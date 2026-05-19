Bitcoin 81 bin dolar bölgesinde ivme kaybetti Ethereum SHIB ve XRP’de zayıflık sürüyor

Kripto para piyasasında son günlerde gözlenen güç kaybı, Bitcoin, Ethereum ve Shiba Inu gibi önde gelen varlıklarda satış baskısının artmasına yol açtı. Yılın ilk aylarında yaşanan güçlü toparlanmanın ardından, piyasanın genel havası temkinli bir görünüme büründü. Lider kripto paraların her biri farklı şekilde tepki verse de, işlemciler daha savunmacı bir pozisyon alırken belirsizlik öne çıkıyor.

Bitcoin’de kritik destek ve duraklamalar

Piyasanın en güçlü varlığı olarak öne çıkan Bitcoin, kısa süre önce 200 günlük hareketli ortalamanın yakını olan 81 bin dolar seviyesinde reddedildi ve ivme kaybetmeye başladı. Bitcoin, kısa vadeli yükseliş yapısı bozulduktan sonra birçok önemli hareketli ortalamanın altına indi. Ayrıca RSI göstergesi de son yükseliş dönemindekine kıyasla alıcıların piyasadaki hakimiyetini yitirdiğini gösteriyor.

Uzmanlar, Bitcoin’in piyasa için hâlâ kilit öneme sahip olduğunu; özellikle 75 bin-76 bin dolar aralığında tutunamaması halinde, piyasada daha sert bir zayıflık dalgası başlayabileceği uyarısında bulunuyor.

Bitcoin’in bu hareketine rağmen, grafiklerde tüm yönüyle bir çöküşten ziyade kâr alımı ve piyasa soğuması görülüyor. Diğer kripto paralarla kıyaslandığında Bitcoin yapısı görece sağlam duruyor.

Ethereum ve SHIB daha fazla baskı altında

Ethereum, son dönemde 2.500 dolar civarındaki güçlü direnci aşmakta başarısız oldu. Güncel teknik görünüm, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalan Ethereum’un, alçalan üçgen formasyonundan aşağı yönde ayrıldığını işaret ediyor. Bitcoin yavaşlayınca Ethereum da hızlıca ivme kaybetmeye başladı. Satıcı baskısı sürerse, Ethereum fiyatı yeniden 2.000 dolar bandına gerileyebilir. Yatırımcılar bu süreçte merkeziyetsiz finans ekosistemindeki aktivite ile kurumsal talebin piyasayı ne ölçüde destekleyeceğine odaklanmış durumda.

Piyasanın spekülatif varlıklarından Shiba Inu ise son günlerde çıkar sağladığı yükselen kama deseninden aşağı yönde ayrıldıktan sonra, tüm ana hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. On-chain veriler, milyarlarca SHIB tokeninin borsalara taşındığını ve büyük oyuncuların satış baskısını artırdığını ortaya koyuyor. Yatırımcı iştahının azaldığı bu süreçte, yüksek riskli yapısıyla SHIB, Bitcoin ve Ethereum’daki zayıflıktan en çok etkilenen varlıklar arasında yer aldı. Teknik göstergeler aşırı satım bölgesine yaklaşsa da, güçlü bir toparlanma sinyali henüz yok.

XRP’de yatay seyir ve direnç savaşı

XRP, son dönemdeki dalgalanmaya rağmen pek çok altcoine göre daha istikrarlı bir çizgiye sahip. 1,30-1,32 dolar civarındaki yatay destek bölgesini koruyan XRP, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında konsolide olmaya devam ediyor. Yapı tamamen bir çöküşe işaret etmiyor; ancak yukarı yönlü denemeler de sık sık başarısız olup, fiyat direnç altında kalıyor. İşlem hacimlerindeki düşük seyir, piyasa katılımcılarının mevcut belirsizlik ortamında büyük pozisyonlar açmaktan çekindiğine işaret ediyor. XRP fiyatının önümüzdeki dönemde 1,45-1,50 dolar bölgesine hareketlenebilmesi için ise özellikle Bitcoin’de istikrar kazanılması gerekiyor.

Hyperliquid ve HYPE öne çıkıyor

Son dönemde piyasadaki volatilite artışından en olumlu etkilenenlerden biri ise Hyperliquid platformunun yerel tokeni HYPE oldu. Merkezsiz borsa ve sürekli vadeli işlem altyapısı geliştiren Hyperliquid, öne çıkan projelerden biri olarak biliniyor. HYPE, ana hareketli ortalamalar üzerinde kalmayı sürdürürken, fiyat düzeltmelerinden sonra hızlıca toparlanabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. RSI göstergesi ise aşırı yorulma sinyali vermeden güçlü kalmaya devam ediyor. Bu teknik görünüm, yatırımcıların HYPE’a olan ilgisinin salt spekülasyonla sınırlı kalmadığına, aktif bir talep bulunduğuna işaret ediyor.

Piyasa genelindeki zayıflamaya rağmen, HYPE’ın güçlü teknik yapısı ve işlem tabanlı projelerle olan bağlantısı, trader’ların riskten uzaklaşırken yöneldiği nadir varlıklar arasında yer aldığını gösteriyor.

Yine de piyasadaki en güçlü yapılar bile, eğer Bitcoin’de daha derin bir düzeltme başlarsa, kısa sürede zayıflayabilir. Ancak HYPE’ın kayıpları, spekülatif meme tokenlara kıyasla daha sınırlı kalabilir.

Piyasa genelinde üç ana kategori netleşiyor

Güncel teknik görünüme bakıldığında, Bitcoin hâlâ piyasanın en istikrarlı varlığı olarak başı çekiyor. Büyük piyasa değerine sahip coinler ivme kazanmakta zorlanırken; belli başlı yenilikçi projeler yatırımcı çekebiliyor. Bitcoin piyasa için temel denge unsuru olurken, Ethereum bu zincirin bir adım gerisinde seyrediyor. SHIB tipik olarak piyasa dalgalanmalarından en fazla etkilenen riskli varlıklar grubunda izleniyor. XRP ise tamamen çözülmeden dengede kalmaya çalışıyor. Hyperliquid’in HYPE tokeni ise piyasada göreceli güç anlamında lider konumda bulunuyor.