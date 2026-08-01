Dogecoin yıllık diplerine yaklaşırken Cardano direnç altında kaldı

Kripto para piyasasında teknik görünüm zayıf kalmayı sürdürürken Dogecoin, Cardano, Zcash ve Solana için kısa vadeli yön arayışı öne çıktı. Dört varlıkta da son haftalarda satış baskısının önceki dönemlere göre daha kontrollü seyrettiği görülse de, orta vadeli görünümde belirleyici seviyeler henüz geri alınamadı.

Dogecoin baskı altında kalmayı sürdürüyor

Dogecoin, mayısta 0,11 doların üzerindeki toparlanmasını koruyamadıktan sonra kademeli bir düşüş sürecine girdi. Varlık son dönemde 0,069 dolar civarında işlem görürken, yıllık dip seviyelere yakın seyrini koruyor. Fiyatın hemen üzerinde yer alan 0,073 dolardaki 50 günlük ortalama ilk dinamik direnç olarak öne çıkarken, 100 günlük ortalama 0,078 dolar, 200 günlük ortalama ise 0,101 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu sıralama, kısa ve orta vadede aşağı yönlü yapının sürdüğüne işaret ediyor. Son geri çekilmede hacmin belirgin biçimde azalması, sert bir panik satışından çok alım ilgisinin zayıf kaldığını düşündürüyor. RSI göstergesi de 39 seviyesinde kalarak momentumdaki toparlanmanın sınırlı olduğuna işaret etti.

Dogecoin’de satış baskısının hızı azalsa da anlamlı bir toparlanmadan söz edilebilmesi için önce 50 ve ardından 100 günlük ortalamaların yeniden aşılması gerekiyor.

0,068 doların altına net bir sarkma yaşanması halinde yeni yıllık diplerin gündeme gelmesi olası görülüyor. Buna karşılık mevcut taban korunursa, fiyatın ilk aşamada 50 günlük ortalamaya doğru kısa süreli bir tepki yükselişi denemesi beklenebilir.

Zcash kritik destek bölgesine çekildi

Temmuz rallisinin ardından geri çekilen Zcash, 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların kesiştiği önemli bir destek alanına döndü. ZEC, son yerel zirvesi olan 580 dolar civarından gerileyerek 457 dolar seviyesine indi. 50 günlük ortalama 461 dolar, 100 günlük ortalama ise 475 dolar düzeyinde yer alıyor.

Düzeltme sırasında işlem hacmindeki düşüş, satışların daha çok kar realizasyonundan kaynaklandığını gösteriyor. RSI göstergesinin 42 seviyesine gerilemesi ise kısa vadede alıcıların kontrol kaybettiğine işaret ediyor. Buna karşın 200 günlük ortalamanın 413 dolarda yükselmeyi sürdürmesi, daha geniş toparlanma yapısının tamamen bozulmadığını ortaya koyuyor.

Gösterge Seviye Güncel fiyat 457 dolar 50 günlük ortalama 461 dolar 100 günlük ortalama 475 dolar 200 günlük ortalama 413 dolar

Alıcılar için ilk hedef 475 dolar çevresindeki 100 günlük ortalamanın geri alınması olacak. Bu seviyenin aşılması halinde 500 dolar eşiği yeniden gündeme gelebilir. Aşağıda ise 50 günlük ortalamanın kaybedilmesi, fiyatı 200 günlük ortalamaya doğru daha derin bir düzeltmeye açık hale getirebilir.

Cardano denge arıyor, Solana yatay bantta kalıyor

Cardano, piyasadaki en fazla yıpranan varlıklardan biri olmayı sürdürse de son haftalarda 0,168 dolar çevresinde denge kurdu. Hazirandaki sert satışların ardından 0,15 dolar bölgesinin korunması ve daha yüksek diplerin oluşması teknik yapıda sınırlı bir iyileşmeye işaret etti. ADA ayrıca 0,165 ile 0,166 dolar aralığındaki 50 ve 100 günlük ortalamaların üzerinde tutunuyor.

Buna rağmen 200 günlük ortalama 0,197 dolar seviyesinde aşağı eğimli görünümünü koruyor. RSI göstergesinin 51’e yükselmesi satıcı ağırlığının zayıfladığını gösterse de, güçlü bir yükseliş teyidi için 0,18 doların ve ardından 0,20 dolar çevresindeki uzun vadeli direncin aşılması gerekiyor.

Cardano serbest düşüşten çıkmış görünse de uzun vadeli yükselişten söz edilebilmesi için 200 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı bir hareket gerekiyor.

Solana ise temmuzdaki toparlanmayı uzatamayarak 73 ile 75 dolar aralığında sıkıştı. Fiyat 73,6 dolar civarında seyrederken 50 günlük ortalama 74,9 dolar, 100 günlük ortalama 75,8 dolar seviyesinde direnç oluşturuyor. 200 günlük ortalamanın 92 dolarda bulunması, daha geniş eğilimin halen zayıf olduğunu gösteriyor. 72 ile 73 dolar bandı kısa vadede en önemli destek olarak izlenirken, bu alanın altı yeniden 68 dolar seviyesini gündeme taşıyabilir.