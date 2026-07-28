Kayıt Banner
DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin kurucusu Markus, Las Vegas Loop ödemesinde DOGE kullandığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚇 Billy Markus, Las Vegas Loop yolculuğunu Dogecoin ile ödediğini açıkladı.
  • 🐶 Markus, bu işlemi şimdiye kadar yaptığı en kripto deneyim olarak tanımladı ve $DOGE günlük kullanım örneği olarak öne çıktı.
  • 📉 Kripto piyasasında 604 milyon dolarlık tasfiye yaşanırken Dogecoin son 24 saatte yüzde 3.57 geriledi.
  • 🏛️ ABD Senatosu Clarity Act sürecini erteledi ve tasarının 2026 içindeki seyri belirsiz kaldı.
Onur Atam
Onur Atam

Dogecoin’in ortak yaratıcısı Billy Markus, X platformunda yaptığı paylaşımda şimdiye kadar yaptığı “en kripto” şeyin Las Vegas Loop’ta Dogecoin ile ulaşım ücreti ödemek olduğunu söyledi. Markus, Shibetoshi Nakamoto kullanıcı adıyla verdiği yanıtta bu işlemin hafta sonu gerçekleşmediğini, ancak yine de kendi açısından en dikkat çekici kripto deneyimi olduğunu belirtti.

İçindekiler
1 Markus’un DOGE paylaşımı
2 Las Vegas Loop’ta Dogecoin seçeneği
3 Piyasada satış baskısı öne çıktı
4 Dogecoin’de açık pozisyonlar geriledi

Markus’un DOGE paylaşımı

Markus’un yorumu, dijital varlık yatırım platformu iTrustCapital’ın takipçilerine yönelttiği “Hafta sonunda yaptığınız en kripto şey neydi?” sorusunun ardından geldi. Markus, Las Vegas Loop için Dogecoin ile ödeme yaptığını aktararak, bu kullanımın kendisi için öne çıktığını dile getirdi.

Las Vegas Loop’ta bir yolculuk için Dogecoin ile ödeme yaptım, hafta sonu olmadı ama yaptığım en kripto şey buydu.

Dogecoin, 2013’ün sonlarında Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından başlatıldı. Markus’un paylaşımı, geliştirilmesinde yer aldığı bir dijital varlığın günlük bir hizmette ödeme aracı olarak kullanılmasına işaret ediyor.

Las Vegas Loop’ta Dogecoin seçeneği

Elon Musk’ın ulaşım ve tünel altyapısı girişimi Boring Company, Temmuz 2022’de Las Vegas Convention Center dışındaki ilk Loop istasyonunu açarken Dogecoin ile ödeme seçeneğini duyurmuştu. Şirket böylece Las Vegas’taki ulaşım sisteminde müşterilerin yolculuk ücretini DOGE ile ödeyebilmesine imkan tanımıştı. Boring Company, Elon Musk’ın tünel tabanlı ulaşım projelerine odaklanan şirketi olarak biliniyor.

Markus’un son paylaşımının da bu ödeme seçeneğine gönderme yaptığı görülüyor. Açıklama, Dogecoin’in yalnızca spekülatif bir varlık olarak değil, sınırlı da olsa gerçek kullanım alanlarında değerlendirilebildiğini gösteren bir örnek olarak öne çıktı.

Piyasada satış baskısı öne çıktı

Kripto varlık piyasası salı gününün ilk saatlerinde genel olarak düşüş eğiliminde seyretti. CoinGlass verilerine göre toplam 604 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Güney Kore’de çip hisselerinde görülen sert gerileme de riskten kaçışı güçlendirdi. Ülkenin gösterge endeksi Kospi yüzde 11 düşerek son yılların en sert tek günlük kayıplarından birini yaşadı.

Düzenleme tarafında ise ABD Senatosu’nun Clarity Act için süreci şimdilik ertelediği aktarıldı. Yaz tatili 8 Ağustos’ta başlayacakken, yasa tasarısının bu yıl içindeki geleceği konusunda belirsizlik oluştu.

GöstergeSon durum
Toplam tasfiye604 milyon dolar
Kospi endeksiYüzde 11 düşüş
Dogecoin 24 saatYüzde 3.57 düşüş, 0.07 dolar
Dogecoin haftalıkYüzde 4.51 düşüş

Dogecoin’de açık pozisyonlar geriledi

Dogecoin yazım sırasında son 24 saatte yüzde 3.57 düşüşle 0.07 dolara geriledi. Haftalık kayıp ise yüzde 4.51 olarak kaydedildi. DOGE bağlantılı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyon miktarının azalması, piyasadan sermaye çıkışı yaşandığına işaret etti.

Bitcoin piyasasındaki satışların sürmesi üzerine Markus, bunun gerçekten sıkıcı hale geldiğini ve kimsenin dikkat süresinin kalmadığını söyledi.

Markus ayrıca Bitcoin’de süren satış dalgasına ilişkin başka bir X kullanıcısına verdiği yanıtta, piyasadaki düşüş sürecini sıkıcı bulduğunu ifade etti. Bu değerlendirme, yatırımcı ilgisinin zayıfladığı bir dönemde geldi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Analistler Dogecoin için 2,82 dolar hedefini gündeme taşıyor

Dogecoin 0,081 dolar direncini yeniden test ediyor

Dogecoin’de 0,08 dolar direnci izlenirken 0,118 dolar hedefi öne çıkıyor

Dogecoin’de aylık alım sinyali sonrası 0,16 dolar direnci izleniyor

Dogecoin ETF’lerinde girişler durdu, haftalık akış yeniden pozitife döndü

Billy Markus, kripto ayı piyasasının sıkıcı geçtiğini söyledi

Dogecoin 0,0711 dolar desteğini korursa iki direnç seviyesi öne çıkıyor

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu’da balina hareketliliği artarken direnç baskısı sürdü
Bir Sonraki Yazı FOMC kararı ve teknoloji bilançoları piyasaların yönünü belirleyebilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Arbitrum’da tokenleştirilmiş fonlar 700 milyon dolarla rekor kırdı
ARBITRIUM (ARB)
Yapay zeka ve faiz endişesi piyasaları sarsıyor: Gözler bu akşama çevrildi!
Ekonomi
Bitcoin ETF’lerinde kan kaybı sürüyor, Ethereum ise güç topluyor
BITCOIN (BTC)
TAO, kritik desteğin altına inince satış baskısı arttı
BITTENSOR (TAO)
Rusya, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı
TONCOIN (TON)
Lost your password?