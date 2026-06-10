Fidelity’den 28,6 milyon dolarlık Ethereum hamlesi! Kurumsal ilgi yeniden mi canlanıyor?

Spot Ethereum ETF ihraççıları arasında yer alan varlık yönetim şirketi Fidelity, son bir haftada yaklaşık 28,6 milyon dolar tutarında Ethereum alımı yaptı. Zincir üstü veri platformu Arkham Intelligence tarafından paylaşılan veriler, bu işlemin şirketin yaklaşık son iki aydaki en büyük haftalık Ethereum alımı olduğuna işaret etti.

Son iki ayın en büyük haftalık alımı

Verilere göre Fidelity’nin son haftadaki alımı, nisan ayının sonlarından bu yana görülen en yüksek haftalık Ethereum alımı olarak öne çıktı. Söz konusu dönem, spot Ethereum ETF piyasasında süregelen zayıflığın ardından gelmişti. Bu nedenle son işlem, büyüklüğü kadar zamanlamasıyla da dikkat çekti.

Mini sözlük: Spot ETF, dayanak varlığı doğrudan takip eden borsa yatırım fonudur. Arkham Intelligence ise blokzincir verilerini analiz ederek cüzdan hareketleri ve kurumsal işlemler hakkında görünürlük sağlayan bir veri platformu olarak biliniyor.

Arkham Intelligence verileri, Fidelity’nin son bir haftada yaklaşık 28,6 milyon dolarlık Ethereum alımı yaptığını ve bunun şirketin yaklaşık iki ay içindeki en büyük haftalık alımı olduğunu gösterdi.

Ethereum ETF cephesinde zayıf tablo sürüyor

Buna karşın spot Ethereum ETF piyasasının genel görünümünde belirgin bir güçlenmeden söz etmek için erken olabilir. Geçen hafta boyunca piyasadaki fonların büyük bölümünde yeni para girişi sınırlı kaldı. Birçok işlem gününde fonlar ya düşük düzeyde giriş gördü ya da kayda değer yeni sermaye çekemedi.

Ethereum fonlarında bir süredir devam eden çıkışlar, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasındaki oynaklık karşısında daha temkinli davrandığı şeklinde yorumlanıyordu. Bu ortamda Fidelity’nin de önceki haftalarda sınırlı alım yaptığı görüldü.

Piyasa kurumsal talebin yönünü izliyor

Son haftadaki artışın toplam büyüklüğü, alımın bir haftaya yayılması nedeniyle daha sınırlı bir etki yaratmış olabilir. Yine de işlem, Ethereum tabanlı yatırım ürünlerine yönelik ilginin yeniden toparlanabileceğine dair beklentileri gündeme taşıdı.

Piyasa katılımcıları şimdi bu hamlenin tek seferlik bir pozisyon ayarlaması mı, yoksa kurumsal yatırımcıların Ethereum tarafına yeniden yönelmeye başladığının erken bir işareti mi olduğunu izliyor. Özellikle son haftalarda zayıf seyreden spot Ethereum ETF akışları düşünüldüğünde, Fidelity’nin alımı bu açıdan yakından takip ediliyor.

Fidelity, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak biliniyor. Bu nedenle şirketin Ethereum odaklı işlemleri, yalnızca fon performansı açısından değil, kurumsal risk iştahının yönüne dair sinyal üretme potansiyeli nedeniyle de önem taşıyor.