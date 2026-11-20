Bitcoin, kurumsal taraftaki çıkışların hız kazanmasıyla son 4,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Piyasanın en büyük kripto varlığı gün içinde 61.225 dolara kadar inerken, ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden kasım boyunca süren para çıkışları satış baskısını artırdı.

Teknik görünümde zayıflık sürüyor

Fiyat hareketlerinde öne çıkan başlıca unsur, Bitcoin’in son 16 gündür daha yüksek tepe oluşturamaması oldu. Teknik analizde bu yapı, bir varlığın önceki zirvesinin üzerine çıkamaması anlamına geliyor. Bu durum, alıcıların piyasa kontrolünü yeniden ele almakta zorlandığına işaret ediyor.

Son düşüş dalgası, şubat ve hazirandaki sert geri çekilmelerde görülmeyen bir teknik tabloyu beraberinde getirdi. Bitcoin’in toparlanma denemelerine karşın yeni bir yukarı kırılım üretememesi, satış yönlü iştahın halen güçlü kaldığını gösteriyor.

Bitcoin’in 16 gündür daha yüksek tepe oluşturamaması, alıcıların ivme kazanmakta zorlandığını ve satış baskısının sürdüğünü ortaya koyuyor.

Bununla birlikte, bu teknik görünüm tek başına yeni bir düşüş dalgasının kesinleştiği anlamına gelmiyor. Bitcoin son dönemde aşamadığı bölgelerin üzerine güçlü biçimde çıkarsa, alıcıların yeniden güç kazandığına dair daha net sinyaller oluşabilir.

ETF cephesinde çıkışlar derinleşti

Piyasadaki baskının bir diğer kaynağı ise ABD spot Bitcoin ETF’lerinden devam eden yüklü çıkışlar oldu. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonu IBIT, 19 Kasım’da şimdiye kadarki en büyük günlük net çıkışını gördü. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor ve IBIT, spot Bitcoin ETF pazarının en yakından izlenen ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor.

IBIT’ten bir günde 541,1 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Aynı gün ABD spot Bitcoin ETF pazarının toplam net çıkışı ise 582,3 milyon dolara ulaştı. Bu tablo, para çıkışlarının yalnızca tek bir fonla sınırlı kalmadığını gösterdi.

Gösterge Dönem Tutar IBIT net çıkışı 19 Kasım 541,1 milyon dolar ABD spot Bitcoin ETF toplam net çıkışı Aynı gün 582,3 milyon dolar Kasım toplam net çıkışı Ay başından bu yana 3,47 milyar dolar

Kasım ayında ABD spot Bitcoin ETF’lerinde 14 işlem gününün 12’si net çıkışla tamamlandı.

Kasım ayı başından bu yana ABD spot Bitcoin ETF’lerindeki toplam net çıkış 3,47 milyar dolara yükseldi. Fonlarda ayın ilk 14 işlem gününün 12’sinde negatif net akış görülmesi, kurumsal yatırımcı talebindeki zayıflamanın kısa vadede fiyat üzerinde baskı kurmaya devam edebileceğine işaret etti.

Bitcoin’deki son fiyatlama, hem teknik görünümdeki bozulma hem de ETF kanalından gelen sürekli çıkışların aynı döneme denk gelmesi nedeniyle daha yakından izleniyor. Piyasa katılımcıları, önümüzdeki günlerde ETF akışlarıyla birlikte fiyatın son toparlanma girişimlerine nasıl tepki vereceğini takip ediyor.