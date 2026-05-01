Veriler FTX çöküşündeki seviyeye ulaştı Ethereum (ETH)’da neler oluyor?

Bitcoin 77 bin doların üzerinde ve altcoinler zayıf da olsa bugün kazanç elde etti. Hafta boyunca olumlu gelen kazanç raporları borsayı desteklerken kripto paralarda beklenen sonucu doğurmadı. İran geriliminin de etkisiyle yatırımcılar temkinli duruşunu sürdürüyor. Ethereum için fonlama FTX çöküşü dönemine ulaştı. Peki bu aşırılık sinyali bize ne söylüyor?

Borsa rekor kırdı

S&P 500 7200 puanı aşarak yeni tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. Yapay zeka coşkusu İran gerilimini borsada gölgede bırakmayı başardı. Trilyon dolarlık devlerin beklentilerden çok daha iyi rakamlar açıklaması ve bu yıl yapılacak yarım trilyon doların üzerinde AI bağlantılı yatırımın etkisiyle güncel tablo hiç de şaşırtıcı değil. Yapay zeka coşkusu sürekli “balon patladı” tartışmalarıyla gündeme gelse de her geri çekilmenin ardından daha büyük yükselişler gördük.

ABD hisse senetleri 2020 yılından bugüne en iyi ayını geçirdi. Mart ayı kötü geçtiğinden Nisan kazançlarının Mayıs ayında da devam etme potansiyeli var. Fakat hızlı yükselişin bir noktada geri çekilmeye neden olması muhtemel. Önümüzdeki günlerde bu yaşanırsa yeniden AI balonu patladı tartışmaları gündemi meşgul edecektir. ABD’nin İran’a yakında yapmayı planladığı saldırı bunun tetikleyicisi olabilir.

Ethereum (ETH)

ETH, son zirvesinden yaklaşık %65’lik bir düzeltme kaydetti. BTC ve stablecoinleri hariç tutan toplam kripto piyasa değeri (TOTAL2) %51 düşüş yaşadı. Ethereum şu anda 6 Şubat’ta kaydettiği dip seviyenin yüzde 30 üzerinde ve bu toparlanmaya rağmen yatırımcılar yükselişe ikna olmuş değil. Agresif short pozisyonlar birikmeye devam ediyor.

Darkfost takma isimli on-chain analist toparlanma aşamasında bile Binance fonlama oranlarının sürekli negatif kaldığını hatırlattı.

Böylesi bir dinamik en son FTX çöküşü ve önceki ayı piyasaları (genelde ayı piyasalarının sonlarında görülüyordu) dönemlerinde yaşandı.

“Bugünkü ortam kıyaslanabilir olmaktan uzak, ancak Binance borsasındaki aylık ortalama fonlama oranı -0.0018 seviyesinde duruyor. Bu, toparlanmaya hala inanmayan ve gözlemlenen düzeltmelere rağmen aşağı yönlü pozisyon almayı tercih eden yatırımcılar arasında güçlü bir uzlaşıyı yansıtıyor. Bu riskli bir bahis ve bazıları zaten bedelini ödüyor; artan short likidasyon hacimlerinde görüldüğü üzere. ETH yukarı yönlü ivmesini sürdürdükçe, short pozisyonlar giderek piyasadan zorla çıkarılıyor. Bu dinamik, zincirleme short likidasyonların devam etmesiyle Ethereum’un toparlanmasını daha da körükleyebilir. Piyasalar nadiren böyle güçlü bir uzlaşıyı ödüllendirir.”

Bakalım gerçekten short pozisyon alanların kolay para kazandığı günler bitti mi?