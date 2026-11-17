XRP Ledger ağında işlem faaliyeti belirgin biçimde hızlandı. Ağ verilerine göre ödeme hacmi 746,3 milyon XRP’ye, ödeme sayısı ise 1,1 milyona çıktı. Bu artış, kullanım tarafında güçlenmeye işaret etse de tarihsel zirvelerin altında kalıyor. Ağın önceki en yüksek ödeme hacmi 7 milyar XRP seviyesindeydi.

Ağ verilerinde geniş tabanlı artış

Yalnızca ödeme hacmi değil, diğer temel göstergelerde de yükseliş görüldü. Aktif hesap sayısı 41.600’e, aktif kullanıcı sayısı 251.100’e ulaştı. Yeni açılan hesaplarda da artış yaşandı. XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı olarak çalışan ve ödemelerle varlık transferlerine odaklanan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

XRP Ledger’da ödeme hacminin 746,3 milyon XRP’ye, ödeme sayısının ise 1,1 milyona çıkması, ağdaki kullanımın hızlandığını gösteriyor.

Ağdaki hareketliliğin hangi kaynaktan beslendiği ise netlik kazanmış değil. Buna rağmen veriler, zincir üstü faaliyetin son dönemde güçlendiğini ortaya koyuyor. Bu tablo, piyasa koşulları elverişli hale gelirse fiyat tarafında toparlanma zemini oluşabileceği beklentisini canlı tutuyor.

Fiyat tarafında zayıf görünüm korunuyor

XRP fiyatı ise aynı dönemde baskı altında kalmayı sürdürdü. Varlık 0,9581 dolardan işlem görürken 1 dolar eşiğinin altına indi. Satışların hızlanmasıyla fiyatın yaklaşık 0,89 dolara kadar gerilediği görüldü.

Grafikte XRP’nin öne çıkan hareketli ortalamaların altında kalması, düşüş eğiliminin halen güçlü olduğuna işaret ediyor. Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI da 30 seviyesine yakın seyrediyor. Bu gösterge, fiyatın aşırı satım bölgesine yaklaştığını gösterebilir; ancak tek başına yön değişimini doğrulamıyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Değerin 30 seviyesine yaklaşması, satış baskısının yoğunlaştığına işaret edebilir; ancak bu durum tek başına kalıcı toparlanma anlamına gelmez.

Ağ etkinliği artarken fiyat üzerindeki düşüş baskısının sürmesi, kısa vadede hızlı bir tepkinin garanti olmadığını ortaya koyuyor.

Toparlanma için ek işaretler izleniyor

Piyasadaki genel baskı nedeniyle zincir üstü verilerdeki iyileşmenin kısa sürede fiyata yansıması beklenmiyor. Ağ kullanımındaki artış olumlu bir gelişme olarak öne çıksa da satış yönlü eğilim daha baskın görünüyor.

Daha güçlü bir toparlanmanın teyidi için daha yüksek zirveler ve kalıcı alım ilgisi gibi ek işaretlerin görülmesi gerekiyor. Mevcut veriler, XRP Ledger’da faaliyetin canlandığını gösterse de fiyat tarafında net bir dönüşün henüz doğrulanmadığını ortaya koyuyor.