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Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!

Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden bir tanesi aldığı karar doğrultusunda kripto gelirlerini vergilendireceği yönünde bir açıklama yaptı.
23:05
30 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin satarak kâr elde eden yatırımcılar ve madenciler, Danimarka Krallığı’ndaki vergilendirme kurallarına uymak zorunda kalacak. Danimarka Yüksek Mahkemesi, Bitcoin satarak kar elde eden kişilerin vergilendirmeye tabi tutulması gerektiğine karar verdi. Mevzuat hem yatırımcılar hem de madenciler için geçerli olacak.

Mahkemenin Kararı

Danimarka Krallığı’ndaki tüm hukuk ve ceza davalarında üçüncü ve son merci olan Højesteret, 30 Mart’ta Bitcoin varlıklarını satarken herhangi bir kâr elde eden yatırımcıların vergi ödemek zorunda kalacağını duyurdu.

Yargıçlar, insanların spekülasyon amacıyla daha yüksek bir fiyata satmayı umarak BTC satın aldıklarını iddia etti. Bu nedenle, yerel yasalara göre, bu tür işlemler vergiden muaf olarak sınıflandırılmamalı.

Yüksek Mahkeme, Bitcoin’lerin genellikle yalnızca satılmak ve sınırlı bir ölçüde ödeme aracı olarak kullanılmak amacıyla elde edildiğini varsaymaktadır.

Højesteret’in yetkilileri ayrıca kripto para madenciliği yoluyla Bitcoin’i cüzdanlarında biriktiren ve daha sonra bu malları kar amacıyla satan bireylerin de vergilendirme kurallarına uyması gerektiğini belirledi.

Danimarka kesinlikle bir vergi cenneti değil ve sert politikalarıyla biliniyor. Kârları 58.900 DKK’yı (yaklaşık 8.630 dolar) aşmayan yatırımcılar, sermaye kazançları üzerinden %27’lik bir vergilendirme oranıyla çarpılırken, daha fazla kazananların %42’lik bir kesinti ödemesi gerekiyor.

Denmark’s Tax Agency to Collect Information About Bitcoin Traders

Merkez Bankası BTC’den Hoşlanmıyor

Danmarks Nationalbank (Danimarka Merkez Bankası) Başkanı Lars Rohde, birincil kripto para birimine pek sıcak bakmıyor. Rohde, Mayıs 2021’de BTC ve tüm dijital varlık piyasasını görmezden gelmeye meyilli olduğunu da sözlerine ekleyerek, bu kripto paranın kötü şöhretli volatilitesini ve merkezileşme eksikliğini özetledi.

Rohde şu açıklamayı yaptı:

Bu en iyi ihtimalle çok spekülatif bir varlık. Kripto paraların değeri konusunda hiçbir tarafta istikrar ve garanti yok.

Andrew Bailey (İngiltere Merkez Bankası Başkanı) ve Christine Lagarde (Avrupa Merkez Bankası Başkanı) da dahil olmak üzere meslektaşlarının çoğu da varlık sınıfına karşı. Lagarde daha önce yatırımcıları, tüm paralarını kaybedebilecekleri için piyasaya girerken son derece dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı ve şunları söylemişti:

Kendilerine özgü bir değerleri yok. Bu, insanların onlara değer vermediği anlamına gelmiyor, çünkü dışsal bir değere sahip olabilirler.

Lagarde kripto para birimlerinin hiçbir değeri olmadığını ve hiçbir şeye dayanmadığını savundu. Ona göre, sektörde uygun kurallar olmadığı için bunlarla işlem yapmak önemli kayıplara yol açabilir.

Öte yandan, Fransız politikacı CBDC’lerin büyük bir savunucusu ve bunların Bitcoin’den çok daha farklı olacağına ve finansal sisteme faydalar sağlayabileceğine inanıyor:

Merkez bankası dijital para birimini çıkardığımız gün, herhangi bir dijital euro, garanti edeceğim. Yani merkez bankası bunun arkasında olacak ve bence bu şeylerin çoğundan çok daha farklı.

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