XRP piyasasında kaldıraçlı uzun pozisyonlarda belirgin bir dengesizlik oluştu. Coinbase Markets verilerine göre en büyük net uzun pozisyon kümesi 0.982 dolar seviyesinde açıldı. XRP’nin spot fiyatı ise yaklaşık 0.923 dolar düzeyinde bulunuyor. Bu tablo, en yoğun uzun pozisyon grubunun giriş seviyesinin yaklaşık %6 altında kaldığını gösteriyor.

Piyasada baskı arttı

Coinbase Markets, net uzun pozisyonların neredeyse tamamının mevcut spot fiyatın üzerinde toplandığını bildirdi. Bu nedenle öne çıkan kümedeki pozisyonların büyük bölümü zararda seyrediyor. Fiyatın 0.982 dolara doğru toparlanması halinde, bu seviyeden alım yapan yatırımcılar zararlarını azaltma ya da başa baş noktasına yaklaşma imkanı bulabilir.

Coinbase Markets, XRP’de en büyük net uzun pozisyon kümesinin 0.982 dolar civarında açıldığını ve mevcut spot fiyatın bu seviyenin altında kaldığını paylaştı.

Kripto para piyasası çarşamba gününün ilk saatlerinde yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Haftanın başındaki yükselişin ardından gelen geri çekilmede XRP de ekside işlem gördü. Piyasanın odağında, Şükran Günü tatili öncesinde açıklanacak ABD büyüme verisi ile çekirdek PCE enflasyon göstergesi yer alıyor. Aralık ayındaki Fed faiz kararı yaklaşırken makroekonomik verilerin risk iştahı üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Ağ tarafında planlı sıfırlama yapılacak

XRP Ledger ekosisteminde ise Testnet ve Devnet ağları için 25 Kasım 2026 tarihinde Pasifik saatine göre 17.00 ile 18.00 arasında planlı bir sıfırlama yapılacak. Bu adımın tam geçmiş sunucularının istikrarını artırmak için atıldığı açıklandı. Sıfırlama yalnızca Testnet ve Devnet ağlarını kapsıyor. Mainnet dahil diğer ağlar normal çalışmayı sürdürecek.

Bu işlemle birlikte Testnet ve Devnet üzerindeki tüm defter verileri silinecek. Hesaplar, işlemler, bakiyeler, ayarlar, teklifler, AMM kayıtları, emanet yapıları ve diğer veriler sıfırlanacak. Ayrıca Testnet üzerindeki değişiklik durumlarının Mainnet ile uyumlu hale getirileceği belirtildi.

Mini sözlük: Testnet ve Devnet, geliştiricilerin yeni özellikleri ana ağa taşımadan önce denediği test ortamlarıdır. Mainnet ise gerçek işlemlerin gerçekleştiği canlı ağdır.

XRPL tarafında yeni araçlar ve sürüm takvimi

Son bir yılda XRP Ledger üzerinde 15 milyon agentic ödeme uzlaştırıldı. İşlem hacminin haftalık bazda artmayı sürdürdüğü kaydedildi. Bu ödemeler, t54 tarafından geliştirilen ve işletilen x402 kolaylaştırıcısı üzerinden hem XRP hem de RLUSD ile gerçekleştiriliyor.

XRP Ledger Foundation ile Peersyst, XRP Ledger için yeni bir ağ izleme aracını kullanıma sundu. XRP Ledger Foundation, ağın gelişimini destekleyen bağımsız bir kuruluş olarak biliniyor. Ayrıca XRPL 3.5.0 sürümünün 3 Aralık’ta yayımlanmasının planlandığı açıklandı. Yeni sürümde yalnızca iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri yer alacak. Bunlar arasında zaman zaman görülen yavaş defter kapanış sürelerine yönelik kalıcı bir düzeltme de bulunuyor.

XRP Ledger Foundation ile Peersyst, XRP Ledger için yeni bir ağ izleme aracını devreye aldı; XRPL 3.5.0 sürümünün ise 3 Aralık’ta yayımlanması planlanıyor.