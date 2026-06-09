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Solana (SOL)

Solana Institute CEO’su Kristin Smith, ABD Senatosu’na CLARITY yasa tasarısında geliştirici korumalarını koruma çağrısı yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD Senatosu'ndaki CLARITY tasarısı için geliştirici korumalarının korunması çağrısı yapıldı.
  • 🧩 Solana kurucu ortağı Anatoly Yakovenko'nun da dahil olduğu 60'tan fazla sektör temsilcisi açık mektuba destek verdi.
  • ⚖️ Tartışmanın odağında, açık kaynak geliştiriciler ile saklama hizmeti sunmayan altyapı sağlayıcılarının aracı sayılıp sayılmayacağı yer aldı.
  • 📌 Düzenleme süreci, $SOL ekosistemini de ilgilendiren daha geniş bir hukuki çerçeve tartışmasının parçası haline geldi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Solana Institute CEO’su Kristin Smith, ABD Senatosu’na kripto para piyasasının yapısını düzenlemeyi amaçlayan CLARITY yasa tasarısını, geliştiricilere yönelik korumaları koruyarak kabul etme çağrısında bulundu. Smith, açık kaynak geliştiriciler ile blokzincir altyapı sağlayıcılarının finansal aracı kurumlar gibi düzenlenmemesi gerektiğini savundu.

İçindekiler
1 Senato sürecinde geliştirici korumaları öne çıktı
2 SEC cephesinden benzer mesajlar geldi

Senato sürecinde geliştirici korumaları öne çıktı

Smith, X platformunda paylaştığı mesajlarda, piyasa yapısına ilişkin bu düzenlemenin Senato’dan geçme ihtimalinin bulunduğunu ve bu nedenle yazılım geliştiricilerine yönelik korumaların metinde muhafaza edilmesinin kritik olduğunu belirtti. Açıklamasına göre Solana kurucu ortağı Anatoly Yakovenko’nun da aralarında bulunduğu 60’tan fazla kripto şirket yöneticisi ve kurucusu, Senato’ya hitaben açık mektup imzaladı.

Smith, açık kaynak geliştiriciler, doğrulayıcılar ve saklama hizmeti sunmayan cüzdan sağlayıcılarının kullanıcı varlıklarını kontrol etmediğini, işlemleri yürütmediğini ve bu yüzden aracı ya da saklayıcı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Smith, bu yaklaşımın Blockchain Regulatory Certainty Act ile de uyumlu olduğunu söyledi. Söz konusu düzenleme, müşteri varlıklarını saklamayan ve işlemleri kontrol etmeyen yazılım geliştiricileri ile blokzincir altyapı sağlayıcılarına daha net bir hukuki çerçeve sunmayı hedefliyor.

Mini sözlük: Blockchain Regulatory Certainty Act, blokzincir ekosisteminde kontrol yetkisi bulunmayan geliştirici ve altyapı sağlayıcılarının para transferi yapan kuruluşlarla aynı kapsamda değerlendirilmemesini amaçlayan bir ABD yasa önerisidir. Tasarı, özellikle yalnızca yazılım yayımlayan açık kaynak geliştiriciler için hukuki belirsizliği azaltmaya odaklanır.

Ocak ayında Senatör Cynthia Lummis ile Senatör Ron Wyden tarafından sunulan iki partili bu teklif, açık kaynak yazılım kodu yayımlayan geliştiricilerin yalnızca bu faaliyet nedeniyle “para aktarıcısı” sınıfına sokulmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. CLARITY tasarısının ise mayıs ayında Senato Bankacılık Komitesi’nden geçtiği ve kısa süre önce Senato Yasama Takvimi’ne alındığı aktarıldı. Bu gelişme, yaz ayları ilerlerken genel kurul oylaması ihtimalini gündeme taşıdı.

SEC cephesinden benzer mesajlar geldi

Smith’in değerlendirmeleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu üyesi Hester Peirce’in son açıklamalarıyla da örtüşüyor. Peirce, geçen hafta yaptığı konuşmada açık kaynak blokzincir kodu yayımlamanın ifade özgürlüğü kapsamında korunabileceğini, başkalarının bu yazılımı kullanmasının geliştiricileri otomatik olarak finansal aracı konumuna getirmeyeceğini dile getirdi.

Peirce, Princeton Üniversitesi’ndeki IC3 Blockchain Camp etkinliğinde, birçok blokzincir projesinin açık kaynak yazılım yayımlamaya dayandığını ve bunun genel olarak ABD Anayasası Birinci Ek Maddesi kapsamında korunan bir faaliyet sayıldığını söyledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ülkedeki sermaye piyasalarını denetleyen başlıca düzenleyici kurum olarak biliniyor. Kurumun dijital varlıklara yaklaşımının, mevcut Başkan Paul Atkins döneminde önemli ölçüde değiştiği ve Atkins’in sektör açısından “yaptırım yoluyla düzenleme” yaklaşımını sona erdirme sözü verdiği aktarıldı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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