Ethereum ile petrol fiyatları arasındaki negatif korelasyon tarihi zirvede

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum ile petrol fiyatları arasındaki negatif korelasyon rekor seviyeyi gördü.
  • ⛽ Petrol yükseldikçe $ETH hızlı değer kaybetti, kısa vadede güçlü satış baskısı devam ediyor.
  • 📉 ETH/BTC oranı 0,027 ile yılın dibine indi.
  • ⚡ Kritik durum: Enerji piyasası yatışırsa Ethereum’da yeni bir yükseliş dalgası bekleniyor.
Ethereum, son haftalarda yaşanan güçlü satış dalgası nedeniyle dikkat çekici bir değer kaybı yaşıyor. Wall Street’in önde gelen isimlerinden, Fundstrat Global Advisors’ın araştırma başkanı Tom Lee, bu düşüşün ardındaki ana sebebin geleneksel emtia piyasası olduğunu iddia etti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş Ethereum’u olumsuz etkiliyor

Lee, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı analize göre, petrol fiyatlarında gözlenen hızlı yükseliş, Ethereum için şimdilik en büyük olumsuz faktör durumunda. Bloomberg terminalinden alınan ve Lee’nin aktardığı grafikte, Ethereum ile ham petrol arasındaki günlük korelasyonun 2018’den bu yana nasıl değiştiği gösteriliyor.

Geçmişte Ethereum ve petrol fiyatları arasında zaman zaman pozitif, zaman zaman da hafif negatif korelasyon görülürken, son dönemde aralarındaki ilişki tamamen tersine dönmüş durumda. Grafik üzerinde büyük bir kırmızı uçurum olarak tanımlanan bölüm, iki varlık arasındaki negatif korelasyonun yaklaşık -0,40’a ulaştığını gösteriyor. Bu seviye, Ethereum ile petrol arasında şimdiye kadarki en yüksek negatif korelasyon olarak kaydedildi.

Lee’ye göre, “petrol fiyatları yükseldikçe Ethereum’da satış baskısı hızlanıyor, son haftalarda neredeyse tüm petrol dalgalanmalarına Ethereum fiyatının aşağı yönlü cevap verdiği görülüyor.”

Korelasyonun etkisi ve geleceğe ilişkin beklentiler

Orta vadede petrol piyasasında yaşanacak bir dengelenmenin Ethereum için fiyat anlamında itici bir rol üstlenebileceği görüşü yaygınlaşıyor. Analistler, petrol fiyatlarındaki ani değişimlerin kripto varlık piyasası üzerinde beklenmedik etkiler yaratabildiğine dikkat çekiyor. Fakat Lee, petrolün kısa vadeli dalgalanmalarının Ethereum’un genel performansını uzun vadede gölgelemesinin beklenmediğini vurguluyor.

Tom Lee, aynı zamanda büyük çaplı Ethereum odaklı varlık yöneticilerinden Bitmine’in de yönetiminde bulunuyor. Uzun süreli yükseliş beklentisini koruyan Lee, bu satışların kısa vadeli ve taktiksel oynaklığın bir sonucu olduğunu dile getiriyor. Ona göre, Ethereum ile ilgili asıl makro ekonomik dinamikler hala sağlam.

Ethereum fiyatlarında son durum

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan son verilere göre ETH/BTC paritesi 0,027 seviyesine kadar geriledi. Bu seviye, Temmuz ayı ortasından bu yana görülen en düşük değer olarak kayda geçti. Fundstrat, enerji piyasasında sakinleşme sağlandığında Ethereum’da yukarı yönlü hareketlerin başlayacağı öngörüsünü paylaşıyor.

Piyasadaki bu sıra dışı karşıt hareket, geleneksel finans ile kripto paralar arasındaki ilişkilerin ne denli karmaşık hale geldiğini bir kez daha göstermiş oldu. Önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının seyri ve Ethereum’daki tepki yakından izlenecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
