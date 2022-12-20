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Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada yeniden 16.800 doların üzerinde bulunuyor. Kritik destek kazanıldı. Yatırımcılar piyasalarda hızla değişen şartlara ayak uydurmakta zorluk yaşıyor. Dün yaşanan düşüş Bitcoin fiyatını 15.800 bandına kadar itecekken önemli bir gelişme oldu. BTC fiyatı aniden 16.300 dolar seviyesinden sekti. İsyan bayrağını kim açtı?

Bitcoin Neden Yükseldi?

BTC, 16.285 dolar le en son 29 Kasım’da kaydedilen bir fiyata ulaştı. Bununla birlikte, Japonya Merkez Bankası (BoJ) konuşulmayan bir pivotu açıkladığında şaşırtıcı bir talih kuşu kripto yatırımcısının başına kondu. BoJ, getiri eğrisi kontrol bandını büyük ölçüde genişleterek %0,50’ye çıkardı ve her ay satın alacağı devlet tahvili sayısını önemli ölçüde artırdı. Merkez bankası bunu yaparak, getiri eğrisini kontrol etme politikasını beklenmedik bir şekilde revize ettikten sonra küresel piyasalarda şok dalgaları yarattı. Tüm ekonomistler BOJ’un politikasını değiştirmemesini bekliyordu.

Bianco Research’ten Jim Bianco’nun belirttiği gibi, bu tüm piyasalar için büyük önem taşıyan bir karardır. Bu karar, ilk bakışta öyle görünmese de Bitcoin ve daha geniş kripto piyasası için de çok önemlidir. Kripto piyasası hala piyasa trendlerini ve hisse senetlerini takip ediyor. Dahası, faiz oranları rekor seviyelere ulaştığında Bitcoin gibi riskli varlıklar cazip olmaktan çıkıyor. Kararın bir sonucu olarak yen yaklaşık %3 yükselerek Ağustos ortasından bu yana en güçlü seviyesine ulaştı. Bu arada, hisse senetleri, tahviller ve dolar değer kaybetti. Yen, Euro gibi para birimleri karşısında da önemli kazanımlar elde ederken, altın ve Bitcoin yükseldi.

Fed’e İsyan Bayrağı

Dikkat çekici bir şekilde, Japonya Merkez Bankası tarafından tutulan Japon devlet tahvillerinin piyasa değeri ile ölçülen payı da ilk kez %50’yi aştı. Büyük piyasa etkisi nedeniyle BitMEX kurucusu Arthur Hayes, FTX ile FTT token arasında (komik) bir karşılaştırma yaptı. Bununla birlikte, Bianco’nun paylaştığı gibi , sonuç olarak piyasaların merkez bankası politika değişikliklerine ilişkin görüşlerini yeniden düşünmeleri gerekebilir.

“Eğer Japonya şu anda enflasyon konusunda endişe duyuyorsa, 2023’te hiçbir yerde faiz artırımına gidilmeyecektir! Powell şahin. ECB başkanı Legarde (Madam Laggard) artık şahin konuşuyor. Kuroda ve BoJ, enflasyonla ilgili endişelerini gösteren hamleler yapmıyor.”

Bloomberg’den Yuki Masujima şöyle diyor;

“Etkileri Japonya’nın çok ötesine geçiyor – BOJ – küresel parasal sıkılaştırma değişimindeki (Çin hariç) son büyük direniş – şimdi gösterge getirinin eskisinden daha yüksek işlem görmesine izin veriyor, şok küresel finans piyasalarında yankılanacak.”

Analist Holger Zschaepitz’in daha önceki bir paylaşımında açıkladığı gibi, Bitcoin’in ilk tepkisi, fiyatın artan merkez bankası bilançolarıyla yüksek oranda ilişkili olmasıyla tetiklenmiş olabilir. Zschaepitz, “Bitcoin, Fed, BoJ ve ECB’nin birleşik bilançolarıyla birlikte işlem gördü” dedi. Bitcoin fiyatı 16.300 dolar bölgesinden sıçrayarak yazı hazırlandığı sırada 16.800 doların üzerinde bulunuyor. Eğer Bitcoin fiyatı 16.900 dolar üzerinde kapanışlar yaparsa sırasıyla 17.400 ve 18.000 dolar hedeflerine ulaşabilir. Bu durum altcoinler için ciddi bir rahatlamaya da kapı açabilir.