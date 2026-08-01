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Solana (SOL)

Solana geliştiricileri kuantuma dayanıklı Quantumglow önerisini sundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana geliştiricileri kuantuma dayanıklı Quantumglow önerisini duyurdu.
  • ⚙️ Yeni yapı, $SOL ekosisteminde Alpenglow’u hız kaybı olmadan uyarlamayı hedefliyor.
  • 🔐 Öneri, ECDSA ve Ed25519 anahtarlarına dönük gelecekteki risklere karşı hazırlandı.
  • 🧪 Quantumglow için henüz yayın tarihi verilmedi, çalışma araştırma aşamasında sürüyor.
Onur Atam
Onur Atam

Solana ekosistemine odaklanan Anza, ağın yüksek işlem performansını korurken gelecekte kriptografi alanında yaşanabilecek değişimlere hazırlık amacıyla Quantumglow adlı yeni bir öneri duyurdu. Çalışma, Solana’nın mutabakat ve yürütme katmanında kullanılan Alpenglow yapısının kuantuma dayanıklı bir uyarlaması olarak tanımlanıyor.

İçindekiler
1 Alpenglow üzerinde yeni uyarlama
2 Ekosistemde geniş uyum gerektirebilir
3 Araştırma aşamasında bulunuyor

Alpenglow üzerinde yeni uyarlama

Quantumglow, Solana’da işlem hızı ve ağın uzlaşma süresini zayıflatmadan, kuantum sonrası imza şemalarını desteklemeyi hedefliyor. Geliştiriciler, bu yaklaşımın özellikle gelecekte daha güçlü hale gelmesi beklenen kuantum hesaplama teknolojilerinin doğurabileceği güvenlik risklerine karşı bir hazırlık niteliği taşıdığını ortaya koyuyor.

Anza, Solana için altyapı ve çekirdek geliştirme çalışmaları yürüten teknoloji ekipleri arasında yer alıyor. Quantumglow önerisinin merkezinde, bugün birçok blokzincirde kullanılan ECDSA ve Ed25519 tabanlı anahtarların ileride hedef haline gelme ihtimali bulunuyor.

Quantumglow, Solana’nın hızını ve yürütme performansını korumak için tasarlanan, Alpenglow’un kuantuma dayanıklı bir uyarlaması olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Kuantum sonrası kriptografi, klasik bilgisayarların yanı sıra gelecekte güçlü kuantum bilgisayarların da kıramayacağı varsayılan şifreleme yöntemlerini ifade eder. ECDSA ve Ed25519 ise bugün dijital imza doğrulamasında yaygın biçimde kullanılan iki temel kriptografik yapıdır.

Ekosistemde geniş uyum gerektirebilir

Bu değişikliğin hayata geçirilmesi halinde doğrulayıcılar, geliştiriciler, kurumsal katılımcılar ve Solana ile çalışan borsaların yeni doğrulama sürecine uyum sağlaması gerekecek. Özellikle doğrulayıcıların ağ üzerinde bu yeni imza doğrulama modelini işletmesi, geçiş sürecinin en kritik başlıklarından biri olarak görülüyor.

Öneri, uzun vadede ağın maruz kalabileceği riskleri azaltma amacı taşıyor. Düzenleyici kurumların dijital varlık piyasasında güvenlik önlemlerine daha yakından odaklandığı bir dönemde, kuantuma dayanıklı altyapı arayışının kurumsal bakış açısından da önem kazanabileceği değerlendiriliyor.

Yeni yaklaşım, blokzincirlerin ECDSA ve Ed25519 anahtarları üzerinden gelecekte karşılaşabileceği olası saldırılara karşı önleyici bir adım niteliği taşıyor.

Araştırma aşamasında bulunuyor

Kuantum sonrası kriptografi, son dönemde başka Katman 1 ağlarında da gündeme geldi. Buna karşın yüksek performans hedefini bu ölçüde öne çıkaran benzer bir yaklaşımın henüz yaygınlaşmadığı görülüyor. Bu yönüyle Quantumglow, hız ve güvenliği birlikte koruma arayışının yeni örneklerinden biri durumunda.

Şimdilik Quantumglow için açıklanmış bir devreye alma tarihi bulunmuyor. Çalışma, araştırma aşamasında ilerliyor ve teknik değerlendirmelerin ardından sonraki adımların netleşmesi bekleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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