları arasında köprü kurabileceği beklentisini besliyor.

Buna karşın ONDO’naki bir sonraki yönün netleşmesi için alım ivmesinin sürmesi ve direnç seviyelerinin aşılması gerekiyor. Piyasa katılımcıları, hem RWA alanındaki genişlemeyi hem de daha genel kripto piyasasında olası toparlanma sinyallerini izlemeyi sürdürüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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