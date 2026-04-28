BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 2026 sonuna kadar 250 bin dolar hedefi tartışma konusu oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de 2026 sonuna kadar 250 bin dolar hedefi, Peter Brandt gibi deneyimli isimlerin itirazlarıyla yeniden gündeme geldi.
  • Piyasada fiyat tahminleri kadar kurumsal talep, ETF girişleri ve ABD’deki düzenlemeler de yatırımcıların odağında.
  • 🔥 Son 24 saatte işlem hacmi yüzde 40 artarken, vadeli işlemler tarafında pozisyonlar yüzde 2,5 geriledi.
  • 💡 En kritik detay: $BTC ’de kanal hareketi devam ederken, teknik analizlerde aşırı iyimser hedeflerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Bitcoin, son günlerde yaşanan toparlanmanın ardından yine yüksek fiyat hedefleriyle gündeme geldi. Özellikle 2026 bitmeden 250 bin dolara ulaşabileceği fikri kripto topluluğunda tartışma yarattı. Ancak tecrübeli yatırımcı ve teknik analist Peter Brandt, bu hedefin güncel grafik yapısına uymadığını belirtti.

İçindekiler
1 Peter Brandt’ın analizine eleştirel yaklaşımı
2 Piyasada iyimser tahminler ve kurumsal ilgi
3 Teknik veriler ve son fiyat hareketleri

Peter Brandt’ın analizine eleştirel yaklaşımı

Peter Brandt, 28 Nisan’da sosyal medyada yaptığı paylaşımda 250 bin dolar hedefinin gerçekçi olmadığını öne sürdü. Brandt, paylaştığı günlük Bitcoin grafiğinde fiyatın yükselen bir kanal içerisinde hareket ettiğini vurguladı. Kendi yorumunda, çok daha güçlü bir yükseliş için tipik dip formasyonlarının şu an mevcut olmadığını ifade etti. Ayrıca, piyasada konuşulan “flama” gibi güçlü formasyonların da grafikte yer almadığına dikkat çekti.

Brandt değerlendirmesinde, Bitcoin’in mevcut kanal yapısıyla ilerlediğini ve grafiklerin büyük bir sıçrayışın hemen öncesinde olmadığını belirtti.

Peter Brandt, finans piyasalarında uzun yıllardır teknik analiz deneyimiyle biliniyor. Yatırımcılar arasında sıkça takip edilen Brandt, özellikle grafik yapılarına dayalı analizleriyle tanınıyor. Onun mevcut Bitcoin değerlendirmesi, fiyat hareketlerinden ziyade grafik yapısına odaklanmasıyla öne çıktı.

Piyasada iyimser tahminler ve kurumsal ilgi

Bitcoin için yüksek fiyat tahminleri yapan isimler ise yalnızca Brandt ile sınırlı kalmıyor. Fundstrat’ın kurucusu Tom Lee ve finans kitabı yazarı Robert Kiyosaki, kurumsal ilginin ve spot Bitcoin ETF’lerine gelen fon girişlerinin yükselişi desteklediğini savundu. Ayrıca ABD’de dijital varlık düzenlemelerinin iyileşmesinin piyasalara olumlu yansıyabileceği belirtiliyor.

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz ise ABD Başkanı Donald Trump’ın haziranda CLARITY Act’e imza atması durumunda Bitcoin’in ikinci çeyrek sona ermeden 90 bin dolara kadar yükselebileceğini belirtti. Söz konusu düzenleyici adımların, piyasa oynaklığını azaltıp kurumsal yatırımcıyı çekebileceği değerlendirmesi yapıldı.

Teknik veriler ve son fiyat hareketleri

Bitcoin, gün içinde yüzde 2 değer kaybederek 76.438 dolar seviyesine geriledi. Günün en düşük noktası 76.384 dolar, en yükseği ise 79.327 dolar oldu. Son 24 saatte işlem hacminde yaklaşık yüzde 40 artış gözlendi. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, haber anında 77.000 dolar civarında işlem gördü.

Son fiyat hareketleri, özellikle İran ve ABD arasında yaşanan yeni jeopolitik gelişmelerden de etkilendi. Basında çıkan haberlere göre ABD’nin, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma ve bölgedeki savaşı sonlandırma teklifini değerlendirdiği bildirildi. Bu gelişmeler enerji fiyatlarını da etkileyerek genel olarak riskli varlıklara olan ilgiyi düşürdü.

Vadeli işlemler tarafında da önemli hareketlilik yaşandı. CoinGlass’ın sunduğu verilere göre Bitcoin vadeli işlem açık pozisyonları son 24 saatte yüzde 2,5 azalarak 56,70 milyar dolara düştü. CME’deki açık pozisyonlarda ise bir saatte yüzde 0,32’lik hafif bir azalma olurken, Binance borsasında bu oran yüzde 0,39 olarak kayda geçti. Pozisyonlardaki bu daralma, kar realizasyonu yapan trader’ların piyasadan çekilmesini ve kaldıraçların düşmesini yansıtıyor.

Buna rağmen Bitcoin’in toplam işlem hacmi yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Bu da fiyat yönüne dair belirsizliğe rağmen aktif bir piyasa katılımı olduğuna işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
