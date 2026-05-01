Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Veriler FTX çöküşündeki seviyeye ulaştı Ethereum (ETH)’da neler oluyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • S&P 500 7200 puanı aşarak yeni rekora ulaştı ve ABD hisse senetleri Nisan ayında 2020'den bugüne en iyi ayını geçirdi.
  • Ethereum şu anda 6 Şubat’ta kaydettiği dip seviyenin yüzde 30 üzerinde ve bu toparlanmaya rağmen yatırımcılar yükselişe ikna olmuş değil. Short pozisyonlar baskın.
  • Darkfost: ETH yükseldikçe short likidasyonları artıyor ancak short baskınlığı sürüyor. Piyasalar nadiren böyle güçlü bir uzlaşıyı ödüllendirir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 77 bin doların üzerinde ve altcoinler zayıf da olsa bugün kazanç elde etti. Hafta boyunca olumlu gelen kazanç raporları borsayı desteklerken kripto paralarda beklenen sonucu doğurmadı. İran geriliminin de etkisiyle yatırımcılar temkinli duruşunu sürdürüyor. Ethereum için fonlama FTX çöküşü dönemine ulaştı. Peki bu aşırılık sinyali bize ne söylüyor?

İçindekiler
2 Ethereum (ETH)

Borsa rekor kırdı

S&P 500 7200 puanı aşarak yeni tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. Yapay zeka coşkusu İran gerilimini borsada gölgede bırakmayı başardı. Trilyon dolarlık devlerin beklentilerden çok daha iyi rakamlar açıklaması ve bu yıl yapılacak yarım trilyon doların üzerinde AI bağlantılı yatırımın etkisiyle güncel tablo hiç de şaşırtıcı değil. Yapay zeka coşkusu sürekli “balon patladı” tartışmalarıyla gündeme gelse de her geri çekilmenin ardından daha büyük yükselişler gördük.

ABD hisse senetleri 2020 yılından bugüne en iyi ayını geçirdi. Mart ayı kötü geçtiğinden Nisan kazançlarının Mayıs ayında da devam etme potansiyeli var. Fakat hızlı yükselişin bir noktada geri çekilmeye neden olması muhtemel. Önümüzdeki günlerde bu yaşanırsa yeniden AI balonu patladı tartışmaları gündemi meşgul edecektir. ABD’nin İran’a yakında yapmayı planladığı saldırı bunun tetikleyicisi olabilir.

Ethereum (ETH)

ETH, son zirvesinden yaklaşık %65’lik bir düzeltme kaydetti. BTC ve stablecoinleri hariç tutan toplam kripto piyasa değeri (TOTAL2) %51 düşüş yaşadı. Ethereum şu anda 6 Şubat’ta kaydettiği dip seviyenin yüzde 30 üzerinde ve bu toparlanmaya rağmen yatırımcılar yükselişe ikna olmuş değil. Agresif short pozisyonlar birikmeye devam ediyor.

Darkfost takma isimli on-chain analist toparlanma aşamasında bile Binance fonlama oranlarının sürekli negatif kaldığını hatırlattı.

Böylesi bir dinamik en son FTX çöküşü ve önceki ayı piyasaları (genelde ayı piyasalarının sonlarında görülüyordu) dönemlerinde yaşandı.

“Bugünkü ortam kıyaslanabilir olmaktan uzak, ancak Binance borsasındaki aylık ortalama fonlama oranı -0.0018 seviyesinde duruyor. Bu, toparlanmaya hala inanmayan ve gözlemlenen düzeltmelere rağmen aşağı yönlü pozisyon almayı tercih eden yatırımcılar arasında güçlü bir uzlaşıyı yansıtıyor.

Bu riskli bir bahis ve bazıları zaten bedelini ödüyor; artan short likidasyon hacimlerinde görüldüğü üzere. ETH yukarı yönlü ivmesini sürdürdükçe, short pozisyonlar giderek piyasadan zorla çıkarılıyor. Bu dinamik, zincirleme short likidasyonların devam etmesiyle Ethereum’un toparlanmasını daha da körükleyebilir. Piyasalar nadiren böyle güçlü bir uzlaşıyı ödüllendirir.”

Bakalım gerçekten short pozisyon alanların kolay para kazandığı günler bitti mi?

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Btc nisanı yüzde 11,87 artışla kapattı mayıs 76.960 dolar seviyesiyle başladı
Bir Sonraki Yazı Bitcoin kritik direnç bölgesinde 77.279 dolar seviyesini test ediyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 24 saatte yüzde 1,7 yükseldi 77.500 dolara dayandı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin kritik direnç bölgesinde 77.279 dolar seviyesini test ediyor
BITCOIN (BTC)
Btc nisanı yüzde 11,87 artışla kapattı mayıs 76.960 dolar seviyesiyle başladı
BITCOIN (BTC)
Bithumb’un faaliyet kısıtlaması mahkeme kararıyla kaldırıldı 24,6 milyon dolarlık para cezası ise belirsizliğini koruyor
Kripto Para Hukuku
Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji payı %52’ye ulaştı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?