XRP’de kritik eşik 0,93 dolara yaklaştı! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

XRP, aylık grafikte 1 dolar çevresindeki konumunu korumakta zorlanırken teknik görünümde baskı artıyor. TradingView verilerine göre XRP/USD paritesi, Bollinger Bantları’nın alt sınırını test etmeden önce yaklaşık %15 daha geri çekilme alanına sahip görünüyor. Bu tablo, fiyatın psikolojik açıdan önemli kabul edilen 1 dolar eşiğine yeniden yaklaşabileceğine işaret ediyor.

Teknik görünümde baskı derinleşti

Riskin öne çıkmasının temel nedeni, fiyat düşüşünün Bollinger aralığındaki belirgin sıkışmayla aynı döneme denk gelmesi. Geçmişte benzer sıkışmalar, yalnızca yatay seyrin uzadığı dönemlere değil, aynı zamanda sert yön hareketlerine de zemin hazırlamıştı. Bu nedenle mevcut görünüm, XRP için önümüzdeki dönemin yönü açısından daha yakından izleniyor.

Son verilere göre XRP 1,1233 dolardan işlem görüyor. Varlık, içinde bulunulan aylık dönemde %15,62 değer kaybetti. Grafikte, Bollinger Bantları’nın orta çizgisi olan ve 20 dönemlik hareketli ortalamaya karşılık gelen 2,0620 dolar seviyesinin altına inilmesinin ardından, göstergenin alt bandı olan 0,9306 dolar seviyesi öne çıkan ana hedef haline geldi.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın oynaklığını ölçmek için kullanılan teknik bir göstergedir. Bantların daralması genelde volatilitenin sıkıştığını, ardından daha sert bir fiyat hareketinin gelebileceğini gösterir.

XRP’nin Bollinger Bantları orta çizgisinin altına sarkmasının ardından 0,9306 dolar seviyesindeki alt banda yönelmesi, teknik açıdan piyasadaki en kritik izlemenin bu bölgede toplandığını ortaya koyuyor.

Tasfiye riski ve piyasa ilgisindeki zayıflama

CoinGlass verilerine göre 0,9306 dolara uzanan boşluk, kaldıraçlı uzun pozisyonlarda biriken yoğun zarar kes emirleriyle çakışıyor. Bu emirlerin devreye girmesi halinde, XRP psikolojik eşiğe yaklaşırken otomatik tasfiyeler zincirleme biçimde hızlanabilir. Bu da kısa sürede satış baskısını artırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Fiyattaki zayıf seyrin, spot ABD XRP ETF’lerinin varlığına rağmen sürmesi de dikkat çekiyor. Kurumsal fonlarda toplam giriş 1,43 milyar dolar düzeyinde tutulurken, bazı alımlarda geri çekilmelerin değerlendirildiği aktarılıyor. Ancak bu girişlerin, genel piyasa işlem hacmindeki düşüş ve geniş çaplı zayıflama karşısında sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Dış gündem sermaye akışını etkiliyor

Dış piyasa koşulları da XRP üzerindeki baskıyı artırıyor. 12 Haziran’da beklenen SpaceX hissesi listelemesine ilişkin güçlü ilginin, küresel sermayenin odağını başka alanlara çevirdiği ifade ediliyor. SpaceX, Elon Musk’ın uzay ve roket teknolojileri şirketi olarak biliniyor ve özel piyasalardaki değerlemesi nedeniyle yatırımcı ilgisini sık sık üzerine çekiyor.

ETF yapılarının mevcut pozisyonlarını büyük ölçüde pasif biçimde koruduğu ortamda, bireysel yatırımcı tarafında düşüş trendine karşı koyacak yeterli hacim ve ivmenin oluşmadığı görülüyor. Bu durum, teknik seviyelerin daha da önemli hale gelmesine neden oluyor.

Piyasada büyük kurumsal alıcıların 0,9306 dolar civarındaki tarihi destek yakınında bekleyen emirleri devreye girmezse, Bollinger alt bandının altına sarkılmasının yaz dönemi boyunca XRP’yi 1 doların altında kalıcı hale getirebileceği değerlendiriliyor.