Dogecoin balinaları son 7 günde 200 milyonun üzerinde DOGE topladı

Dogecoin, büyük yatırımcıların son bir haftada 200 milyonun üzerinde DOGE biriktirmesiyle yeniden dikkat çekti. Zincir üstü veriler, balina olarak sınıflandırılan cüzdanların toplam varlığının yaklaşık 18,63 milyar DOGE’den 18,84 milyar DOGE’ye yükseldiğini gösterdi. Bu tablo, piyasadaki son belirsizliğe rağmen büyük oyuncuların pozisyon artırdığını ortaya koydu.

Balina alımları yakından izleniyor

Verileri paylaşan kripto analisti Ali Martinez, büyük cüzdanların son yedi günde 200 milyondan fazla DOGE topladığını aktardı. Kripto piyasasında balina hareketleri, likidite ve piyasa algısı üzerindeki etkileri nedeniyle yakından takip ediliyor. Büyük yatırımcıların alıma yönelmesi, çoğu zaman fiyat beklentilerinin güçlendiğine işaret etse de tek başına yükselişin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Büyük cüzdanlardaki artış, son fiyat zayıflığı sırasında satış yerine alım yapıldığını gösteriyor. Ancak bu eğilimin kalıcı bir yükseliş üretip üretmeyeceği, daha geniş piyasa koşullarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Son dönemde görülen düzenli birikim, daha büyük piyasa katılımcılarının geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmiş olabileceğine işaret ediyor. Analistler, bu eğilimin önümüzdeki haftalarda sürmesi halinde Dogecoin’de ivmenin güçlenebileceğini değerlendiriyor.

Ters grafik kritik direnç bölgesini test ediyor

Piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme ise Dogecoin’in ters grafiğinde görüldü. Kripto analisti Bitcoinsensus’a göre ters DOGE grafiği, 2017’den bu yana birçok kez fiyatı geri çeviren uzun vadeli düşen trend çizgisini yeniden test ediyor. Geçmişte bu seviyeye gelen temaslar, Dogecoin’in gerçek fiyat grafiğinde önemli diplerle aynı döneme denk geldi ve sonrasında güçlü yükselişler görüldü.

Mini sözlük: Ters grafik, bir varlığın fiyat hareketini ters yönde gösteren analiz görünümüdür. Bu tür grafiklerde yukarı yönlü hareket, gerçek fiyat grafiğinde düşüşe; aşağı yönlü hareket ise gerçek fiyat grafiğinde yükselişe karşılık gelebilir.

Analistlere göre ters grafikte bu dirençten bir geri dönüş yaşanması, DOGE için olumlu bir teknik sinyal olarak okunabilir. Buna karşılık ters grafiğin söz konusu direncin üzerine çıkması, kısa vadede Dogecoin’de zayıflığın sürebileceğine işaret edebilir.

2017’den bu yana test edilen düşen direnç çizgisi, geçmişte önemli piyasa dönüşleriyle çakıştı. Bu nedenle yatırımcılar, mevcut temasın yeni bir yön değişimi getirip getirmeyeceğini dikkatle izliyor.

İki sinyal aynı dönemde öne çıktı

Balina birikimi ile ters grafikteki kritik teknik testin aynı dönemde ortaya çıkması, piyasada olası bir yön değişimine ilişkin beklentileri artırdı. Yine de analistler, bu iki göstergenin birlikte izlenmesi gerektiğini ve tek bir veriye dayanarak kesin sonuç çıkarılmaması gerektiğini vurguluyor.

Önümüzdeki günlerde büyük cüzdanlardaki alımların sürüp sürmeyeceği ve ters grafikteki uzun vadeli direncin nasıl tepki vereceği, Dogecoin’in kısa vadeli görünümünde belirleyici başlıklar arasında yer alacak.