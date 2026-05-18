Ethereum kritik destek seviyesinde 2.150 dolar bölgesinde hareket ediyor

Ethereum, 18 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla 2.184 ile 2.188 dolar arasında seyrediyor. Son günlerde fiyatı belirleyen temel unsur, günlük grafiklerde öne çıkan teknik baskı oldu. Piyasa katılımcıları, belirlenen işlem kanalının alt sınırını korumaya çalışıyor ve bu bölgede ciddi bir savunma çabası gözleniyor.

Teknik göstergelerde zayıflama sinyalleri

Son fiyat hareketlerinde alıcıların ivme kaybettiği dikkat çekiyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 39,57 düzeyinde bulunuyor ve nötr seviyenin altında kalan bu veri, yükseliş temposunun azaldığını işaret ediyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi de negatif tabloda yer alıyor; ana ve sinyal çizgilerinin ekside bulunması da düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.

Piyasada teknik analiz yapan uzmanlardan More Crypto Online, mevcut düşüşün henüz bir dağıtım süreci olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Uzman, fiyatın kanal desteğini koruduğu sürece bu hareketin bir düzeltme görünümü taşıdığını belirtti. Cryptorphic adlı analist ise, üst dirençten gelen red sonrası alım gücünün zayıfladığına ve fiyatın kısa vadede alıcı baskısını kaybettiğine dikkat çekti.

Kritik destek ve direnç noktaları

Fiyatın en yakın destek bölgeleri 2.170 ve 2.122 dolar olarak öne çıkıyor. Eğer bu seviyeler aşağı yönlü kırılırsa, bir sonraki önemli destek noktası olarak 2.037 dolar takip edilecek. Yukarı yönlü olası hareketlerde ise, ETH’nin önce 2.318 doları geri alması şart. Bu bölgenin üzerinde ise Fibonacci dirençleri olarak 2.501 dolar önemli bir eşik oluşturuyor. Belirgin bir yükselişin başlayabilmesi için, fiyatın bu dirençleri aşarak 2.680 dolar hedefine yönelmesi gerek.

Analist Max Crypto, Ethereum’un Chicago Ticaret Borsası (CME) vadeli işlemlerinde 2.680 dolar seviyesinde doldurulmamış bir fiyat boşluğu (gap) bulunduğunu vurguladı. Max, fiyatın bu seviyeye ulaşması halinde toplam 11 milyar dolarlık kısa pozisyonun tasfiyeye uğrayabileceği ve bu durumun fiyatı yukarı taşıyabileceğini belirtti.

Kurumların Ethereum birikimi 16 milyar doları aştı

Son veriler, şirketlerin tuttukları Ethereum miktarında tarihi zirveye ulaşıldığını gösteriyor. CoinGlass verilerine göre, işletmeler şu an toplam 7,33 milyon ETH’yi portföylerinde bulunduruyor. Bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 16 milyar dolara ulaşıyor ve bu rakam, Ethereum’un dolaşımdaki arzının yüzde 6’sını oluşturuyor.

Kripto para piyasasında kurumsal benimseme artarken, özel şirketlerin elinde kilitlenen ETH miktarı da sürekli büyüyor. Kripto Patel, bu durumu kurumların Ethereum’u uzun vadeli hazinelerinde tutma stratejisine bağlarken, arzın serbest dolaşımdaki kısmının azalmasının piyasada likiditeyi etkileyebileceğine dikkat çekti.

Teknik analizde öne çıkan bir diğer görüş ise, ETH’nin 2.150 dolar civarındaki desteği test ettiği ve bu bölgeden tepki gelmesi halinde fiyatın kısa vadede toparlanabileceği yönünde. Uzman Ted Pillows, 2.150 dolarda tutunma gerçekleşirse sıçrama yaşanabileceğini belirtti.

Orta ve uzun vadeli grafiklerde ise analist Sangita Gems, ETH’nin alçalan bir takoz formasyonu ile fiyatlanmaya devam ettiğini, önceki benzer yapının kopuşunda 7.000 dolar seviyesinin işaret edildiğini aktardı. Şu anda 2.100 dolar orta vadeli destek, 2.501 dolar ise direnç olarak öne çıkıyor.