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Ethereum (ETH)

Ethereum analistlerin izlediği kritik bölgede bulunuyor, bazı senaryolarda hedef $7.000 olarak öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum kritik destek bölgesinde işlem görüyor ve analistler bir dip daha olasılığını izliyor.
  • 📉 Kısa vadeli senaryoda $1.610, $1.583 ve $1.548 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.
  • 📈 Yukarıda $1.680 ile $1.740 aralığının aşılması halinde $ETH için yeni yükseliş dalgası görüşü güçlenebilir.
  • 🧭 Haftalık analizde, mevcut yapı tamamlanırsa 2027 ve 2028 döneminde $7.000 hedefi gündeme gelebilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ethereum fiyatı, teknik analistlerin yakından izlediği kritik bir bölgede işlem görüyor. Kısa vadeli Elliott Dalga analizleri, düzeltme yapısının tamamlanması için bir dip daha görülebileceğine işaret ederken, haftalık görünümde daha geniş ölçekli bir senaryoda yeni bir yükseliş döngüsü başlaması halinde $7.000 seviyesi hedef olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede bir dip daha olasılığı izleniyor
2 Haftalık grafikte daha geniş ölçekli toparlanma senaryosu

Kısa vadede bir dip daha olasılığı izleniyor

More Crypto Online tarafından paylaşılan son Elliott Dalga değerlendirmesine göre Ethereum, daha geniş bir toparlanma hareketine geçmeden önce kısa vadede bir kez daha gerileyebilir. Analizde, yükseliş yönlü C dalgasının başlamasından önce fiyatın bir dip daha oluşturmasının gerekebileceği belirtildi.

Analize göre Ethereum, düzeltme yapısını tamamlamadan önce destek bölgesinde son bir geri çekilme daha yaşayabilir; $1.680 ile $1.740 aralığının aşılması ise C dalgasının başladığı görüşünü güçlendirebilir.

Mevcut teknik yapı, düzeltme formasyonunun henüz tamamlanmadığını ve fiyatın önemli bir Fibonacci destek bölgesinde hareket ettiğini gösteriyor. Grafikte Ethereum’un yaklaşık $1.610 ile $1.548 arasındaki destek bandının orta bölümünde bulunduğu görülüyor. Analiste göre alıcıların yeniden güç kazanmasından önce bu alana doğru son bir aşağı yönlü hareket yaşanabilir.

Mini sözlük: Elliott Dalga teorisi, piyasa hareketlerinin yatırımcı psikolojisine bağlı tekrar eden dalga yapıları oluşturduğunu savunan teknik analiz yaklaşımıdır. Fibonacci geri çekilme seviyeleri ise fiyatın düzeltme sırasında destek veya direnç bulabileceği olası oranları gösterir.

Öne çıkan Fibonacci seviyeleri arasında %50 geri çekilme noktası olan $1.609, %61,8 seviyesi olan $1.583 ve %78,6 seviyesi olan $1.548 bulunuyor. Düzeltmenin derinleşmesi halinde bu seviyeler destek olarak izlenebilir. Yukarı yönde ise ilk önemli direnç bölgesi $1.680 ile $1.740 aralığında yer alıyor. Fiyatın bu bandın üzerine yerleşmesi, düzeltmenin tamamlandığı ve yeni yükseliş ayağının başladığı görüşünü destekleyebilir.

Teknik seviyeFiyatOlası anlamı
%50 Fibonacci$1.609İlk destek seviyesi
%61,8 Fibonacci$1.583Daha güçlü destek alanı
%78,6 Fibonacci$1.548Sonraki derin destek bölgesi
Direnç aralığı$1.680 ile $1.740Yukarı kırılırsa yükseliş senaryosu güçlenebilir

Haftalık grafikte daha geniş ölçekli toparlanma senaryosu

Kripto para analisti Rod ise haftalık grafikte Ethereum’un yaklaşık beş yıldır gelişen geniş bir ABC düzeltmesinin son evresine yaklaşmış olabileceğini savunuyor. Bu değerlendirmeye göre varlık, ABC yapısının son ayağı olan C dalgasının son bölümünü oluşturuyor.

Rod’un paylaştığı senaryoda, Ethereum’un mevcut $1.650 civarındaki seviyelerde uzun vadeli dip oluşturmaya yaklaşmış olabileceği ve formasyon tamamlanırsa sonraki ana hareketin $7.000 hedefine yönelebileceği belirtiliyor.

ABC düzeltmeleri, Elliott Dalga yaklaşımında A, B ve C olmak üzere üç ana bölümden oluşan yapılar olarak tanımlanıyor. Son C dalgasının tamamlanmasının ardından piyasanın, daha büyük ana trend yönünde yeniden hareket etmesi beklenebilir. Rod’un grafiğinde de 2027 ve 2028 dönemine uzanan daha kademeli bir toparlanma ve ardından güçlenen bir yükseliş süreci yer alıyor.

Bununla birlikte söz konusu görünüm kesinleşmiş değil. Analistin öngörüsü, Ethereum’un uzun vadeli dip bölgesini başarıyla oluşturmasına bağlı kalıyor. Kritik destek seviyelerinin altına inilmesi halinde mevcut dalga sayımı geçersiz hale gelebilir ve beklenen yükseliş senaryosu ertelenebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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