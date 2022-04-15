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İşler Kızışıyor! Elon Musk’tan Sonra Justin Sun da Olaya Dahil Oldu

Elon Musk, geçtiğimiz gün Twitter'dan yaptığı paylaşımla birlikte Twitter'ı satın almayı teklif etti. Bu olayın ardından Tron kurucusundan da benzer bir hamle geldi.
11:15
15 Nisan 2022
İşler Kızışıyor! Elon Musk'tan Sonra Justin Sun da Olaya Dahil Oldu
Yazar: Emre Aydıner

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz gün Twitter’ı satın almak için hisse başına 54.20 dolar teklif etti ve yeni bir günden yarattı. Musk’ın hu hamlesinden kısa bir süre sonra ise Tron Kurucusu Justin Sun, Twitter‘ı satın almak isteyen bir başka kişi olarak ortaya çıktı ve hisse başına 60 dolar ödemeyi teklif etti.

Elon Musk’tan Sonra Justin Sun Twitter’ı Satın Almak İstiyor

Elon Musk geçtiğimiz gün Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla birlikte Twitter’ın tüm hisselerini hisse başına 54.20 dolar karşılığında satın almayı teklif etti. Bu olaydan hemen sonra hisse başına 60 dolar teklif eden Justin Sun, Musk’ın bir düzenleme düğmesi, konuşma özgürlüğü, Dogecoin ödeme kullanılabilirliği olan bir abonelik hizmeti ve reklam yasağı dahil olmak üzere platformda önerilen değişikliklerini desteklemeyi kabul etti.

Tron‘un kurucusu Justin Sun, 14 Nisan’da Twitter’ı tüm yeteneklerini ortaya çıkararak daha iyi bir platform haline getirebileceğini duyurdu. Üstelik Justin Sun’da tıpkı Elon Musk gibi Twitter‘ı kriptoya özel ve Web3 dostu bir platform haline getirmek istiyor.

 

Elon Musk, bir yönetim kurulu üyesinin şirket hissesinin %15’inden fazlasına sahip olmasına izin verilmediği için Twitter’da yönetim kurulu üyeliğini reddetti. Bunun üzerine Musk, Twitter’ın tamamen satın alma fikri ile yeniden ortaya çıktı.

Öte yandan Justin Sun, Twitter’ı özel kılmak ve işgücünü merkezden uzaklaştırmak, aynı zamanda onu tarafsız ve daha az ABD merkezli hale getirmek istiyor. Ayrıca, Twitter için daha açık ve merkezi olmayan bir Web3 yaklaşımı önererek geliştiriciler için daha açık kaynak olması gerektiğini belirtiyor.

Bununla birlikte Sun, kullanıcı etkileşimini artırmak için dolandırıcıları ve botları yasaklayacak bir mekanizma geliştirmeyi de amaçlıyor.

Ancak Tron kurucusu, Musk‘tan daha yüksek bir hisse fiyatı sunmasına rağmen, şu ana kadar doğrudan Twitter üzerinden resmi bir teklifte bulunmadı.

Dogecoin (DOGE) Fiyatı Elon Musk’ın Teklifinden Sonra Fırladı

Tron’un kurucusundan daha iyi bir influencer olan Elon Musk, satın alma teklifiyle Dogecoin‘in (DOGE) fiyatında %5’in üzerine artışa neden oldu. Öyle ki Elon Musk’ın duyurusundan hemen sonra, fiyat sadece bir saat içinde 0.1381 dolardan 0.1463 dolara yükselmeyi başardı.

Bununla birlikte, DOGE fiyatı şu anda son 24 saatte % 3.74’lük bir artışla 0.1462 dolar civarında işlem görürken,  işlem hacmi son birkaç saat içinde %24 arttı.

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