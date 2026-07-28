Dogecoin kurucusu Markus, Las Vegas Loop ödemesinde DOGE kullandığını açıkladı

Dogecoin’in ortak yaratıcısı Billy Markus, X platformunda yaptığı paylaşımda şimdiye kadar yaptığı “en kripto” şeyin Las Vegas Loop’ta Dogecoin ile ulaşım ücreti ödemek olduğunu söyledi. Markus, Shibetoshi Nakamoto kullanıcı adıyla verdiği yanıtta bu işlemin hafta sonu gerçekleşmediğini, ancak yine de kendi açısından en dikkat çekici kripto deneyimi olduğunu belirtti.

Markus’un DOGE paylaşımı

Markus’un yorumu, dijital varlık yatırım platformu iTrustCapital’ın takipçilerine yönelttiği “Hafta sonunda yaptığınız en kripto şey neydi?” sorusunun ardından geldi. Markus, Las Vegas Loop için Dogecoin ile ödeme yaptığını aktararak, bu kullanımın kendisi için öne çıktığını dile getirdi.

Las Vegas Loop’ta bir yolculuk için Dogecoin ile ödeme yaptım, hafta sonu olmadı ama yaptığım en kripto şey buydu.

Dogecoin, 2013’ün sonlarında Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından başlatıldı. Markus’un paylaşımı, geliştirilmesinde yer aldığı bir dijital varlığın günlük bir hizmette ödeme aracı olarak kullanılmasına işaret ediyor.

Las Vegas Loop’ta Dogecoin seçeneği

Elon Musk’ın ulaşım ve tünel altyapısı girişimi Boring Company, Temmuz 2022’de Las Vegas Convention Center dışındaki ilk Loop istasyonunu açarken Dogecoin ile ödeme seçeneğini duyurmuştu. Şirket böylece Las Vegas’taki ulaşım sisteminde müşterilerin yolculuk ücretini DOGE ile ödeyebilmesine imkan tanımıştı. Boring Company, Elon Musk’ın tünel tabanlı ulaşım projelerine odaklanan şirketi olarak biliniyor.

Markus’un son paylaşımının da bu ödeme seçeneğine gönderme yaptığı görülüyor. Açıklama, Dogecoin’in yalnızca spekülatif bir varlık olarak değil, sınırlı da olsa gerçek kullanım alanlarında değerlendirilebildiğini gösteren bir örnek olarak öne çıktı.

Piyasada satış baskısı öne çıktı

Kripto varlık piyasası salı gününün ilk saatlerinde genel olarak düşüş eğiliminde seyretti. CoinGlass verilerine göre toplam 604 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Güney Kore’de çip hisselerinde görülen sert gerileme de riskten kaçışı güçlendirdi. Ülkenin gösterge endeksi Kospi yüzde 11 düşerek son yılların en sert tek günlük kayıplarından birini yaşadı.

Düzenleme tarafında ise ABD Senatosu’nun Clarity Act için süreci şimdilik ertelediği aktarıldı. Yaz tatili 8 Ağustos’ta başlayacakken, yasa tasarısının bu yıl içindeki geleceği konusunda belirsizlik oluştu.

Gösterge Son durum Toplam tasfiye 604 milyon dolar Kospi endeksi Yüzde 11 düşüş Dogecoin 24 saat Yüzde 3.57 düşüş, 0.07 dolar Dogecoin haftalık Yüzde 4.51 düşüş

Dogecoin’de açık pozisyonlar geriledi

Dogecoin yazım sırasında son 24 saatte yüzde 3.57 düşüşle 0.07 dolara geriledi. Haftalık kayıp ise yüzde 4.51 olarak kaydedildi. DOGE bağlantılı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyon miktarının azalması, piyasadan sermaye çıkışı yaşandığına işaret etti.

Bitcoin piyasasındaki satışların sürmesi üzerine Markus, bunun gerçekten sıkıcı hale geldiğini ve kimsenin dikkat süresinin kalmadığını söyledi.

Markus ayrıca Bitcoin’de süren satış dalgasına ilişkin başka bir X kullanıcısına verdiği yanıtta, piyasadaki düşüş sürecini sıkıcı bulduğunu ifade etti. Bu değerlendirme, yatırımcı ilgisinin zayıfladığı bir dönemde geldi.