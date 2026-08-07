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Ethereum (ETH)

Ethereum 2 bin dolar eşiğine yönelirken Bitcoin belirleyici oluyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum 2 bin dolar eşiğine yaklaşırken piyasada gözler $ETH ile Bitcoin ilişkisine çevrildi.
  • 📊 ETH 1.910,70 dolarda kalırken 1.950 dolar direnci kısa vadede kritik seviye olarak öne çıktı.
  • 🧭 Crypto Lens, Bitcoin 70 bin ile 72 bin dolar bandına çıkarsa Ethereum’un 2.100 ile 2.200 dolara uzanabileceğini söylüyor.
  • 🕰️ Zayıflayan ivme göstergeleri, olası yeni yükselişten önce kısa bir sıkışma dönemine işaret etti.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ethereum fiyatı, zayıflayan ivmeye rağmen 2 bin dolar eşiğine odaklanmış durumda. İşlem sırasında ETH 1.910,70 dolardan alıcı bulurken, 24 saatlik hacim 14,42 milyar dolar, piyasa değeri ise 230,41 milyar dolar seviyesinde yer aldı. Son 24 saatteki artış yüzde 0,2 ile sınırlı kaldı.

İçindekiler
1 Analistin yol haritası
2 Teknik görünümde kritik seviyeler
3 Gözler destek ve dirençte

Analistin yol haritası

Kripto analisti Crypto Lens, 7 Ağustos tarihli değerlendirmesinde Ethereum’un mevcut görünümünün geçmiş döngülerle benzerlik taşıdığını savunuyor. Analist, daha önce öngördüğü 1.928 dolar seviyesinin görüldüğünü, bu nedenle genel senaryonun korunduğunu belirtiyor. Kısa vadede öne çıkan ana seviye ise psikolojik eşik olarak görülen 2 bin dolar.

Crypto Lens, Ethereum için sıradaki hedefin 2 bin dolar olduğunu, asıl piyasa tuzağının bu bölgeden sonra başlayabileceğini öne sürüyor.

Analiste göre ETH önce 2 bin dolara yükselebilir. Bitcoin’in 70 bin ile 72 bin dolar aralığına yönelmesi halinde ise Ethereum’daki yükselişin 2.100 ile 2.200 dolar bandına taşınması mümkün olabilir. Bunun ardından yedi ila on gün sürebilecek bir dağılım döneminin gündeme gelebileceği, satış baskısının da bu süreçte artabileceği ifade ediliyor.

Crypto Lens, daha derin bir düzeltme senaryosunda Ethereum’un 1.400 ile 900 dolar aralığına çekilebileceğini, uzun vadede ise 7 bin dolar seviyesinin yeniden masaya gelebileceğini düşünüyor. Ancak bu projeksiyonun büyük ölçüde Bitcoin’in performansına bağlı olduğu vurgulanıyor. Crypto Lens, piyasa yorumlarıyla tanınan bir kripto analisti olarak özellikle Bitcoin ile altcoin ilişkisine odaklanıyor.

Teknik görünümde kritik seviyeler

Teknik göstergeler tarafında Ethereum, Bollinger Bantları orta noktasının üzerinde kalmayı sürdürüyor. Orta seviye 1.893,38 dolar, üst bant 1.950,37 dolar ve alt bant 1.836,39 dolar düzeyinde bulunuyor. Fiyatın orta bandın üzerinde kalması, alıcıların mevcut aralığı savunduğuna işaret ediyor.

1.950 doların üzerine çıkılması, kısa vadeli olumlu görünümü güçlendirebilir. Buna karşılık MACD çizgisinin 20,38 seviyesinde kalıp 24,46 düzeyindeki sinyal çizgisinin altına inmesi, histogramın da eksi 4,08 değerine dönmesi nedeniyle alım gücünde zayıflama görüldüğü aktarılıyor. Bu tablo, yatay seyrin ya da kısa süreli bir geri çekilmenin olasılığını artırıyor.

Mini sözlük: Fibonacci düzeltme seviyesi 0.618, teknik analizde fiyatın geri çekilme veya tepki verebileceği önemli oranlardan biri olarak izlenir. Bollinger Bantları ise fiyatın oynaklığını ölçmek ve olası destek direnç bölgelerini görmek için kullanılan bir göstergedir.

MACD ve diğer ivme göstergeleri, Ethereum’un 2 bin dolara yönelmeden önce bir süre güç toplamasının gerekebileceğine işaret ediyor.

Gözler destek ve dirençte

Piyasada şimdi en yakından izlenen bölge 1.890 dolar desteği ile 1.950 dolar direnci arasında oluştu. ETH bu desteğin üzerinde kalabildiği sürece 2 bin dolar denemesi gündemde kalabilir. Buna karşın 1.950 doların aşılamaması halinde konsolidasyon süresi uzayabilir.

Genel tabloda Ethereum’un yönü açısından belirleyici unsur yine Bitcoin olmaya devam ediyor. Bitcoin beklenen güçlü hareketi başlatırsa Ethereum için yukarı senaryo kuvvet kazanabilir. Aksi halde fiyatın bir süre daha sınırlı bant içinde dalgalanması olası görünüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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