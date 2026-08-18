XRP 1 dolar eşiğinde zayıf kalırken ZEC güçlü görünümünü koruyor

Kripto para piyasasında teknik görünüm, XRP, Bitcoin, Shiba Inu ve Zcash tarafında farklı sinyaller veriyor. XRP 1 dolar eşiği çevresinde tutunmaya çalışsa da aşağı yönlü yapıyı henüz kırabilmiş değil. Bitcoin daha dengeli bir görünüm sergilerken, Shiba Inu yıl içi bandının alt kısmına yakın seyrediyor. Zcash ise son dalgalanmaya rağmen teknik açıdan daha güçlü duran varlıklar arasında öne çıkıyor.

XRP’de 1 dolar seviyesi kritik önem taşıyor

XRP, kısa süreliğine 1 doların altına indikten sonra 1.002 dolar civarında işlem görüyor. Buna karşın fiyat yapısında belirgin bir toparlanma işareti oluşmuş değil. Varlık, daha düşük zirveler ve daha düşük dipler üretmeyi sürdürdüğü için teknik baskı devam ediyor.

Kısa vadeli ortalama yaklaşık 1.04 dolar seviyesinde bulunurken, bir sonraki önemli dinamik direnç 1.08 dolar bölgesinde yer alıyor. Daha uzun vadeli ortalamalar ise 1.16 ve 1.35 dolar civarında kalmayı sürdürüyor. Bu tablo, XRP’nin yalnızca psikolojik bir destek üzerinde kaldığını, ancak ana trend açısından hala zayıf göründüğünü gösteriyor.

XRP’nin kısa vadede toparlanma sinyali verebilmesi için önce 1.04 ile 1.08 dolar aralığını geri alması gerekiyor. 1.08 doların aşılması halinde 1.15 ile 1.16 dolar direnç bölgesi yeniden gündeme gelebilir.

1 dolar seviyesinin günlük kapanışla kaybedilmesi halinde aşağıda belirgin bir destek alanı sınırlı görünüyor. Bu durumda izlenecek ilk önemli bölge 0.95 dolar olabilir. Alıcıların 1 dolar savunmasını daha yüksek dip yapısına dönüştürememesi, görünümün şimdilik satıcılardan yana kaldığına işaret ediyor.

Bitcoin dar bantta yön arıyor

Bitcoin yaklaşık 63,650 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu görünüm XRP’ye kıyasla daha istikrarlı kabul ediliyor. Haziran ayındaki sert satışın ardından 60,000 doların altından toparlanan Bitcoin, ağustos boyunca görece dar bir bantta sıkıştı.

Kısa vadeli hareketli ortalamalar 63,650 ile 63,800 dolar aralığında toplandığı için 63,000 ile 64,000 dolar bandı alıcılarla satıcıların doğrudan karşı karşıya geldiği alan haline geldi. Orta vadeli düşen ortalama 66,300 dolar, uzun vadeli ortalama ise 71,600 dolar düzeyinde bulunuyor.

Bitcoin’in 66,300 doların üzerine çıkması ilk güçlü toparlanma sinyali olarak izleniyor. Böyle bir hareket 70,000 ile 71,600 dolar bandına doğru alan açabilir. Ancak mevcut sıkışma, tek başına geniş çaplı bir trend dönüşümünü doğrulamıyor.

Shiba Inu zayıf bantta kalırken Zcash dirençli duruyor

Shiba Inu 0.00000447 dolar civarında işlem görüyor ve 2026 bandının alt sınırına yakın kalmayı sürdürüyor. Temmuzdaki gerilemenin ardından fiyat dengelense de alıcılar güçlü bir yön değişimini destekleyecek devamlılığı henüz ortaya koyamadı. Kısa vadeli ortalamalar 0.00000447 ile 0.00000457 dolar arasında sıkışırken, daha önemli dirençler 0.00000490 ve 0.00000577 dolar seviyelerinde bulunuyor.

RSI göstergesi 46 seviyesinde yer alıyor. Bu görünüm aşırı satım bölgesine işaret etmese de nötr 50 eşiğinin altında kaldığı için yatay ve zayıf seyrin sürebileceğini düşündürüyor. Yakın destek 0.0000043 ile 0.0000044 dolar aralığında. Bu bölgenin kaybı halinde 0.0000040 psikolojik eşiği ile temmuz dipleri yeniden gündeme gelebilir.

Zcash tarafında ise daha dirençli bir yapı dikkat çekiyor. ZEC son günlük mumda yaklaşık yüzde 5 yükselerek 511 dolara çıktı. Fiyatın tüm ana hareketli ortalamaların üzerinde kalması, mart ve nisan diplerinden bu yana süren toparlanma yapısının korunduğunu gösteriyor.

ZEC için 490 dolar seviyesi kısa vadede belirleyici konumda bulunuyor. Bu eşik korunduğu sürece 520 ile 530 dolar direnç bandına yeni bir atak ihtimali masada kalıyor.

490 ile 500 dolar aralığı yakın vadede ana odak noktası olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin üzerinde kalınması halinde 550 ile 570 dolar bandı yeniden izlenebilir. Buna karşılık 490 doların altına inilmesi durumunda 470 ile 475 dolar aralığı bir sonraki destek bölgesi olarak öne çıkacak. Daha derin bir geri çekilmede 425 ile 430 dolar bandı ana yapısal destek konumunda bulunuyor.