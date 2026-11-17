Kripto cüzdan üreticisi Ledger, resmi internet sitesinde kullanılan üçüncü taraf bir hizmetle bağlantılı güvenlik olayı yaşandığını açıkladı. Şirket, olayın Optimizely kaynaklı olduğunu belirtirken Ledger cihazlarının güvenlik yapısının etkilenmediğini ve kullanıcıların özel anahtarlarının koruma altında kaldığını bildirdi. Ledger, donanım cüzdanlarıyla bilinen bir şirket olarak kullanıcı varlıklarını çevrim dışı saklama yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Üçüncü taraf hizmet üzerinden kötü amaçlı kod yayıldı

Ledger, çok sayıda internet sitesinin kullandığı üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı Optimizely’yi etkileyen güvenlik olayından haberdar olduğunu duyurdu. Şirket, kendi ekibinin gerekli müdahaleyi yaptığını ve kötü amaçlı kodun artık internet sitesi üzerinden sunulmadığını kaydetti.

Optimizely ise 16 Kasım 2026 tarihinde bazı Web Experimentation müşterilerini etkileyen güvenlik olayını tespit ettiğini ve olayı kontrol altına aldığını açıkladı. Şirket, zafiyetin kullanıldığı yolun kapatıldığını, enjekte edilen kodun kaldırıldığını ve etkilenen müşterilerle doğrudan iletişime geçildiğini belirtti.

Mini sözlük: Optimizely Web Experimentation, internet sitelerinde içerik ve tasarım testleri yürütmek için kullanılan bir optimizasyon aracıdır. Bu tür araçlar siteye dışarıdan JavaScript eklediği için tedarik zinciri kaynaklı güvenlik riskleri oluşturabilir.

Ledger, olayın giderildiğini ve kötü amaçlı kodun artık internet sitesi üzerinden servis edilmediğini açıkladı; şirket ayrıca kullanıcıların özel anahtarlarının Ledger cihazı tarafından korunmaya devam ettiğini vurguladı.

Cihazlar ve özel anahtarlar etkilenmedi

Ledger, yaşanan olayın cihazların temel güvenlik mimarisini etkilemediğinin altını çizdi. Şirkete göre kullanıcıların özel anahtarları Ledger cihazı içinde korunduğu için cüzdan ürünlerinin çekirdek güvenlik yapısında bir ihlal oluşmadı.

Bu açıklama, olayın internet sitesi katmanında kaldığına işaret ediyor. Başka bir ifadeyle sorun, doğrudan donanım cüzdanlarının güvenli çalışma modeline değil, web tarafında kullanılan dış hizmete bağlanıyor.

Etkilenen site sayısı 178 olarak açıklandı

Güvenlik araştırmacısı Scott Helme, 16 Kasım 2026’da Optimizely Web Experimentation platformu üzerinden birden fazla sektörde faaliyet gösteren 178 kuruluşun internet sitesi ziyaretçilerine kötü amaçlı JavaScript sunulduğunu aktardı. Etkilenen siteler arasında Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC, Equifax, Air France KLM, Ledger ve Peacock yer aldı.

Scott Helme, güvenilen JavaScript kodunun her zaman güvenilir olmadığını, üçüncü taraf bir bağımlılığın bir sitenin kendi kodunu ya da altyapısını bozmadan da istismar yaratabildiğini vurguladı.

Helme’nin paylaştığı bilgilere göre tespit edilen zararlı kod parçalarının büyük bölümü daha sonra kaldırıldı. Daha önce 169 olarak görülen bulaşmış kod parçalarından yalnızca 1’inin kaldığı, toplamda ise 188 bulaşmış kod parçasının saptandığı ifade edildi.

Yaşanan olay, internet sitelerinde kullanılan üçüncü taraf komut dosyalarının güvenlik açısından ne kadar kritik olabileceğini bir kez daha gündeme getirdi. Bir sitenin kendi altyapısı doğrudan ihlal edilmese bile dışarıdan eklenen güvenilir görünen kodlar ziyaretçiler için risk oluşturabiliyor.