Kayıt Banner
DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin yıllık diplerine yaklaşırken Cardano direnç altında kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin yıllık diplerine yakın seyrini sürdürürken $DOGE için kritik destek 0,068 dolar oldu.
  • 📉 Cardano 50 ve 100 günlük ortalamaların üstünde kalsa da 0,20 dolar çevresindeki uzun vadeli direnç aşılamadı.
  • 📊 Zcash 457 dolara çekildi ve 50 ile 100 günlük ortalamaların bulunduğu destek bölgesinde tutunmaya çalıştı.
  • 🔍 Solana temmuz boyunca 73 ile 75 dolar bandında kaldı ve 72 dolar desteği kısa vadede öne çıktı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasında teknik görünüm zayıf kalmayı sürdürürken Dogecoin, Cardano, Zcash ve Solana için kısa vadeli yön arayışı öne çıktı. Dört varlıkta da son haftalarda satış baskısının önceki dönemlere göre daha kontrollü seyrettiği görülse de, orta vadeli görünümde belirleyici seviyeler henüz geri alınamadı.

İçindekiler
1 Dogecoin baskı altında kalmayı sürdürüyor
2 Zcash kritik destek bölgesine çekildi
3 Cardano denge arıyor, Solana yatay bantta kalıyor

Dogecoin baskı altında kalmayı sürdürüyor

Dogecoin, mayısta 0,11 doların üzerindeki toparlanmasını koruyamadıktan sonra kademeli bir düşüş sürecine girdi. Varlık son dönemde 0,069 dolar civarında işlem görürken, yıllık dip seviyelere yakın seyrini koruyor. Fiyatın hemen üzerinde yer alan 0,073 dolardaki 50 günlük ortalama ilk dinamik direnç olarak öne çıkarken, 100 günlük ortalama 0,078 dolar, 200 günlük ortalama ise 0,101 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu sıralama, kısa ve orta vadede aşağı yönlü yapının sürdüğüne işaret ediyor. Son geri çekilmede hacmin belirgin biçimde azalması, sert bir panik satışından çok alım ilgisinin zayıf kaldığını düşündürüyor. RSI göstergesi de 39 seviyesinde kalarak momentumdaki toparlanmanın sınırlı olduğuna işaret etti.

Dogecoin’de satış baskısının hızı azalsa da anlamlı bir toparlanmadan söz edilebilmesi için önce 50 ve ardından 100 günlük ortalamaların yeniden aşılması gerekiyor.

0,068 doların altına net bir sarkma yaşanması halinde yeni yıllık diplerin gündeme gelmesi olası görülüyor. Buna karşılık mevcut taban korunursa, fiyatın ilk aşamada 50 günlük ortalamaya doğru kısa süreli bir tepki yükselişi denemesi beklenebilir.

Zcash kritik destek bölgesine çekildi

Temmuz rallisinin ardından geri çekilen Zcash, 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların kesiştiği önemli bir destek alanına döndü. ZEC, son yerel zirvesi olan 580 dolar civarından gerileyerek 457 dolar seviyesine indi. 50 günlük ortalama 461 dolar, 100 günlük ortalama ise 475 dolar düzeyinde yer alıyor.

Düzeltme sırasında işlem hacmindeki düşüş, satışların daha çok kar realizasyonundan kaynaklandığını gösteriyor. RSI göstergesinin 42 seviyesine gerilemesi ise kısa vadede alıcıların kontrol kaybettiğine işaret ediyor. Buna karşın 200 günlük ortalamanın 413 dolarda yükselmeyi sürdürmesi, daha geniş toparlanma yapısının tamamen bozulmadığını ortaya koyuyor.

GöstergeSeviye
Güncel fiyat457 dolar
50 günlük ortalama461 dolar
100 günlük ortalama475 dolar
200 günlük ortalama413 dolar

Alıcılar için ilk hedef 475 dolar çevresindeki 100 günlük ortalamanın geri alınması olacak. Bu seviyenin aşılması halinde 500 dolar eşiği yeniden gündeme gelebilir. Aşağıda ise 50 günlük ortalamanın kaybedilmesi, fiyatı 200 günlük ortalamaya doğru daha derin bir düzeltmeye açık hale getirebilir.

Cardano denge arıyor, Solana yatay bantta kalıyor

Cardano, piyasadaki en fazla yıpranan varlıklardan biri olmayı sürdürse de son haftalarda 0,168 dolar çevresinde denge kurdu. Hazirandaki sert satışların ardından 0,15 dolar bölgesinin korunması ve daha yüksek diplerin oluşması teknik yapıda sınırlı bir iyileşmeye işaret etti. ADA ayrıca 0,165 ile 0,166 dolar aralığındaki 50 ve 100 günlük ortalamaların üzerinde tutunuyor.

Buna rağmen 200 günlük ortalama 0,197 dolar seviyesinde aşağı eğimli görünümünü koruyor. RSI göstergesinin 51’e yükselmesi satıcı ağırlığının zayıfladığını gösterse de, güçlü bir yükseliş teyidi için 0,18 doların ve ardından 0,20 dolar çevresindeki uzun vadeli direncin aşılması gerekiyor.

Cardano serbest düşüşten çıkmış görünse de uzun vadeli yükselişten söz edilebilmesi için 200 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı bir hareket gerekiyor.

Solana ise temmuzdaki toparlanmayı uzatamayarak 73 ile 75 dolar aralığında sıkıştı. Fiyat 73,6 dolar civarında seyrederken 50 günlük ortalama 74,9 dolar, 100 günlük ortalama 75,8 dolar seviyesinde direnç oluşturuyor. 200 günlük ortalamanın 92 dolarda bulunması, daha geniş eğilimin halen zayıf olduğunu gösteriyor. 72 ile 73 dolar bandı kısa vadede en önemli destek olarak izlenirken, bu alanın altı yeniden 68 dolar seviyesini gündeme taşıyabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dogecoin 0,07 dolar desteğini korurken 0,11 dolar direnci öne çıktı

Analistler Dogecoin için 2,82 dolar hedefini gündeme taşıyor

Dogecoin kurucusu Markus, Las Vegas Loop ödemesinde DOGE kullandığını açıkladı

Dogecoin 0,081 dolar direncini yeniden test ediyor

Dogecoin’de 0,08 dolar direnci izlenirken 0,118 dolar hedefi öne çıkıyor

Dogecoin’de aylık alım sinyali sonrası 0,16 dolar direnci izleniyor

Dogecoin ETF’lerinde girişler durdu, haftalık akış yeniden pozitife döndü

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Bitcoin 60 bin dolar desteğini koruyamazsa 55 bin dolara inebilir
Bir Sonraki Yazı Shiba Inu’da zincir üstü veriler dengelenirken yatay seyir öne çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum 1.930 dolar direncini aşarsa 2.000 dolar hedefi güçlenecek
Ethereum (ETH)
Shiba Inu’da zincir üstü veriler dengelenirken yatay seyir öne çıktı
SHIBA INU (SHIB)
Bitcoin 60 bin dolar desteğini koruyamazsa 55 bin dolara inebilir
BITCOIN (BTC)
Strategy, 8,22 milyar dolarlık zarara rağmen Bitcoin alımını sürdürdü
BITCOIN (BTC)
ONDO’da sıkışan üçgen formasyonu 0,47 dolar direncini öne çıkarıyor
ONDO
Lost your password?