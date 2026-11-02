COINBASEKripto Para

Morgan Stanley, Coinbase için hedef fiyatı 120 dolara indirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Morgan Stanley, Coinbase notunu düşürdü ve hedef fiyatı 258 dolardan 120 dolara indirdi.
  • 📉 Coinbase üçüncü çeyrekte 1,22 milyar dolar gelir açıkladı ve işlem gelirleri yüzde 44 geriledi.
  • 🧭 Zayıf işlem hacimleri, Binance saldırısı sonrası belirsizlik ve $COIN için zayıf dördüncü çeyrek görünümü öne çıktı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Morgan Stanley, Coinbase hissesi için tavsiyesini eşit ağırlıktan düşük ağırlığa çekti ve hedef fiyatını 258 dolardan 120 dolara düşürdü. Banka, zayıf seyreden kripto işlem hacimleri ile gelir görünümündeki bozulmanın şirketin kazançlarını uzun süre baskı altında tutabileceğini değerlendiriyor.

İçindekiler
1 Kazanç toparlanmasına ilişkin güven zayıfladı
2 Gelir ve EBITDA tahminleri aşağı çekildi
3 Üçüncü çeyrek sonuçları baskıyı artırdı
4 Dördüncü çeyrek görünümü sınırlı kaldı

Kazanç toparlanmasına ilişkin güven zayıfladı

Morgan Stanley analisti Michael Cyprys, kazançlarda beklenen toparlanmaya duyulan güvenin gerilediğini söyledi. Cyprys, daha düşük işlem aktivitesi, yumuşayan gelir beklentileri ve Binance saldırısının ardından piyasada artan belirsizliğin bu kararda etkili olduğunu belirtiyor. Morgan Stanley, küresel yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren ABD merkezli bir finans kuruluşu olarak öne çıkıyor.

Michael Cyprys, kazanç toparlanmasına ilişkin güvenin zayıfladığını, düşük işlem aktivitesi ve daha kırılgan gelir görünümünün Coinbase üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

Coinbase hissesi erken işlemlerde yüzde 2,3 düşüşle 140,25 dolara geriledi. Bu hareket, geçen haftaki yüzde 10 kaybın ardından geldi. Kripto varlıklarda fiyatlar toparlansa da işlem hacimlerinin aynı ölçüde güçlenmemesi, işlem ücretlerine dayalı gelir modeli bulunan borsalar açısından temel risklerden biri olmayı sürdürüyor.

Gelir ve EBITDA tahminleri aşağı çekildi

Banka, 2027 gelir tahminini yüzde 28, düzeltilmiş EBITDA öngörüsünü ise yüzde 47 azalttı. 2028 için de gelir beklentisi yüzde 18, düzeltilmiş EBITDA tahmini yüzde 25 aşağı yönlü güncellendi. Morgan Stanley artık Coinbase’in 2028 yılında 2,4 milyar dolar normalize EBITDA üreteceğini öngörüyor. Bu seviye, 2025 tahmininin yaklaşık yüzde 14 altında bulunuyor.

Değerleme tarafında da daha temkinli bir çerçeve benimsendi. Banka, şirketin EBITDA çarpanını 20 kattan 12 kata indirdi. Bu değişiklik, yalnızca faaliyet beklentilerindeki zayıflamaya değil, kripto piyasalarındaki oynaklık ve görünürlük sorunlarına da işaret ediyor.

Bankanın güncellenen projeksiyonlarına göre Coinbase’in yeni iş alanlarına yönelmesi, yakın vadede ana gelir kalemlerindeki zayıflığı telafi etmeye yetmeyebilir.

Üçüncü çeyrek sonuçları baskıyı artırdı

Not indirimi, Coinbase’in geçen perşembe açıkladığı zayıf üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından geldi. Şirket, üçüncü çeyrekte 1,22 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 geriledi ve bir önceki çeyreğe göre sınırlı değişim gösterdi.

İşlem gelirleri yıllık bazda yüzde 44 düşerek 590 milyon dolara indi. Abonelik ve hizmet gelirleri de yüzde 20 azalışla 570 milyon dolar oldu. Çeyrek boyunca kripto piyasasındaki işlem hacmi yüzde 10 gerilerken, fiyat oynaklığı da son yılların düşük seviyelerine indi. Bu tablo, kullanıcı ilgisinin fiyat artışına rağmen tam olarak geri dönmediğini gösterdi.

KalemÜçüncü çeyrekYıllık değişim
Toplam gelir1,22 milyar dolarYüzde 35 düşüş
İşlem geliri590 milyon dolarYüzde 44 düşüş
Abonelik ve hizmet geliri570 milyon dolarYüzde 20 düşüş

Dördüncü çeyrek görünümü sınırlı kaldı

Şirketin dördüncü çeyrek beklentileri de güçlü bir toparlanma sinyali vermedi. Coinbase, 25 Ekim’e kadar yaklaşık 165 milyon dolar işlem geliri elde ettiğini açıkladı. Abonelik ve hizmet gelirlerinin 550 milyon dolar ile 630 milyon dolar aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Düzeltilmiş giderlerin ise üçüncü çeyrekteki 975 milyon doların üzerine çıkarak 1,01 milyar dolar ile 1,16 milyar dolar arasında olması öngörülüyor. Şirket, yılın tamamı için düzeltilmiş gider tahminini 4,15 milyar dolar ile 4,30 milyar dolar aralığına çekti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Ledger, token açığına yönelik düzeltmeyi 4 Kasım’da etkinleştirecek

Binance çıkışları hızlanırken Bitcoin ETF’lerinde 643 milyon dolar çıktı

Elliptic, Binance saldırısında yapay zeka izi bulunmadığını açıkladı

Yapay zeka destekli VOLTA, kripto cüzdan verilerini hedef alıyor

Çin Komünist Partisi, sanal para ve blockchain yoluyla yolsuzluğa karşı çağrı yaptı

Kasım yoğun başlıyor, 2-6 Kasım haftası önemli gelişmeler! ABD seçimleri, istihdam raporu ve Fed mesajları

BTCPay Server, sıcak cüzdan saldırıları sonrası kapatma çağrısı yaptı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Cardano’da likidasyon dengesizliği yüzde 1449 oranında arttı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano’da likidasyon dengesizliği yüzde 1449 oranında arttı
Cardano (ADA)
XRP Ledger günlük ödeme hacminde 1,3 milyarı aştı
RIPPLE (XRP)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?