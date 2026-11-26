Bitcoin fiyatı 60.000 dolar civarında seyrederken, zincir üstü veriler dolaşımdaki arzın daha büyük bölümünün uzun süredir hareket etmeden tutulduğunu gösteriyor. Glassnode verilerine göre en az bir yıldır zincir üzerinde taşınmayan bitcoinlerin payı temmuzdaki yüzde 62 seviyesinden yüzde 68,5’e çıktı.

Uzun vadeli elde tutma eğilimi güçlendi

Bitcoin yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti. Varlık aynı zamanda Ekim 2025’te görülen yaklaşık 126.000 dolarlık zirvenin yüzde 50’den fazla altında kalmayı sürdürüyor. Buna karşın son bir yıldır hiç hareket etmeyen arzın artması, düşüş döneminde alınan coinlerin elde tutulmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Glassnode, kripto piyasasına yönelik zincir üstü veri ve analiz sağlayan bir araştırma şirketi olarak biliniyor. Şirketin izlediği “Supply Last Active 1+ Years” göstergesi, en az bir yıldır hareket etmeyen bitcoin miktarının toplam dolaşımdaki arz içindeki payını ölçüyor.

Mini sözlük: Supply Last Active 1+ Years, en az bir yıldır zincir üstünde hiç taşınmayan bitcoinlerin oranını gösteren bir ölçüttür. Oranın yükselmesi, piyasadaki coinlerin daha büyük kısmının uzun vadeli cüzdanlarda beklediğini anlatır.

Glassnode verileri, dolaşımdaki bitcoin arzının yüzde 68,5’inin en az bir yıldır zincir üzerinde hareket etmediğini ortaya koyuyor.

Önceki döngülerle benzerlik kuruldu

Benzer görünüm önceki piyasa döngülerinde de görülmüştü. Hareketsiz arz payındaki toparlanmalar, daha önce ayı piyasalarının dip oluşturduğu dönemlerle aynı zamana denk gelmişti. Bu durum, düşüş sırasında biriken coinlerin zaman içinde bir yıllık gruba geçmesiyle bağlantılı kabul ediliyor.

Tersi tablo ise genellikle geç boğa piyasalarında ortaya çıktı. Uzun vadeli yatırımcıların coin taşıdığı dönemlerde hareketsiz arz payı gerileme eğilimi gösterdi. Aralık 2017’de yaklaşık 20.000 dolarlık zirve ve 2021’de 60.000 doların üzerindeki yükseliş bunun öne çıkan örnekleri arasında yer aldı.

Gösterge zamanlama vermiyor

Söz konusu gösterge, bitcoin 2026’nın başlarında yeniden 60.000 dolar seviyesine döndüğünde yaklaşık yüzde 58 ile düşük bir noktaya yaklaşmıştı. Sonrasında yönünü yukarı çevirdi. Bu değişim, fiyat baskısı sürerken arzın daha büyük bölümünün yerinde kaldığını ortaya koyuyor.

Benzer artışlar daha önce piyasa dipleriyle birlikte görülse de, bu verinin tek başına dönüş zamanını kesin biçimde göstermediği değerlendiriliyor.

Veriler, uzun vadeli yatırımcı davranışında yeniden birikim eğiliminin öne çıktığını düşündürse de, yalnızca bu metriğe bakarak piyasanın dip seviyesini net biçimde saptamak mümkün görünmüyor. Buna rağmen mevcut tablo, satış baskısına karşın bitcoin arzının önemli bölümünün hareketsiz kaldığını ortaya koydu.