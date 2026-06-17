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RIPPLE (XRP)

XRPL’de kritik geçiş tamamlandı! %40’a varan değişim ne anlatıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger’da küresel xrpld 3.2.0 geçişi tamamlandı ve David Schwartz da kendi sunucusunu güncelledi.
  • ⚙️ Bakım süresi planlanan 10 dakikanın üstüne çıkarak 18 dakikada bitti ve süreçte $XRP ekosisteminde veritabanı riski önlendi.
  • 📉 Yeni sürümle düğümlerin RAM kullanımı yüzde 30 ila yüzde 40 azaltıldı ve ağın erişilebilirliği öne çıktı.
  • 🌍 Kaynak koddaki Ripple atıflarının kaldırılması, merkezileşme tartışmalarında yeni bir arka plan oluşturdu.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

XRP Ledger ekosisteminde küresel yazılım geçişi kapsamında, Ripple CTO Emeritus ve ağın baş mimarlarından David Schwartz, bağımsız hub sunucusunu xrpld 3.2.0 sürümüne taşıdı. Planlanan 10 dakikalık kesinti, çekirdek süreçlerin güvenli biçimde kapatılması ve yerel veritabanında bozulma riskinin önlenmesi için 18 dakikaya uzadı.

İçindekiler
1 Geçişte teknik tablo
2 Yazılım adı değişti, donanım yükü hafifledi
3 Merkezileşme tartışmalarına sembolik mesaj

Geçişte teknik tablo

Schwartz’ın gerçekleştirdiği geçiş, yeni sürümün genel istikrarına dair önemli bir gösterge olarak öne çıktı. Paylaşılan aylık eş grafiğinde yalnızca bir dakikalık kesinti görüldü. Bu kısa aksamanın ise yerel internet sağlayıcısından kaynaklandığı belirtildi.

Planlanan 10 dakikalık bakım süresi 18 dakikaya çıktı; buna karşın süreç, tüm temel bileşenlerin güvenli biçimde kapatılması sayesinde yerel veritabanı hasarı yaşanmadan tamamlandı.

David Schwartz, XRP Ledger’ın teknik mimarisinde uzun süredir öne çıkan isimlerden biri. New York’taki hub sunucusu, doğrulayıcılar arasında bağlantıyı güçlendiren, gecikmeyi azaltan ve defter eşitlemesini hızlandıran bir geçiş noktası olarak çalışıyor.

Yazılım adı değişti, donanım yükü hafifledi

Küresel güncelleme, ağ mimarisinde üç ana değişikliği beraberinde getirdi. XLS-0095 spesifikasyonu kapsamında sunucu yazılımının adı resmen rippled yerine xrpld oldu. Ayrıca geliştiriciler, düğümlerin RAM kullanımını yüzde 30 ila yüzde 40 arasında azaltan optimizasyonlar yaptı. Bunun yanında sistemden eski yazılım değişiklikleri çıkarıldı ve DeFi alanındaki hataları gidermeye yönelik bir paket devreye alındı.

Mini sözlük: Doğrulayıcı, blokzincir ağında işlemleri ve defter güncellemelerini onaylayan bağımsız katılımcıdır. Hub sunucusu ise bu katılımcılar arasındaki veri akışını hızlandıran, ağ içi iletişimi daha verimli hale getiren teknik düğüm türüdür.

Bu değişiklikler, daha ağır ve maliyetli sunucular gerektiren diğer blokzincir ağlarının tersine, XRP Ledger’ın daha erişilebilir bir yapıya yöneldiğine işaret ediyor. Sistem gereksinimlerinin düşmesi, düğüm işletimini daha geniş bir kullanıcı kitlesi için mümkün hale getirebilir.

Merkezileşme tartışmalarına sembolik mesaj

Geçişin yalnızca teknik değil, aynı zamanda sembolik ve politik bir anlam taşıdığı da değerlendiriliyor. Kaynak koddan Ripple şirketine yapılan atıfların kaldırılması, ağın belirli bir ticari yapıya bağlı olduğu yönündeki eleştirileri zayıflatabilecek bir adım olarak görülüyor. Bu başlık, özellikle düzenleyici kurumların merkezileşme tartışmalarında sıkça gündeme getirdiği unsurlardan biri olarak öne çıkıyordu.

Schwartz’ın kendi sunucusunda bu güncellemeyi bizzat uygulaması, yeni yazılımın ekosistem genelinde yüksek yük altında çalışmaya hazır olduğuna yönelik güveni güçlendiren bir gelişme olarak yansıtıldı. Ağın daha geniş coğrafyalara yayılmış bağımsız doğrulayıcılar çekmesinin de bu sürecin olası sonuçları arasında bulunduğu aktarıldı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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