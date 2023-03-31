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  •   İşte Günün Parlayan Yıldızı! Bu Altcoin Bitcoin Ve Diğer Altcoin’ler Düşerken Roketleri Ateşledi!

İşte Günün Parlayan Yıldızı! Bu Altcoin Bitcoin Ve Diğer Altcoin’ler Düşerken Roketleri Ateşledi!

Bitcoin fiyatı hareketli günlerden geçerken 29.000 dolara kadar düşüp bir anda 28.000 doların altına geriledi. Bu süreçte bir altcoin göz kamaştırdı.
12:45
31 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin son dalgalanmanın ardından nihayet sakinleşti ve varlık şu anda 28.000 doların hemen altında işlem görüyor. ETH’nin 1.800 doların altına düşmesi ve XRP’nin 0,5 ile 0,55 dolar arasına yerleşmesiyle çoğu altcoin bugün biraz kırmızıda.

Bitcoin 28 Bin Doların Altında Duruyor

ABD CFTC’nin dünyanın en büyük dijital varlık borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya dava açmasının ardından birincil kripto para birimi Pazartesi günü 28.000 dolardan 26.500 dolara sert bir düşüş yaşadı. Bitcoin bir ya da iki gün boyunca 27.000 doların altında ve civarında durdu, ancak boğalar hafta ortasında varlıklarını hatırlattı.

Varlığı yukarıya taşıdılar ve Perşembe günü 29.000 doların üzerine çıkan bir fiyat artışıyla sonuçlandı. Ancak, BTC yukarı doğru devam edemediği ve hatta aynı seviyelerde kalamadığı için bu kısa ömürlü oldu. Hızlı bir şekilde değer kaybetmeye başladı ve saatler sonra 28.000 dolara kadar geriledi.

Geçtiğimiz 24 saat, kripto para biriminin 27.600 doların altına düşmesiyle yatırımcılarına daha büyük bir şok yaşattı. O zamandan beri bir miktar toparlandı ancak hala 28.000 doların altında duruyor. Piyasa değeri 535 milyar dolara geriledi. Altcoin’ler üzerindeki hakimiyeti de darbe aldı ve dün %46,5’i geçtikten sonra %46’ya düştü.

HBAR Hızla Yükseliyor, XPR Sakinleşiyor

Ripple’ın yerel token’ı, belki de şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na karşı açtığı davadaki olumlu gelişmelerle ilgili spekülasyonların etkisiyle, son birkaç haftanın en iyi performans gösterenleri arasında yer aldı. Bu ralli XRP’yi bir noktada haftalık %60 oranında yukarı taşıdı. Varlık şimdi nihayet günlük ölçekte sakinleşti ve 0,55 dolara yakın seyrediyor.

Ethereum. Binance Coin, Dogecoin ve Shiba Inu küçük kayıplar yaşarken, MATIC, SOL ve LTC bir günde %3’e kadar geri çekildi. Buna karşılık, ADA, DOT, TRX ve AVAX ise küçük kazançlar elde etti.

HBAR, %9’luk bir artışla 0,07 dolardan işlem görerek orta ölçekli alternatifler arasında en iyi performansı gösteren şirket oldu. Diğer orta ve düşük hacimli altcoin’lerin çoğunda küçük kayıplar görülürken, genel kripto piyasası değeri bir günde 30 milyar dolar kaybetti.

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