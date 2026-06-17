Ondo fiyatı 100 günlük ortalamanın üzerinde kalırken, sıradaki hedef $0,50 olarak öne çıktı

ONDO, yükselen kanal görünümünü korurken teknik tabloda alıcıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Fiyatın önemli destek seviyelerinin üzerinde kalması, mevcut eğilimin sürmesi halinde yukarı yönlü hareketin devam edebileceğine işaret ediyor. Haber hazırlanırken ONDO, 0,3739 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatteki işlem hacmi 140,75 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,82 milyar dolar seviyesindeydi.

Teknik görünümde öne çıkan seviye

Kripto para analisti Umair Orakzai’ye göre ONDO’daki yapı klasik bir boğa bayrağına tam olarak uymuyor. Analist, formasyonun fazla geniş kaldığını ve önceki düşüşün temiz bir devam modeli sayılmayacak kadar derin olduğunu belirtti. Bu nedenle grafiğin, ani kırılmadan çok kontrollü bir sıkışmayı yansıtan yükselen kanal olarak değerlendirilmesi daha isabetli görülüyor.

Umair Orakzai’nin değerlendirmesine göre ONDO grafiği klasik bir boğa bayrağı değil, alıcılarla satıcıların yukarı eğimli bir bant içinde dengelendiği yükselen bir kanal görünümü veriyor.

Bu yapıda izlenen başlıca eşik, 100 günlük basit hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. Söz konusu seviye, mevcut trend açısından dinamik destek niteliği taşıyor. Fiyat bu çizginin üzerinde kaldığı sürece pozitif teknik görünümün geçerliliğini koruyabileceği aktarılıyor. Kanal içindeki ivmenin güçlenmesi durumunda bir sonraki hedef olarak 0,50 dolar seviyesi izleniyor.

Kurumsal ilgi ve ETF hamlesi

Teknik görünümün yanında Ondo Finance cephesindeki kurumsal adımlar da dikkat çekiyor. Şirket, geleneksel finans ürünlerini blokzincir altyapısına taşımaya odaklanan bir platform olarak biliniyor. Ondo Finance ile Güney Kore merkezli varlık yönetim grubu Mirae Asset arasındaki iş birliği kapsamında Global X ETF ürünlerinin tamamının tokenlaştırılmasının planlandığı belirtildi.

Mini sözlük: Tokenlaştırma, hisse, fon veya tahvil gibi geleneksel finansal varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. ETF ise belirli bir endeksi, temayı veya varlık grubunu izleyen ve borsada işlem gören yatırım fonunu ifade eder.

Bu adımla Mirae Asset’in, ETF ürünlerini zincir üstüne taşıyan büyük ölçekli ilk Asyalı varlık yöneticilerinden biri olduğu kaydedildi. İlk aşamada yapay zeka temalı ürünlerden gelir odaklı fonlara kadar uzanan 10 tematik ETF’nin sürece dahil edilmesi öngörülüyor.

Ondo Finance verileri, Mirae Asset iş birliğiyle Global X ETF serisinin zincir üstüne taşınmasının tokenlaştırılmış finans alanında kurumsal ilgiyi güçlendirdiğini ortaya koydu.

Söz konusu gelişme, sermaye piyasalarında tokenlaştırma eğiliminin güç kazandığına işaret ediyor. Geleneksel finans araçlarının blokzincir sistemlerine taşınması, daha hızlı takas, parçalı sahiplik imkanı ve coğrafi sınırlar ötesinde erişim gibi avantajlar sunabiliyor. Bu çerçevede yatırım ürünlerinin ihraç ve dağıtım süreçlerinde daha küresel bir yapının öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

Haberde yer alan teknik değerlendirmeler ve fiyat hedefleri piyasa analizi niteliği taşıyor. Kripto varlıklarda yüksek oynaklık sürdüğü için fiyat hareketlerinin kesinlik taşımadığı unutulmamalı.