ABD Hazine Bakanı: “Bitcoin’i Kurtarmak Bizim İşimiz Değil”

Özet

  • Brad Sherman: Hazine Bakanlığı veya Federal Açık Piyasa Komitesi'nin çeşitli bileşenleri Bitcoin'i kurtarma yetkisine sahip mi?
  • Bessent: Hayır. Ben Hazine Bakanı'yım. Bunu yapma yetkim yok ve Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC) başkanı olarak da bu yetkiye sahip değilim.
  • Bessent'e WLFI'ın arkasındaki şirkete Tahnoon bin Zayed Al Nahyan'ın yatırımı da soruldu. Meeks, Hazine Bakanı'na “başkanın arkasını kollamayı bırak” dedi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
İran gerilimi artarken müzakere görüşmelerine saatler kala halen görüşmenin olacağı yer bile belirsiz. Diğer yandan ABD Hazine Bakanı Bessent kripto paralarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Gündem yoğun ve BTC yazı hazırlandığı sırada yeniden 73 bin doların altına indi. Asya piyasa açılışında ne olacağı belirsiz fakat eğilim düşüş yönünde.

İçindekiler
1 Bitcoin’i Kurtarmak
2 World Liberty Financial

Bitcoin’i Kurtarmak

4 Şubat günü ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Kongre’de ifade verdi. Hepinizin tahmin edeceği türden şeyler soruldu çünkü Demokratlar bu ifadeyi iple çekiyordu. Hatta karşılıklı olarak “kapa çeneni” şeklinde hakaretvari atışmalar da gördük. Ancak bizim için önemli olan kripto paraları ilgilendiren konulardı.

Kripto paralarla ilgili eleştirileriyle tanınan Kaliforniya Kongre Üyesi Brad Sherman Hazine Bakanı Bessent’e şunu sordu;

“Hazine Bakanlığı veya Federal Açık Piyasa Komitesi’nin çeşitli bileşenleri Bitcoin’i kurtarma yetkisine sahip mi?”

Bunun devamında Bitcoin’i gerektiğinde kurtarıp kurtarmayacaklarını da sordu. Bessent ise “ABD’nin el koyduğu varlıkları” elde tutmaya devam edeceğini ancak piyasaların düşmesi durumunda bankalara “BTC satın alma talimatı vermeyeceklerini” söyledi. Zaten böyle bir şey olsaydı Bitcoin bu halde olmazdı. Sherman’ın sorusu da Trump’ın ekibinin kripto paralara ilgisini alaya alma amacı taşıyordu.

“Ben Hazine Bakanı’yım. Bunu yapma yetkim yok ve Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC) başkanı olarak da bu yetkiye sahip değilim.” – Bessent

Ayrıca ABD’nin el koyduğu Bitcoin’leri tutarak milyarlarca dolar değer ürettiğinin de altını çizdi. Geçen yıl Mart ayında Trump imzaladığı yürütme emriyle Bitcoin stratejik rezerv girişimini başlatmıştı. Herkes El Salvador tarzında bir rezerv beklediği için bu gelişme hayal kırıklığına neden olmuş ve Nisan ayındaki tarife tartışmalarıyla piyasalar bugün olduğu kadar olmasa da düşmüştü.

World Liberty Financial

Eğer Cumhuriyetçiler ara seçimleri kaybederse ve yıl sonunda Trump azledilirse bu WLFI yüzünden olabilir. The Wall Street Journal’ın, Emirlik Şeyhi Tahnoon bin Zayed Al Nahyan’ın dolaylı yoldan WLFI (tokeninin arkasındaki şirketlerin) hisselerini aldığından bahsettiği haberi hatırlıyorsunuzdur. Daha günler önce gündeme düştü ve Trump’ın AI çipleri konusunda BAE’deki şirkete iltimas sağlaması için bu gizli yatırımın yaptığı iddia edildi.

Bessent’e bu da soruldu ve o OCC’nin bağımsız bir kurum olduğunu söyledi, ancak World Liberty Financial’ı soruşturup soruşturmayacağı sorusuna cevap vermedi. New York Demokrat Parti Milletvekili Gregory Meeks ile Bessent bu noktadan sonra tartışmaya başladı ve birbirlerine bağırarak konuştular. Meeks’in Hazine Bakanı’na “başkanın arkasını kollamayı bırak” demesiyle tartışma bitti.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
