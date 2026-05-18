Ethereum (ETH)

Ethereum kritik destek seviyesinde 2.150 dolar bölgesinde hareket ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum kritik destek olan 2.150 doları test etti ve fiyat 2.180 dolar seviyesine yakın seyretti.
  • 📉 Alıcılar baskı kaybederken, kısa vadede 2.170 ve 2.122 dolar destekleri öne çıktı ve, kurumsal şirketler toplamda 7,33 milyon ETH biriktirdi.
  • 📊 Yaklaşık 16 milyar dolarlık ETH şirket bilançolarında; bu toplam dolaşımdaki arzın yüzde 6’sına karşılık geliyor.
  • ⚡ Ama asıl önemli gelişme; 2.680 dolarda bulunan CME boşluğu ve bu seviyede 11 milyar dolarlık kısa pozisyonun risk altında olması. $ETH’de volatilite artabilir.
Ethereum, 18 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla 2.184 ile 2.188 dolar arasında seyrediyor. Son günlerde fiyatı belirleyen temel unsur, günlük grafiklerde öne çıkan teknik baskı oldu. Piyasa katılımcıları, belirlenen işlem kanalının alt sınırını korumaya çalışıyor ve bu bölgede ciddi bir savunma çabası gözleniyor.

İçindekiler
1 Teknik göstergelerde zayıflama sinyalleri
2 Kritik destek ve direnç noktaları
3 Kurumların Ethereum birikimi 16 milyar doları aştı

Teknik göstergelerde zayıflama sinyalleri

Son fiyat hareketlerinde alıcıların ivme kaybettiği dikkat çekiyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 39,57 düzeyinde bulunuyor ve nötr seviyenin altında kalan bu veri, yükseliş temposunun azaldığını işaret ediyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi de negatif tabloda yer alıyor; ana ve sinyal çizgilerinin ekside bulunması da düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.

Piyasada teknik analiz yapan uzmanlardan More Crypto Online, mevcut düşüşün henüz bir dağıtım süreci olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Uzman, fiyatın kanal desteğini koruduğu sürece bu hareketin bir düzeltme görünümü taşıdığını belirtti. Cryptorphic adlı analist ise, üst dirençten gelen red sonrası alım gücünün zayıfladığına ve fiyatın kısa vadede alıcı baskısını kaybettiğine dikkat çekti.

Analistler, fiyatın kısa vadede alıcıların kontrolünü kaybettiğini ve mevcut düşüşün kanal desteği korunduğu sürece düzeltme niteliğini sürdürebileceğini aktardı.

Kritik destek ve direnç noktaları

Fiyatın en yakın destek bölgeleri 2.170 ve 2.122 dolar olarak öne çıkıyor. Eğer bu seviyeler aşağı yönlü kırılırsa, bir sonraki önemli destek noktası olarak 2.037 dolar takip edilecek. Yukarı yönlü olası hareketlerde ise, ETH’nin önce 2.318 doları geri alması şart. Bu bölgenin üzerinde ise Fibonacci dirençleri olarak 2.501 dolar önemli bir eşik oluşturuyor. Belirgin bir yükselişin başlayabilmesi için, fiyatın bu dirençleri aşarak 2.680 dolar hedefine yönelmesi gerek.

Analist Max Crypto, Ethereum’un Chicago Ticaret Borsası (CME) vadeli işlemlerinde 2.680 dolar seviyesinde doldurulmamış bir fiyat boşluğu (gap) bulunduğunu vurguladı. Max, fiyatın bu seviyeye ulaşması halinde toplam 11 milyar dolarlık kısa pozisyonun tasfiyeye uğrayabileceği ve bu durumun fiyatı yukarı taşıyabileceğini belirtti.

Analist Max Crypto, 2.680 dolardaki CME gap’inin yukarı yönlü hareketlerde fiyatı çekebileceğini ve bu seviyede kısa pozisyonların zorunlu tasfiyeye uğrama riskinin bulunduğunu aktardı.

Kurumların Ethereum birikimi 16 milyar doları aştı

Son veriler, şirketlerin tuttukları Ethereum miktarında tarihi zirveye ulaşıldığını gösteriyor. CoinGlass verilerine göre, işletmeler şu an toplam 7,33 milyon ETH’yi portföylerinde bulunduruyor. Bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 16 milyar dolara ulaşıyor ve bu rakam, Ethereum’un dolaşımdaki arzının yüzde 6’sını oluşturuyor.

Kripto para piyasasında kurumsal benimseme artarken, özel şirketlerin elinde kilitlenen ETH miktarı da sürekli büyüyor. Kripto Patel, bu durumu kurumların Ethereum’u uzun vadeli hazinelerinde tutma stratejisine bağlarken, arzın serbest dolaşımdaki kısmının azalmasının piyasada likiditeyi etkileyebileceğine dikkat çekti.

CoinGlass verileri, şirketlerin stratejik ETH rezervlerinin 16 milyar doları bulduğunu; dolaşımdaki toplam arzın yaklaşık yüzde 6’sının şirket bilançolarına geçtiğini gösteriyor.

Teknik analizde öne çıkan bir diğer görüş ise, ETH’nin 2.150 dolar civarındaki desteği test ettiği ve bu bölgeden tepki gelmesi halinde fiyatın kısa vadede toparlanabileceği yönünde. Uzman Ted Pillows, 2.150 dolarda tutunma gerçekleşirse sıçrama yaşanabileceğini belirtti.

Orta ve uzun vadeli grafiklerde ise analist Sangita Gems, ETH’nin alçalan bir takoz formasyonu ile fiyatlanmaya devam ettiğini, önceki benzer yapının kopuşunda 7.000 dolar seviyesinin işaret edildiğini aktardı. Şu anda 2.100 dolar orta vadeli destek, 2.501 dolar ise direnç olarak öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
