Shiba Inu piyasasında zayıf görünüm korunuyor. SHIB, 26 Kasım itibarıyla 0.00000365 dolar civarında işlem görüyor. Günlük grafikte satış baskısının sürdüğü, henüz teyit edilmiş bir toparlanma işaretinin oluşmadığı görülüyor. Bu nedenle olası bir iyileşmenin, proje özelindeki gelişmelerden çok kripto para piyasasının genel yönüne bağlı kalabileceği değerlendiriliyor.

Piyasa geneline bağlı toparlanma olasılığı

Shiba Inu, meme coin sınıfında öne çıkan varlıklardan biri olsa da çoğu zaman piyasanın genel eğilimini izliyor. Düşük likidite, bu tür varlıklarda fiyat hareketlerini daha kırılgan hale getirirken yeni para girişinin sınırlı kalması da baskıyı artırıyor. Bu tablo, SHIB gibi daha riskli varlıklarda kalıcı bir toparlanmayı zorlaştırıyor.

Bitcoin, Ethereum ve XRP gibi büyük kripto paralarda kasım boyunca zayıf sermaye akışı görülmesi, daha küçük varlıkları da etkiliyor. Büyük varlıklar yeterli talep görmediğinde, yatırımcıların SHIB benzeri tokenlarda ya pozisyon azaltma yoluna gittiği ya da kenarda beklemeyi tercih ettiği anlaşılıyor.

Shiba Inu için daha gerçekçi toparlanma senaryosu, yerel gelişmelerden çok kripto para piyasasında genel risk iştahının yeniden canlanmasına bağlı görünüyor.

Makro koşullar risk iştahını belirliyor

İkinci senaryo, daha geniş ekonomik koşullardaki iyileşmeye dayanıyor. Yatırımcı güveninin toparlandığı bir ortamda riskli varlıklara yönelmek daha kolay hale gelebilir. Bu tür bir değişim, yalnızca SHIB için değil, yüksek oynaklığa sahip diğer kripto varlıklar için de kısa vadeli rahatlama sağlayabilir.

Buna karşın fonların öncelikle Bitcoin ve Ethereum gibi daha büyük varlıklara yönelmesi de mümkün. SHIB gibi oynaklığı yüksek tokenlar, güvenlik açıkları ve dolandırıcılık riskiyle daha sık anıldığı için yatırımcı ilgisi aynı hızda geri dönmeyebilir. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve topluluk etkisiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor.

Yatırımcı güveni yeniden güçlenirse piyasa duyarlılığı da iyileşebilir, ancak bu durum sermayenin önce büyük kripto paralara yönelmesini engellemeyebilir.

Düşüş senaryosu hala masada

Zincir üstü veriler karışık sinyaller üretse de aşağı yönlü eğilimin devam etmesi halen en olası senaryo olarak görülüyor. SHIB aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda ve fiyat, aşağı eğimli hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor. Bu görünüm kısa süreli tepki yükselişlerine kapı aralayabilir.

Ancak aşırı satım koşulları tek başına dip oluştuğu anlamına gelmiyor. Satış baskısı derinleşirse mevcut zayıflık daha da belirgin hale gelebilir. Bu nedenle kısa vadeli sıçramalar yaşansa bile bunların kalıcı yön değişimini teyit etmeyebileceği belirtiliyor.

Şimdilik ana senaryo, düşüş trendinin sürmesi yönünde kalıyor. SHIB tarafında daha güçlü bir toparlanmadan söz edilebilmesi için hem para girişlerinin artması hem de fiyatın yakın vadeli eşiklerin üzerine yerleşerek bunu koruması gerekiyor. Bu koşullar oluşmadıkça olası yükselişlerin sınırlı bir düzeltme olarak kalması bekleniyor.