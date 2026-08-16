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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin, kritik zincir içi eşikte yön arıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin, zincir içi değerlemede nadir görülen bir eşiğe yaklaştı.
  • 📉 $DOGE 0.06871 doların üzerinde kalırsa kısa vadeli görünüm korunabilir.
  • 📊 0.07127 doların aşılması, kısa vadede daha güçlü bir toparlanma ihtimalini öne çıkarabilir.
  • 🧭 Geçmiş CVDD benzerlikleri dikkat çekse de mevcut yapı tek başına dip teyidi vermiyor.
Onur Atam
Onur Atam

Dogecoin fiyatı, zincir içi değerleme göstergeleri ile kısa vadeli teknik seviyelerin aynı anda öne çıktığı hassas bir bölgede işlem görüyor. DOGE, 16 Ağustos itibarıyla 0.06990 dolardan el değiştirirken, son 24 saatteki işlem hacmi 255.58 milyon dolar, piyasa değeri ise 11.95 milyar dolar oldu. Varlık aynı dönemde %0.14 geriledi.

İçindekiler
1 CVDD göstergesi yeniden gündemde
2 Kısa vadede izlenen fiyat aralığı
3 MACD görünümü karışık sinyal veriyor

CVDD göstergesi yeniden gündemde

Alphractal kurucusu ve CEO’su Joao Wedson, Dogecoin’in ömrü boyunca nadir görülen değerleme bölgelerinden birine ulaştığını söyledi. Wedson, bu değerlendirmeyi CVDD Channel verilerine dayandırdı. Dogecoin uzun süredir bu kanalın alt bandının üzerinde kalırken, fiyatın geçmişte bu sınıra yaklaştığı ya da kısa süreli olarak altına indiği dönemlerin ardından sonraki aylarda güçlü toparlanmalar görülmüştü.

Mini sözlük: CVDD Channel, uzun vadeli piyasa davranışını ölçmek için Coin Days Destroyed verisini kullanan bir zincir içi değerleme aracıdır. Uzun süre hareketsiz kalan coin’lerin yeniden hareket ettiği dönemlere daha fazla ağırlık verdiği için dip ve aşırı değer kaybı bölgelerini izlemekte kullanılır.

Joao Wedson, Dogecoin’in CVDD Channel açısından ömründeki en nadir değerleme bölgelerinden birine ulaştığını, ancak bu görünümün tek başına dip oluşumunu doğrulamadığını vurguluyor.

Buna karşın bu yapı, tek başına kesin bir taban sinyali vermiyor. Piyasadaki genel zayıflık sürerse Dogecoin’in daha aşağı seviyeleri test etmesi de olası görülüyor. Bu nedenle tarihsel benzerlikler dikkat çekse de mevcut kurulumun otomatik olarak yükseliş getireceği düşünülmüyor.

Kısa vadede izlenen fiyat aralığı

Kısa vadeli grafikte DOGE’nin dar bir bantta sıkıştığı görülüyor. Fiyat, 0.06999 dolardaki orta Bollinger bandının hemen altında seyrediyor. Üst bant 0.07127 dolar, alt bant ise 0.06871 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, kısa vadeli yön tayininde iki seviyeyi öne çıkarıyor.

0.07127 doların üzerine çıkılması, kısa vadeli görünümü iyileştirerek alım yönlü eğilimin güç kazanabileceğine işaret edebilir. Buna karşılık 0.06871 doların altına inilmesi, satış baskısını artırarak mevcut düzeltmenin derinleşmesi riskini gündeme taşıyabilir.

GöstergeSeviyeOlası anlamı
Anlık fiyat0.06990 dolarOrta bandın hemen altında seyir
Üst Bollinger bandı0.07127 dolarAşılırsa kısa vadeli görünüm güçlenebilir
Alt Bollinger bandı0.06871 dolarAltına inilirse baskı artabilir

MACD görünümü karışık sinyal veriyor

MACD göstergesi ise daha temkinli bir tablo ortaya koyuyor. MACD çizgisi eksi 0.00074, sinyal çizgisi ise eksi 0.00096 seviyesinde bulunuyor. Histogramın 0.00022 ile hafif pozitif bölgede kalması, satış baskısının son dönemde bir miktar zayıfladığına işaret ediyor.

Teknik görünümde satış baskısının hafiflediği görülse de daha güçlü bir olumlu sinyal için MACD göstergesinin sıfır çizgisinin üzerine yerleşmesi gerekiyor.

Yine de daha net bir iyileşmeden söz edilebilmesi için MACD’nin sıfırın üzerine çıkması gerekiyor. Bu nedenle mevcut CVDD yapısının güçlü bir uzun vadeli sinyal mi yoksa yalnızca kısa vadeli bir destek alanı mı olduğu, büyük ölçüde 0.06871 ile 0.07127 dolar aralığındaki fiyat tepkisine bağlı kalacak.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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