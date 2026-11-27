Bitcoin geliştiricisi Peter Todd, Google’ın Play Store’da bireysel geliştiricilerin adres bilgilerini herkese açık göstermeyi planlamasının güvenlik riski doğurabileceğini söyledi. Todd, özellikle Bitcoin uygulamaları ve güvenlik odaklı yazılımlar geliştiren kişilerin fiziksel saldırıların hedefi haline gelebileceği uyarısında bulundu.

Güvenlik endişesi öne çıktı

Todd, 27 Kasım’da X üzerinden yaptığı açıklamada, evden çalışan bağımsız geliştiriciler için Play Store’da görünecek adresin doğrudan ikamet adresi olabileceğini belirtti. Bu durumun, geliştiricilerin evlerine yönelik zorla girme girişimlerini tetikleyebileceğini savundu.

Peter Todd, Google’ın bu uygulamasının geliştiricileri fiziksel saldırı riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini, özellikle Bitcoin ve güvenlik odaklı uygulama üreten kişilerin daha hassas durumda bulunduğunu vurguladı.

Peter Todd, Bitcoin ekosisteminde uzun süredir teknik çalışmalarıyla bilinen bir geliştirici. Açıklamasında, bu değişikliği uygulamakla görevli Google çalışanlarına da çağrı yaparak düzenlemeye karşı çıkmalarını istedi.

Yeni kural 1 Mart 2027’de başlayacak

Google Play, 1 Mart 2027’den itibaren uygulamalarını bireysel hesapla yayımlayan ve kendisini tacir olarak tanımlayan geliştiricilerin telefon numarası ile adresini kullanıcılarla paylaşacak. Google, bu yükümlülüğün Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık’taki çevrim içi pazar yeri kurallarıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Şirketin verdiği bilgilere göre adres ve iletişim bilgileri yalnızca ilgili bölgelerde değil, dünya genelindeki Play Store kullanıcıları tarafından görülebilecek. Mevcut hesap sahiplerinin tacir beyanlarını 1 Şubat 2027’ye kadar tamamlaması gerekiyor. Yeni hesap açacak geliştiriciler ise bu bildirimi kayıt sırasında yapacak.

Küçük geliştiriciler çözüm arıyor

Tartışma, küçük ölçekli geliştiriciler açısından da büyüyor. Avustralyalı geliştirici Paull Dodemaide, 6 Kasım’da Google’ın geliştirici forumunda, yalnızca ücretli tek bir abonesi bulunan bir uygulaması için bile adres bilgisini paylaşmak zorunda kalabileceğini yazdı. Dodemaide, Google destek ekibinin posta kutusu adresini kabul etmediğini, beyan edilen adresin doğrulanmış ikamet adresiyle eşleşmesi gerektiğini bildirdiğini aktardı.

Paull Dodemaide, ev adresini koruyabilmek için uygulamasını 31 ülkeden çekmeyi değerlendirdiğini ve Google’ın doğrulanmış bir iş yazışma adresine izin verip vermeyeceğini sordu.

Google’ın kurallarına göre uygulamasını yalnızca hobi amaçlı yayımlayan kişiler kendilerini tacir dışı olarak beyan edebiliyor. Uygulamalarını Avrupa Ekonomik Alanı veya Birleşik Krallık’ta dağıtmayan geliştiriciler de bu politika kapsamında tacir dışı sayılıyor.

Şirket ayrıca kurallara uyulmaması halinde geliştiricilerin uygulamalarını güncelleyemeyebileceğini, hatta uygulamaların Play Store’dan küresel ölçekte kaldırılabileceğini belirtiyor. Bu nedenle düzenleme, yalnızca gizlilik değil, uygulamaların erişimi ve sürekliliği açısından da önemli bir başlık haline geldi.